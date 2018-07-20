Windows 10 時間軸，Chrome、Firefox 也支援，不讓 Edge 專美於前！

2018-07-20 09:59:26 9M87
Windows 10 時間軸

Windows 10 於 4 月份正式更新 Time Line 時間軸功能，不曉得大家對於時間軸的概念清不清楚，其實時間軸大家每天都跟它非常親密，其實自己的臉書塗鴉牆就是一個時間軸的概念，跟臉書不同的是 Windows 10 的時間軸，是利用時間的概念，把大家在各時間點做的事，用時間軸的方式呈現，讓大家可以更快速在工作切換上無縫接軌，而時間軸的功能現在也加入了 Chrome、Firefox、Vivaldi 幾個大家常用的瀏覽器中！


Windows 10 時間軸 Firefox 用法
△ 目前 Chrome 擴充程式還在 Beta 測試版本中，但確定的是已經包含 3 大 Windows 10 時間軸的特色：
  • 同步網頁瀏覽紀錄到 Windows 時間軸，登入 Microsoft 帳戶可以跨裝置瀏覽
  • 在被同步到 Windows 時間軸前，可以設定至少要停留在網頁上多久再予以同步
  • 推播目前瀏覽的頁籤到不同的裝置（同一個 Microsoft 帳號）

Windows 10 時間軸 Chrome 使用方式

△ 按裝完成後，點擊 Chrome 側欄的小圖示，並登入 Microfoft 帳號，就可以看到母親登入的帳戶，並把正在瀏覽的頁籤，推播到不同裝置上（前提是該裝置也要登入 Microsoft 帳戶）目前在 Chrome 上只能透過安裝擴充程式的方式使用 Windows 10 時間軸，剛開始測試功能不會到非常完善，就讓時間來慢慢讓它變好吧！

Windows 10 時間軸 Chrome

Windows 10 時間軸

△ Android 系統可以藉由下載 Microsoft Launcher  與 Edge 瀏覽器來達支援到時間軸的功能，而 iOS 目前只能透過安裝 Edge 瀏覽器來完成，安裝完畢後，請點擊「設定」>「隱私權」>「分享您的瀏覽器記錄」，不然在電腦上沒辦法無縫接軌看到瀏覽紀錄！此外在 Android 系統上，透過安裝 Microsoft Launcher 可以更近一步使用檔案分享功能，有點類似於 Mac 的AirDrop，可以跨裝置間傳輸檔案。

Windows 10 的時間軸功能，在原生瀏覽器 Edge 上可以把功能發揮到極致，相容性非常好，而其它瀏覽器只能透過外掛的方式來達到，並且功能會有一些嚴閹割，實際上使用起來會有一些差異，時間軸功能非常多元，包含開啟的檔案、文件，甚至是工作進度，都可以一目了然，可以任意回到任何一個時間點、曾經使用的檔案，若能善加利用，Windows 10 時間軸功能，工作效率肯定也能有所改善！

Chrome 時間軸：擴充功能下載
Firefox 時間軸：擴充功能下載
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