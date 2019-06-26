你有使用螢幕保護程式的習慣嗎？我看過很多人都會使用喜愛的圖片當成螢幕保護程式，有些人會使用系統預設的幾何圖形等等，今天看到一款很不錯的螢幕保護程式，他的樣子就是一個時間板，會隨著時間來翻頁，樣式簡單到我很喜歡，而且就算進入螢幕保護程式也可以當成時鐘來看，不覺得很方便又很有特色嗎？

我通常會建議大家電腦閒置5-10分鐘時就關閉螢幕，這樣會比較節能減碳，若要設定螢幕保護程式，大概可以設定在閒置時1-2分鐘顯示，讓電腦閒置後顯示這款不錯的螢幕保護程式，搞不好周邊的人看到詢問度會很高唷！

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