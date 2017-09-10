原來不只有 iPhone 8，還有 iPhone X 啊！在 iPhone 8 正式發表之前，越來越多的資訊都被洩漏了，有人說這是在賈伯斯年代不可能的事情，真的難以回去那種資訊保密到家的時代啊！預計這次會推出的有 iPhone 8、iPhone 8 Plus 與最高規格版本 iPhone X，但是也有消息指出因為 iPhone 10 周年所以 iPhone 8 就叫做 iPhone X，不管到底新的 iPhone 叫什麼名字，再幾日就不用再猜來猜去了～
REUTERS/Leonhard 上市前最終 Golden Master 版本的 iOS 11 於台灣時間週六早上於美國論壇 Reddit 上流出，而且其中充滿許多蘋果 9/13 發表會的相關產品資訊，當然也包括大家最關心的 iPhone 8。 首先是 iPhone 的版本，從 程式碼中可以看到 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及傳說中最高規格的十週年紀念版叫做 iP...
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化