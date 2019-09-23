電腦螢幕鎖定

在辦公室時，暫時離開座位講電話、倒杯水、到化妝室，有沒有辦法讓電腦自動進入鎖定狀態？今天要跟大家分享的方法，是 Windows 內建的方法，是非常實用、方便的功能，但卻很少人使用，這個方式為「Windows 動態鎖定」功能，透過藍牙讓手機與電腦連線，只要手機離開電腦能連線的範圍，電腦就會進入自動上鎖的狀態！這樣一來就不怕資料被同事偷瞄囉～

Windows 電腦鎖定

△ 要如何找到 Windows 動態鎖定呢？首先點擊開始選單，找到「設定」圖示。

Windows 動態鎖定

電腦螢幕鎖定

離開座位電腦自動鎖定

△ 接著依序找到「帳戶」>「登入選項」，往下滑找到「動態鎖定」功能，說明中提到，當這些裝置超出範圍時，Windows 可以使用這些已與您的電腦配對的裝置，得知您何時離開並鎖定您的電腦。

簡單來說，就是拿著手機離開辦公桌，超出藍牙距離範圍後，電腦就會自動進入鎖定狀態，必須輸入密碼後，才能解鎖。

Windows 動態鎖定

△ 在開啟動態設定後，我們必須透過藍牙，讓手機與電腦連接，確認手機、電腦都開啟藍牙後，用手機搜尋電腦藍牙名稱，並完成配對。

電腦螢幕鎖定

△ 回到電腦，看到手機的配對請求，確認密碼是否與手機上的一樣，確定後按下「是」完成配對。

離開座位電腦自動鎖定

△ 這時就可以在「動態設定」看到電腦已經與手機配對啦！看到這個畫面，你可以試著起身遠離電腦（帶著手機），或將手機藍牙關閉。若設定成功的話，電腦螢幕就會自動鎖定啦！這樣就算瀟灑的離開座位，也不怕隱私資料被偷看囉~

Windows 動態鎖定，綁定手機離開座位自動鎖定 相關文章

訪客留言

Windows 動態鎖定，綁定手機離開座位自動鎖定 參考資料

在您離開 Windows 10 電腦時自動鎖定電腦
如果您離開時忘記鎖定電腦或平板電腦，Windows Hello 可能會在您走出藍牙範圍不久後使用已與您裝置配對的手機自動加以鎖定。若要進行設定，您必須使用藍牙將電話與電腦配對，然後選取 [動態鎖定] 下方的核取方塊。
如何將電腦上鎖~~不關機狀態下也會自動上鎖 | Yahoo奇摩知識+
不就按 Ctrl + Alt +Del 鍵 出現一個視窗，選「鎖定電腦」就好啦 一堆人寫得這麼複雜幹麻 不需要用螢幕保護裝置的啦 只要Windows 2000之後的產品 都是可以這樣子的呀 回來登入也是按 Ctrl + Alt +Del 輸入你的登入密碼
如何關閉Windows 10的螢幕鎖定畫面功能 - 挨踢路人甲
雖然Windows 10的螢幕鎖沒有智慧型手機那麼的生動活潑，不過也是一樣用滑動或點選來解鎖。螢幕鎖背景圖案是可變化的，說實在的，這個功能真的比較適合在平板上操作，對於PC來說或許多此一舉，挨踢路人甲告訴你如何關閉此螢幕鎖定畫面。
【心得】儲存 Windows 焦點的鎖定畫面作為桌布用 @Windows Phone 遊戲討論區 哈啦板 - 巴哈姆特
Windows Spotlight 其實就是 Dashboard 的概念 目前 Windows 焦點 ( Windows Spotlight ) 還沒出在 Windows 10 Mobile 上 Windows 10 Mobile 與 Windows Phone 8.1 的使用者可以先用 Bing 桌布 打開 “本機 並在上方網址列打上 C:&#92;Users&#92;%UserName%&#92;App ...
必學！離開位置自動鎖定 Windows，Windows 10 動態鎖定功能超好用 - 硬是要學
突然有事離開電腦前卻忘了鎖定，難免會擔心隱私資料被看到，除了養成離開鎖定的好習慣之外，Windows 10 的「動態鎖定」功能絕對是你保護機密資訊得力助手！只要將手機或任何藍牙裝置跟電腦連線之後，一旦離開電腦前30秒就會自動鎖定電腦 ...
如何使用 windows 10 中的動態鎖定 – 對於Windows10的支持
在您離開 Windows 10 電腦時自動鎖定電腦 如果您離開時忘記鎖定電腦或平板電腦，Windows Hello 可能會在您走出藍牙範圍不久後使用已與您裝置配對的電話自動加以鎖定。 若要進行設定，您必須使用藍牙將電話與電腦配對，然後選取 [動態鎖定] 下方的核取 ... ...
當你離開PC時自動進入Windows 10鎖定畫面，以防止遭人竊入- 電腦王 ...
雖然Windows 10的鎖定畫面沒有智慧型手機那麼的生動活潑，不過也是一樣用滑動或點選來解鎖，且解鎖後搭配登入畫面來達到安全性的防護，因使&nbsp;...
探索 Windows 10 的全新更新與功能 | 看看 Windows 10 的新面貌
探索最新內容，並看看 Windows 10 的新面貌！探索 Windows 10 的全新更新和功能，其中包括生產力工具、藍牙和 WiFi ... 忘掉您的密碼。只使用您的臉孔或指紋 4，安全、快速地 5 解除鎖定 ...
Windows 10中有個動態鎖定，可以讓你的手機離開電腦時自動鎖定｜Zi ...
筆者想要進入Windows 10鎖定畫面，一般使用【Win+L】、【Ctrl+Alt+Del】快捷鍵來手動鎖屏，或是利用「螢幕保護程式設定」來達到自動進入螢幕鎖定&nbsp;...
關閉或跳過Windows 10的鎖定畫面- 電腦王阿達
不是每個人都喜歡Windows 10預設的螢幕鎖定畫面，沒關係！ ... 更換圖片後等不急自動上鎖的時間，所以直接到帳號上點選後再選擇「鎖定」來直接&nbsp;...