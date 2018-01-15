Mac 的快速鍵很方便，但是實在太多了，對於剛買 Mac、第一次使用 Mac 的人實在是很頭痛，CheatSheet 就像小抄一樣，可以一鍵叫出快速鍵一覽表，可以大大縮短上手 Mac 的時間，為什麼當初我沒有安裝 CheatSheet 呢！一直到現在我還是只會 command + C、command ＋V！頂多再加個截圖，除了這三組快速鍵以外，我還真的不會其它 Mac 快速鍵啊！
△ 接著只要按住 command 就會跳出快速鍵清單啦，因為我電腦系統預設是英文，所以這邊才會都是英文啦，不然其實快速鍵清單也有中文喔（隨著系統設定而定）
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