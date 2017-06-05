攝圖網是網路上難得看到的中文介面的圖片素材庫，站上擁有 120萬張正版授權高解析圖片素才，不論個人或是商業用途都可免費下載使用，圖片的分類多達 30種，網路搜尋免費圖庫時大多都是英文、日文介面，還需要透過 Google 翻譯 來幫忙，攝圖網光是中文介面就讓艾倫很喜歡，而且齊全的圖片分類和豐富的圖片庫讓我們一次可以找齊需要的圖片。
攝圖網 網址：http://699pic.com/
▽ 圖庫多達30種分類，有人物、地點、旅遊、動物、背景、商業、教育、建康、音樂、汽車、花草樹木、標誌、宗教、自然、食品、交通、建築、時尚、科學、遊戲、室內設計...等多種類的分類。
▽ 在 攝圖網 站上的120萬張照片都是正版授權照片，可使用在商業用途上，而且每天都有更新的圖片，攝圖網分成免費會員和付費會員，免費會員每天只能下載一張圖片，而付費會員則是無此限制，若你和艾倫一樣可以每天慢慢下載的話就不用付費，而是將圖片先收藏起來，每天回來慢慢下載就可以。
▽ 站上除了30種圖片分類外，還有規畫熱門專題，像是商務人像的專題就會提供很多人像的圖片供大家挑選免費下載。
▽ 站上還很貼心的幫大家整理了 當前下載、熱門下載、熱門收藏、昨日新增 的圖片素材類別。
▽ 攝圖網 因為是大陸公司，註冊帳號只接受 QQ登錄 或是 微信登錄，和艾倫一樣有使用 Wechat 的朋友也能透過微信登錄。
▽ 選擇要下載的圖片，預覽時中間有浮水印，下載到電腦中的圖片是沒有浮水印的，這點大家可以放心，圖片的分類、尺寸、檔案大小和檔案格式在網頁上都能一目了然。
▽ 攝圖網不旦提供豐富的圖片素材庫讓大家搜尋，也有提供高解析的視頻讓大家下載使用。
攝圖網站上的圖片都是高解析的圖片，很多風景圖片都好壯觀，艾倫來分享幾張給大家看看。
▽ 圖片網址：http://699pic.com/tupian-7966.html
▽ 圖片網址：http://699pic.com/tupian-379614.html
▽ 圖片網址：http://699pic.com/tupian-500096010.html
▽ 圖片網址：http://699pic.com/tupian-500278232.html
看來看去還是中文介面的圖片素材庫比較好，雖然每天只能下載一張圖片，有需要大量下載的朋友可以參考付費會員唷！
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