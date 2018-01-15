【Mac】 CheatSheet 快速鍵一覽表，我第一次用 Mac 快速鍵怎麼按？

2018-01-15 08:36:09 9M87
command mac 快速鍵

Mac 的快速鍵很方便，但是實在太多了，對於剛買 Mac、第一次使用 Mac 的人實在是很頭痛，CheatSheet 就像小抄一樣，可以一鍵叫出快速鍵一覽表，可以大大縮短上手 Mac 的時間，為什麼當初我沒有安裝 CheatSheet 呢！一直到現在我還是只會 command + C、command ＋V！頂多再加個截圖，除了這三組快速鍵以外，我還真的不會其它 Mac 快速鍵啊！

CheatSheet Mac 快速鍵
△ 比較需要注意的是，安裝後先到「系統設定」 > 「安全性與隱私」>「隱私」把 CheatSheet 勾選，允許讓 App 存取。

command mac 快速鍵

△ 接著只要按住 command 就會跳出快速鍵清單啦，因為我電腦系統預設是英文，所以這邊才會都是英文啦，不然其實快速鍵清單也有中文喔（隨著系統設定而定）

檔案下載：
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CheatSheet 1.2.8.zip（YunFile下載）
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檔案大小：1.97 MB

如果你還對 Mac 猶豫不決的話：MAC大哉問，在買MAC前你要知道的事情

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