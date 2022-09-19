WPD Privacy dashboard for Windows 隱私設定工具

現在不管是手機或是電腦，都會在使用中蒐集使用數據，成為能被好好分析利用的大數據，這就是為什麼好像說過什麼、搜尋過什麼，然後廣告就會跳出什麼！這是要跟大家分享的是 WPD Privacy dashboard for Windows 這款隱私設定工具，支援 Windows 11、Windows 10、Windows 8 與 Windows 7，可以設定 Windows 沒有讓你調整的隱私選項，讓所有使用資訊不回傳給微軟，這款工具的功能類似 Win11PrivacyFix，不過 Win11PrivacyFix 的設定都是英文，而 WPD 有提供簡體中文讓大家至少看得懂，調整起來也有更多把握囉！

WPD Privacy dashboard for Windows 隱私設定工具

以上幫大家列出了可以設定的隱私選項，若是有你在意的部分，那就趕快下載軟體設定處理一下吧！

https://wpd.app

免安裝版：
WPD 1.5.2042 RC1.7z（GOOGLE下載）
WPD 1.5.2042 RC1.7z（1DRV下載）
WPD 1.5.2042 RC1.7z（MEDIAFIRE下載）
WPD 1.5.2042 RC1.7z（RAPIDGATOR下載）
WPD 1.5.2042 RC1.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.09 MB

WPD Privacy dashboard for Windows 隱私設定工具 相關文章

訪客留言

WPD Privacy dashboard for Windows 隱私設定工具 參考資料

WPD (Windows Privacy Dashboard) 系统隐私设置工具-远景论坛-微 ...
发表于 2020-5-26 14:59:09 | 显示全部楼层. WPD工具能够关闭在安装系统后，微软为了搜集我们信息而开放的一些接口. 这些接口如果自己寻找的话，很难找到和关闭。. 软件通过Windows API工作的小巧但功能强大的便携式工具。. WPD是在Windows中自定义隐私相关设置的最 ...
全面管理Windows 10 系统隐私优化（设置）工具-可删除Win自带应 ...
WPD 中文版就是一款这样的工具，WPD 是在 Windows 中自定义隐私相关设置的最方便和正确的程序，通过 Windows API 工作的小巧但功能强大的便携式工具。. WPD 特色 隐私管理 自定义负责数据收集和传输的组策略，服务，任务和其他设置。. IP 阻止程序 使用@ crazy-max存储 ...
保護您在網際網路上的隱私權
資訊是網際網路使用的貨幣。 您在網際網路上的隱私權，取決於您對於您提供的個人資訊量以及誰擁有該資訊存取權的控管能力。 您的資訊在網際網路上是否存在風險？ 執行日常上網活動時，您可能會洩漏個人資訊，而被他人用於侵入您的隱私權。
windows系统隐私设置工具WPD软件下载_windows系统隐私设置工具
Windows 10 隐私保护及病毒和威胁防护V1 com/zh-cn/software-downlo 如何进行Windows 10 覆盖安装： https://answers 系统隐私设置Windows Privacy Dashboard (WPD) 1 ...
變更 Windows 中的隱私權設定
變更您的隱私權設定來選擇您希望與 Microsoft 分享多少資訊。. 如需執行此操作，請選取 [開始] ，然後開啟 [設定] ，然後選取 [隱私權與安全性] 。. 您將會看到一般隱私權選項的清單。. 頁面左邊會提供特定隱私權設定的連結。. 如需詳細資訊，請參閱 [Windows 的 ...
Microsoft 隱私權聲明
對於中小學教育機構所提供的Microsoft 產品(包括Microsoft 365 教育版)，Microsoft 的舉措如下：. 不會收集或使用超出授權用於教育或學校所需的學生個人資料；; 不會販售或 ...
資訊補給站-windows10上如何自保你的隱私權 - 台糖公司
這次提到隱私權的問題是以Windows 10為主，不過不要以為使用Windows 7 / 8的用戶就完全沒事。有關微軟發佈的更新套件中就被發現也會進行一些個人資料的收集，並且回傳給 ...
小心被 Windows 10「出賣」，使用者隱私四招教您自保 | 3C 新報
要避免被 Windows 10 了解你的所有東西，除了不使用 Windows 10 之外，進行一些設定更改也可幫到解決問題。 一、手動更改 Windows 設定 在 Windows 10 的「設定」&gt;「隱私權」內，其實已有多達 13 頁的隱私設定，而且預設是全部都打開，「門戶大開」的為微軟提供各種個人資料。
WPD 優化Windows隱私，減少後台背景服務 - GDaily
WPD 是一款針對Windows系統開發的防火牆優化工具，支援當前主流的Windows版7~11但需要有.NET Framework 4.5+框架，軟體本身免費維護方面通過捐助者進行支持，透過WPD 可以輕鬆的關閉各種微軟的隱私收集服務，包括會降低電腦性能的遙測服務。 WPD 下載 官方網站 :
系统隐私设置Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.4.1765 ...
2021年1月16日 — 今天的软件分享是Windows Privacy Dashboard (WPD)，该软件是靠谱软件下载网最新搜集整理的一款通过Windows API运行的小型但功能强大的便携式工具 ...