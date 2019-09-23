在辦公室時，暫時離開座位講電話、倒杯水、到化妝室，有沒有辦法讓電腦自動進入鎖定狀態？今天要跟大家分享的方法，是 Windows 內建的方法，是非常實用、方便的功能，但卻很少人使用，這個方式為「Windows 動態鎖定」功能，透過藍牙讓手機與電腦連線，只要手機離開電腦能連線的範圍，電腦就會進入自動上鎖的狀態！這樣一來就不怕資料被同事偷瞄囉～

△ 要如何找到 Windows 動態鎖定呢？首先點擊開始選單，找到「設定」圖示。

△ 接著依序找到「帳戶」>「登入選項」，往下滑找到「動態鎖定」功能，說明中提到，當這些裝置超出範圍時，Windows 可以使用這些已與您的電腦配對的裝置，得知您何時離開並鎖定您的電腦。

簡單來說，就是拿著手機離開辦公桌，超出藍牙距離範圍後，電腦就會自動進入鎖定狀態，必須輸入密碼後，才能解鎖。

△ 在開啟動態設定後，我們必須透過藍牙，讓手機與電腦連接，確認手機、電腦都開啟藍牙後，用手機搜尋電腦藍牙名稱，並完成配對。

△ 回到電腦，看到手機的配對請求，確認密碼是否與手機上的一樣，確定後按下「是」完成配對。

△ 這時就可以在「動態設定」看到電腦已經與手機配對啦！看到這個畫面，你可以試著起身遠離電腦（帶著手機），或將手機藍牙關閉。若設定成功的話，電腦螢幕就會自動鎖定啦！這樣就算瀟灑的離開座位，也不怕隱私資料被偷看囉~