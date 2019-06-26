Fliqlo 翻頁式時鐘螢幕保護程式（Windows、Mac）

2019-06-26 07:10:45 哇哇

你有使用螢幕保護程式的習慣嗎？我看過很多人都會使用喜愛的圖片當成螢幕保護程式，有些人會使用系統預設的幾何圖形等等，今天看到一款很不錯的螢幕保護程式，他的樣子就是一個時間板，會隨著時間來翻頁，樣式簡單到我很喜歡，而且就算進入螢幕保護程式也可以當成時鐘來看，不覺得很方便又很有特色嗎？

我通常會建議大家電腦閒置5-10分鐘時就關閉螢幕，這樣會比較節能減碳，若要設定螢幕保護程式，大概可以設定在閒置時1-2分鐘顯示，讓電腦閒置後顯示這款不錯的螢幕保護程式，搞不好周邊的人看到詢問度會很高唷！

https://fliqlo.com/
http://9031.com/goodies/

Windows 版本下載：
Fliqlo 1.3.3.rar（MediaFire下載）
Fliqlo 1.3.3.rar（GOOGLE下載）
Fliqlo 1.3.3.rar（1DRV下載）
Fliqlo 1.3.3.rar（BANKUPLOAD下載）
Fliqlo 1.3.3.rar（本站下載）
檔案大小：3.37 MB

Mac 版本下載：
Fliqlo 1.7.1.dmg（GOOGLE下載）
Fliqlo 1.7.1.dmg（1DRV下載）
Fliqlo 1.7.1.dmg（BANKUPLOAD下載）
Fliqlo 1.7.1.dmg（MEDIAFIRE下載）
Fliqlo 1.7.1.dmg（本站下載）
檔案大小：124 KB

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Fliqlo 翻頁式時鐘螢幕保護程式（Windows、Mac） 參考資料

螢幕保護程式時鐘 | 酷站吧
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