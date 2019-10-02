WinHistory

你的 Windows 程式常常當掉嗎？今天要來跟大家分享這個 Windows 電腦使用技巧「可靠性監視器」，它會紀錄電腦的各種問題事件，像是：軟體出現不明原因關閉、Windows 更新、安裝新軟體等，都會在後台被記錄下來，有紀錄當然就可以查看，因此可以透過這個方式，來找到我們電腦中常常發生錯誤的 APP，我們可以將它移除，若是更新，讓電腦系統運作更加穩定。來看看這個大家不太常用的功能藏身在何處吧~如果要持續觀察 Windows 效能運作，我會使用：Moo0 SystemMonitor 多樣化實用的即時系統監控工具

Windows 可靠性監視器

△ 要如何找到可靠信監視器？非常簡單，在工具列搜尋的地方輸入「可靠性」這個關鍵字，就可以開啟可靠性監視器。這是目前最快的方式，因為它原始位置是藏在設定裡面，要一個一個找也是可以，但就是比較花時間啦。

WinHistory

△ 開啟可靠性監視器之後，就可以看到日期和一些標記的符號，紅色的 X 代表著比較嚴重的事件，例如：電腦意外關機、Windows 停止運作等比較嚴重的事件，藍色的驚嘆號則是代表資訊事件，像是：軟體安裝成功、Windows 更新等。

可靠性監視器教學

△ 點擊事件右方的「檢視技術詳細資訊」可以看到關於嚴重事件更進一步的資料。

Windows當機沒反應

△ 在更詳細的資料中，可以看到發生的問題日期，還有是否已經將這份報告傳送給微軟，能夠對對嚴重事件發生的原因做更深入的了解。

Windows實用技巧

△ 那要如何找出很容易發生讓電腦當機的應用程式呢？回到「可靠性監視器」頁面最下方，有一個「檢視所有問題報告」按鈕，點擊下去之後，就可以看到哪些程式是常常發生停止運作的狀態，我們就可以做出更新軟體或是直接將他移除等改善的方法啦！看完之後去檢查一下你的電腦，到底是哪一些 App 讓電腦運作不順呢 ~

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