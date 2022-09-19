現在不管是手機或是電腦，都會在使用中蒐集使用數據，成為能被好好分析利用的大數據，這就是為什麼好像說過什麼、搜尋過什麼，然後廣告就會跳出什麼！這是要跟大家分享的是 WPD Privacy dashboard for Windows 這款隱私設定工具，支援 Windows 11、Windows 10、Windows 8 與 Windows 7，可以設定 Windows 沒有讓你調整的隱私選項，讓所有使用資訊不回傳給微軟，這款工具的功能類似 Win11PrivacyFix，不過 Win11PrivacyFix 的設定都是英文，而 WPD 有提供簡體中文讓大家至少看得懂，調整起來也有更多把握囉！

以上幫大家列出了可以設定的隱私選項，若是有你在意的部分，那就趕快下載軟體設定處理一下吧！

https://wpd.app

免安裝版：

WPD 1.5.2042 RC1.7z（GOOGLE下載）

WPD 1.5.2042 RC1.7z（1DRV下載）

WPD 1.5.2042 RC1.7z（MEDIAFIRE下載）

WPD 1.5.2042 RC1.7z（RAPIDGATOR下載）

WPD 1.5.2042 RC1.7z（MEGA下載）

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