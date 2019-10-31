雖然大家每天都在用 Windows 電腦處理公事，但是你真的對電腦熟係嗎？今天小編幫大家整理出 Windows 電腦大補帖，共有 14 個鮮為人知的實用技巧，有許多都是系統內建的功能，不需要下載額外的 App 就可以做到，例如：電腦備份、系統清理、VPN、離線掃描電腦等，都是非常實用的 Windows 小技巧，不管你對 Windows 熟不熟，趕快來看看這 14 個功能中，很實用但很少用的記下來吧！你也可以參考：Win 鍵功能總整理，9 個鮮為人知的快速鍵實用功能

1. 容量不足怎麼辦？儲存空間感知器，讓電腦自動化清理垃圾文件

你電腦空間快要不夠了嗎？今天不是要分享優化儲存空間的軟體，你知道嗎？其實 Windows 就有內建儲存空間優化的方式喔，這個稱為「儲存空間感知器」的內建工具你或許有聽說過，它是一個可以讓電腦定期清理垃圾的設定，藏身在電腦深處，不用額外下載 App，如果你還不知道這個方法，趕快跟著小編把 Windows 實用大補帖學起來。

2. Windows 隱藏功能：共用體驗，電腦輕鬆互傳資料

辦公室裡面，有電腦對電腦間的檔案傳輸，只能透過 Messenger 等通訊軟體嗎？如果是大一點的檔案，還要經過上傳、下載的程序，有沒有簡單一點的方法？小編今天來分享一個 Windows 實用技巧「共用體驗」，完全不需要下載任何 App 就可以分享文件、照片、檔案，這個隱藏版功能似乎還很少人知道，大家趕快跟著小編學起來。

3. 手機畫面怎麼投影到螢幕上？Windows 內建 Miracast 無線投影功能

Windows 本身內建 Miracast 無線投影功能，但如何知道你的電腦是否有支援此功能？今天小編要帶大家來快速檢查，三個步驟就能知道，Miracast 電腦無線投影功能，可以讓 Android 手機使用者，在不需要插著傳輸線的前提下，把手機畫面投射到電腦螢幕上，Miracast 可以說是用來看照片的神器。趕快跟著小編動手查查看，你的電腦是否有支援吧～

4. 電腦常常當機？Windows 可靠性監視器幫你找出誰在雷

你的 Windows 程式常常當掉嗎？今天要來跟大家分享這個 Windows 電腦使用技巧「可靠性監視器」，它會紀錄電腦的各種問題事件，像是：軟體出現不明原因關閉、Windows 更新、安裝新軟體等，都會在後台被記錄下來，有紀錄當然就可以查看，因此可以透過這個方式，來找到我們電腦中常常發生錯誤的 APP，我們可以將它移除，若是更新，讓電腦系統運作更加穩定。來看看這個大家不太常用的功能藏身在何處吧~如果要持續觀察 Windows 效能運作，我會使用：Moo0 SystemMonitor 多樣化實用的即時系統監控工具

5. Windows 虛擬桌面，效率高手都這樣切換視窗

Mac 有虛擬桌面的概念，Windows 也有嗎 ? 沒錯 Windows 也有喔！今天要來跟大家分享 Windows 虛擬桌面的小技巧，它是一個沒有對你不會有影響，但是用了會增加工作順暢度的小功能，簡單來說它就是一個桌面的使用歷史紀錄，依照時間軸來記錄你用的文件、APP 等，大家一起來看看這個好用的功能吧！

6. Windows 動態鎖定，綁定手機離開座位自動鎖定

在辦公室時，暫時離開座位講電話、倒杯水、到化妝室，有沒有辦法讓電腦自動進入鎖定狀態？今天要跟大家分享的方法，是 Windows 內建的方法，是非常實用、方便的功能，但卻很少人使用，這個方式為「Windows 動態鎖定」功能，透過藍牙讓手機與電腦連線，只要手機離開電腦能連線的範圍，電腦就會進入自動上鎖的狀態！這樣一來就不怕資料被同事偷瞄囉～

7. God Mode 上帝模式

你用了 Windows 這麼久，有聽過 God Mode 上帝模式嗎？今天要跟大家分享的就是如何開啟這個 God Mode，但這並不是像電玩遊戲中的上帝模式，好像無敵似的，其實是輸入隱藏版字串，就可以跳出 Windows 各項設定的「任意門」，聽起來有點厲害，原來 Windows 還有這招，趕快學起來～其實從 Windows 7 開始就有囉～Window 7全能設定模式。GodMode讓您更方便設定系統

