iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 不同在哪裡？一口氣帶你看懂

2019-09-13 07:49:57 9M87

iPhone 11 Pro 差別

昨天 ( 9/11 ) 蘋果發表會後，大家最關注的就是 iPhone 11 啦！一共有 2 個款式，分別為 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro。尺寸比較大的 Pro 官方又給了它一個名字叫做「iPhone 11 Pro Max」，多了一個 Max 顧名思義就是比較大的意思。不過大家最好奇的就是多了一個 Pro 到底是 Pro 在哪？如果我要入手的話，iPhone 11 比 Pro 便宜，為什麼？這邊就直接來幫大家比較一下這兩隻手機，究竟有哪邊不一樣，希望對你在購入手機的時候有幫助啦~


外觀與顏色

iPhone 11 Pro 差別

△ iPhone 11 共有 6 種顏色，分別為：紫色、黃色、綠色、黑色、白色、紅色。iPhone 11 Pro 共有 ４ 種顏色，分別為：夜幕綠色、銀色、太空灰色、金色。

iPhone 11 Pro 哪裡不同

△ iPhone 11 機身正反面都採用智慧型手機歷來最堅固的玻璃材質，並搭配強韌、耐用的航太等級鋁金屬。iPhone 11 Pro 採用和 iPhone 11一樣堅固的玻璃，背面則是優質的霧面質感外觀，並搭配拋光的醫療級特製不鏽鋼。

容量

iPhone 11 儲存空間有 64GB、128GB 及 256GB ; iPhone 11 Pro 則是 64GB、256GB 及 256GB

相機

iPhone 11 Pro 差異

△ iPhone 11 的雙相機系統 ( 超廣角+廣角 )，從拍攝 4K 影片到精美人像照，樣樣都出色。超廣角相機更可以將鏡頭拉遠，綿延風景或寬廣室內皆可入鏡。

iPhone 11 Pro 的三相機系統增加了一個望遠鏡頭 ( 超廣角+廣角+望遠 )，不但可拍出專業級的人像照，拍攝野生動物和運動賽事等遠景時，還能變焦拉近，放大拍攝主體。

續航力

iPhone 11 最長可達 17 小時，並支援快速充電 (轉接器另售)。iPhone 11 Pro 最長可達 18 小時
影片播放時間、iPhone 11 Pro Max 最長可達 20 小時影片播放時間。

螢幕

iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 不同

△ iPhone 11 搭載 Liquid Retina HD 6.1 吋 LCD 顯示器，這部先進顯示器，亮麗延伸至各個圓角，呈現鮮活逼真的色彩。無論看照片、影片還是玩遊戲，一切都賞心悅目。

iPhone 11 Pro ( Max ) 搭載超 Retina XDR 5.8 吋 ( 或 6.5 吋)  OLED 顯示器，最出色的 iPhone 顯示器，也是 Apple 所打造的最清晰顯示器。它在陽光下比以前更明亮，而且超適合觀看 HDR 電影， 黑色真實深邃，畫面中亮如火光的部分更保有豐富細節。

防水程度

iPhone 11 的防潑抗水功能，在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘，以防你不小心讓手機掉落水中。同時，它還經得起咖啡、茶水和汽水等液體潑濺。

iPhone 11 Pro ( Max ) 不但能抵擋同類型液體潑濺，我們還加倍提升防潑抗水能力，在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘

價格

  iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
64 GB NT$ 24,900 元 NT$ 35,900 元 NT$ 39,900 元
128 GB NT$ 26,900 元 - -
256 GB NT$ 30,400 元 NT$ 41,400 元 NT$ 45,400 元
512GB - NT$ 48,400 元 NT$ 52,400 元

https://www.apple.com/tw/iphone/help-me-choose/

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