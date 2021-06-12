你也喜歡具有手繪風格的圖片素材嗎？那麼這個 Skribbl 線上手繪 PNG 插圖素材網會很適合你！Skribbl 是一個專門提供精美去背的手繪插圖網，目前共有旅遊、園藝、太空、音樂、運動以及新冠肺炎等 28 個插圖主題，且網站中所有插圖都是 PNG 圖檔，下載方式也很簡單，只要輸入 Email 就能將該主題的手繪插圖打包下載到電腦中，且所有插圖都可做個人或商業使用無需標示出處喔！更多好看的 PNG 素材庫，可以參考這篇：イラストレイン 日本可愛 PNG 插圖素材網！

Skribbl 網站介紹

當我們進到 Skribbl 網站後，便可點擊「Browse」或直接往下滑，就可以看到網站目前所有的手繪插畫主題。

接著看到你你喜歡的插圖後，便可點選「Preview」進入該插圖頁面。

進來後，可以看到左側是該插圖的資訊，右側則是創作者的簡介，接著便可點擊左下的「Download」便會跳到下載插圖的地方。

要在 Skribbl 網站下載圖片，必須輸入自己的 Email 再按下「Download」按鈕。

就可以將插圖的壓縮檔下載到電腦中做使用囉！對於喜歡乾淨手繪線條插圖的朋友，趕緊將 Skribbl 手繪 PNG 插圖素材網收藏起來吧！

Skribbl：https://weareskribbl.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個手繪插圖主題給大家參考看看：

△ Nature：https://weareskribbl.com/nature/

△ Energy & Fuel：https://weareskribbl.com/energy-fuel/





△ Coffee：https://weareskribbl.com/coffee/





△ Traveling & Adventure：https://weareskribbl.com/traveling-adventure/





△ Music：https://weareskribbl.com/music/