TOWN illust 多達 435 款多國建築插圖素材免費下載

2018-01-15 11:28:41 艾倫
TOWN illust 多達 435 款多國建築插圖素材免費下載

Town illust 提供的建築插圖不僅僅只有日本的建築，中國、台灣、法國、義大利...等世界各國的建築插圖素材都能在這找到，共有 435 款的建築插圖素材提供大家免費使用，另外還支援 illustrator Ai、EPS、SVG、PNG、JPG...等五種下載格式，其中 SVG、PNG、JPG 下載前還可以選擇不同顏色的插圖風格來免費使用。

Town illust 免費建築插圖素材：http://town-illust.com/

▽ 共有 12個建築插圖的風格，城市景觀插圖、房屋、公寓，各國受歡迎的建築物和旅遊景點都變成了建築插圖素材。
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▽ 網站上不斷提供新的建築貼圖，就連名人的銅像也變成了插圖素材，像是織田信長就有多款人像插圖。

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▽ 網站上全部的建築素材都有 illustrator Ai、EPS、SVG、PNG、JPG 格式可以選擇下載。

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▽ 選擇 SVG、PNG、JPG 這三種格式的話，另外還有八種不同顏色、風格的建築插圖可選擇下載，圖片大小從 SS ~ 3L 共有六種圖片尺寸可選擇，最後按下「表示中の画像をダウン口一ド」就能下載。

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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/building/taipei101-1

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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/public/tokyo-station2

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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/town/paris1

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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/tourism/tiananmen

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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/town/china1

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Town illust 將各國實體的建築都變成了插圖風格，需要的朋友快來下載唷！

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