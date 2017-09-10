iPhone X 十周年版本！原來不只有 iPhone 8，iOS 11 軟體與多項新品訊息一併流出

2017-09-10 15:12:43 ContentParty
iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X

原來不只有 iPhone 8，還有 iPhone X 啊！在 iPhone 8 正式發表之前，越來越多的資訊都被洩漏了，有人說這是在賈伯斯年代不可能的事情，真的難以回去那種資訊保密到家的時代啊！預計這次會推出的有 iPhone 8、iPhone 8 Plus 與最高規格版本 iPhone X，但是也有消息指出因為 iPhone 10 周年所以 iPhone 8 就叫做 iPhone X，不管到底新的 iPhone 叫什麼名字，再幾日就不用再猜來猜去了～

首圖

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