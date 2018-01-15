Town illust 提供的建築插圖不僅僅只有日本的建築，中國、台灣、法國、義大利...等世界各國的建築插圖素材都能在這找到，共有 435 款的建築插圖素材提供大家免費使用，另外還支援 illustrator Ai、EPS、SVG、PNG、JPG...等五種下載格式，其中 SVG、PNG、JPG 下載前還可以選擇不同顏色的插圖風格來免費使用。
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▽ 建築插圖網址：http://town-illust.com/public/tokyo-station2
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