你用了 Windows 這麼久，有聽過 God Mode 上帝模式嗎？今天要跟大家分享的就是如何開啟這個 God Mode，但這並不是像電玩遊戲中的上帝模式，好像無敵似的，其實是輸入隱藏版字串，就可以跳出 Windows 各項設定的「任意門」，聽起來有點厲害，原來 Windows 還有這招，趕快學起來～其實從 Windows 7 開始就有囉～Window 7全能設定模式。GodMode讓您更方便設定系統

△ 開啟 God Mode 的方式， 是建立一個資料夾，重新命名為 God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

△ 完成重新命名之後，資料夾就會變成上方的圖示，此時點兩下開啟就可以進入 God Mode 調整各項設定啦！

△ 開啟之後就能夠看到各項設定，像是桌面連線、防火牆相關、資料夾、地區、安全性、系統等，God Mode 就像是電腦各種設定的大集合，全部都整理在同一個視窗中，提供大家調整電腦設定的捷徑。

△ 點開主分類後，下方有更多次方類能夠選擇，只要記住 God Mode 是 Windows 設定的集合體，打開後就可以在裡面找到各種設定，直接把傳送門設定在桌面，設定也可以快速、方便！以下列出完整的設定功能給大家參考囉！