SplitShire 線上免費圖片素材庫，高解析、有質感兼具獨特性的圖片素材

2017-09-10 02:45:21 艾倫
SplitShire 線上免費圖片素材庫

SplitShire 免費圖片素材和其他免費素材網相比起來，圖片的風格比較有獨特性，而且每張免費圖片的拍攝角度也很特別，站上的照片全部都是免費下載使用，商業用途也能免費使用，唯一不可以的就是不能拿這些圖片來販售，就和艾倫一起來看看有哪些特殊的免費圖片吧！

SplitShire 免費圖片素材網：https://www.splitshire.com/

▽ 從 CATEGORIES 可以看到網站上所有的分類，像是抽象、動物、時尚、交通工具、街道、美食、科技、大自然...等分類。
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▽ 艾倫從 SplitShire 截圖讓大家看一下，網站上的圖片拍攝的角度都很有獨特性，和其他免費圖片素材網的重複性不高，需要圖片比較有特色的朋友一定要來逛逛。

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▽ 進入要下載的圖片中按下 Download 就能免費下載了，不需要註冊帳號。

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▽ 艾倫找了幾張很特別的照片先讓大家參考參考。

圖片網址：https://www.splitshire.com/iced-leaf/

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▽ 圖片網址：https://www.splitshire.com/wedding-table/

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▽ 圖片網址：https://www.splitshire.com/blues-eyes-behind-dark-foliage/

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▽ 圖片網址：https://www.splitshire.com/bike-in-the-night/

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▽ 圖片網址：https://www.splitshire.com/delicious-italian-cheese-table/

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SplitShire 線上圖片素材都是高解析又很獨特風格的圖片，有需要的朋友可以參考一下。

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