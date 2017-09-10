REUTERS/Leonhard 上市前最終 Golden Master 版本的 iOS 11 於台灣時間週六早上於美國論壇 Reddit 上流出，而且其中充滿許多蘋果 9/13 發表會的相關產品資訊，當然也包括大家最關心的 iPhone 8。 首先是 iPhone 的版本，從 程式碼中可以看到 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及傳說中最高規格的十週年紀念版叫做 iP...