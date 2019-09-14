限時免費 Copy To Search 快捷鍵如何加入 Google 搜尋功能

2019-09-14 08:10:37 哇哇

Copy To Search 快捷鍵加入 Google 搜尋功能

搜尋是大家生活的日常，很多人使用電腦第一件事情就是搜尋，當然手機搜尋運用更廣泛，這是限時免費的工具 Copy To Search 是可以將快捷鍵加入搜尋功能，而且可以指定不同的搜尋引擎，當你複製一段文字之後，只要再使用設定好的快捷鍵，那麼馬上就可以查看搜尋結果，若你還想要比較不同搜尋引擎的結果，那更適合這款工具，簡單好用的工具若有需求就收下吧！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/copy-to-search-13-8/

Copy To Search 快捷鍵加入 Google 搜尋功能

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now Copy To Search 13.8，之後會下載到一個壓縮檔案。

Copy To Search 快捷鍵加入 Google 搜尋功能

△ 壓縮檔案內會包含有安裝檔案與序號，文末也替大家準備好了免安裝版，可以直接下載使用唷！

Copy To Search 快捷鍵加入 Google 搜尋功能

△ 開啟軟體之後點選右側方的 Register。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號，點選 Register 註冊，註冊成功就會看到 Registered One Year License Successfully 的通知訊息。

Copy To Search 快捷鍵加入 Google 搜尋功能

△ 軟體已經內建了 google、bing、yahoo、ask 與 baidu 的快捷鍵搜尋，當你複製一段文字之後，再使用快捷鍵就可以馬上開啟瀏覽器搜尋。譬如說你複製了一段文字，之後再按 Ctrl+G 就會馬上用 Google 搜尋你剛剛所複製的文字唷！

http://amazing-share.com/copy-to-search.html

免安裝版：
Copy To Search 13.8.7z（GOOGLE下載）
Copy To Search 13.8.7z（1DRV下載）
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