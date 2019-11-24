DrawKit 高品質插圖圖庫

PPT 簡報、海報、報告等要怎麼美化？今天分享這款 DrawKit 插畫圖庫，提供 SVG 及 PNG 兩種格式讓大家下載，採用 MIT 授權，可免費商業使用，共有 27 種分類，圖庫裡面的插圖每天更新，如果有需要的人，可以將這個圖庫收藏下來，到裡面慢慢尋寶。更多插圖你也可以參考：irasutoya 日本高品質 PNG 插畫素材圖庫，免費下載可商業使用

免費圖片素材

△ 進入 DrawKit 手頁之後，往下滑就能夠看到所有分類，分類包含：動物、商業、財務、電腦、內容、設計、藝術、教育、電子、娛樂、家庭、檔案、飲食、遊戲等 27 種分類。分類相當詳細，大家應該可以很容易找到自己喜愛的插圖。

可商用圖庫下載

△ 點擊分類進入後，就可以看到插圖們啦，大部分都會有一張黑白加上一張上色的插圖。

DrawKit

△ 點擊進去之後，就可以看到圖片說明，按下右上方的 SVG、PNG 就可以下載囉。

免費插圖下載

△ 下載前會有一個價格欄位，你可以自由斗內給作者，也可以輸入 0 元並按下「Add to cart」將插圖加入購物車。

免費圖片素材下載

△ 然後在右上方會出現付款按鈕，這邊不用擔心，因為剛剛輸入的是 0 元，所以不用擔心按下付款會扣款。也沒有輸入任何付費、信用卡資訊，因此也不用擔心扣款問題。

DrawKit

△ 最後再輸入 Email 按下獲取就可以啦！

DrawKit

△ 到了最後這一步就可以看到載點囉！有 PNG 及 SVG 可以下載，可以個別下載也可以全部打包下載。大家趕快自己去挖寶吧～雖然目前圖片數量還不多，但是每天更新數量還是會慢慢增加的！

動物插圖下載

△ 下載：動物插圖下載

食物插圖下載

△ 下載：食物插圖下載

遊戲插圖下載

△ 下載：遊戲插圖下載

健康插圖下載

△ 下載：健康插圖下載

大自然插圖下載

△ 下載：大自然插圖下載

https://www.drawkit.io/

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