8. 右鍵開始選單，更快速找到你需要的

你真的對 Windows 熟悉嗎？今天要跟大家分享一個 Windows 電腦很簡單的小技巧，雖然這個技巧很簡單，甚至是習慣問題，但是知道之後卻很不一樣，今天要來分享個小技巧與「開始選單」相關，究竟是什麼呢？請繼續看下去。

9. Windows 內建備份工具

你的電腦有備份嗎？資料消失之後，就會知道備份的重要性，有備份的人就可以很淡定的找備份資料就好，因此今天要來跟大家分享如何使用 Windows 內建備份方式「檔案歷程記錄」，不需要下載、安裝任何 APP 就可以自動備份，在遺失檔案時，能夠快速復原，備份的重要性當下可能感覺不出來，遺失資料後，就會非常慶幸當時有進行備份～話不多說趕快來看看如何備份吧！

10. Windows 內建的步驟收錄程式

你有曾經被朋友、父母、同事問過電腦這個怎麼用，那個怎麼用嗎？今天要跟大家分享 Windows 內建的「步驟收錄程式」，你只需要把步驟做一遍，「步驟收錄程式」就會幫你截圖、寫下步驟文字，如此一來教朋友用電腦就可以是一件很輕鬆的事情啦！趕快將這個內建的好用功能記下來吧～當然更容易懂的方法就是直接把螢幕畫面錄起來囉，你可以參考：Screencast Capture Lite 支援 H.264 格式螢幕錄影工具，能顯示滑鼠與鍵盤的操作

11. Windows 內建 VPN

你在尋找免費 VPN 工具嗎？今天開始不用找啦！今天要跟大家分享一個很重要，但是大多數人都不知道的消息，Windows 10 其實就有內建 VPN 功能，所以其實不需要下載第三方工具也可以 VPN，不管你是要從國外翻牆回來，還是要從台灣翻牆出去，通通都辦的到！不用另外安裝工具、不用註冊、不用花錢！簡單設定就能輕鬆完成～這篇文章會搭配 VPN Gate 免費穩定 VPN 中繼伺服器，一鍵切換國家超方便裡面的工具使用，一起來看看如何簡單設定吧！

12. 內建歷史剪貼簿

複製後可以從歷史紀錄上選擇貼上的資料嗎？有許多軟體是可以有這樣的功能，但今天要跟大家分享的是，如何不用安裝軟體，就能打開 Windows 內建的歷史剪貼簿功能？這樣有什麼好處呢？假如有 A、B 資訊需要一直重複複製貼上，但是當複製了 A，B 就會被覆蓋掉，要貼上 B 的時候又得重新複製，不斷進入迴圈，這樣來來回回就磨掉不少時間與耐性，因此今天就來帶大家解除封印 Windows 中的剪貼簿功能！如果你需要更進階的剪貼簿管理，可以參考：CopyQ 2.2.0 強大的剪貼簿管理工具，凡複製過必留下痕跡

13. Windows Defender 設定離線掃描與排程掃描

Windows 10 有內建的系統防護功能，若你是剛啟動一部全新的電腦，或還沒有防毒軟體的話，可以啟用 Windows Defender 來保護電腦，避免電腦暴露於危險之中，此外 Windows Defender 還支援離線掃描功能，對於特別難移除的惡意軟體，Windows Defender 將會以最新的資料庫來掃瞄並移除，此外還可以設定排程，再我們電腦閒置的時候掃描，避免在工作時跳出掃描的通知，影響到我們工作的效率，一起來看看如何開啟這些設定吧！

14. Windows 時間軸

Windows 10 於 4 月份正式更新 Time Line 時間軸功能，不曉得大家對於時間軸的概念清不清楚，其實時間軸大家每天都跟它非常親密，其實自己的臉書塗鴉牆就是一個時間軸的概念，跟臉書不同的是 Windows 10 的時間軸，是利用時間的概念，把大家在各時間點做的事，用時間軸的方式呈現，讓大家可以更快速在工作切換上無縫接軌，而時間軸的功能現在也加入了 Chrome、Firefox、Vivaldi 幾個大家常用的瀏覽器中！

以上就是小編幫大家整理出來的 Windows 系統 14 個實用隱藏版功能，你覺得哪一個最實用呢？在下方留言或粉絲團留言跟小編分享吧！