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免安裝版：
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Wise Care 365 PRO 4.6.9.7z（本站下載）
檔案大小：6.98 MB
安裝版：
Wise Care 365 PRO 4.6.9.exe（MediaFire下載）
Wise Care 365 PRO 4.6.9.exe（Rapidgator下載）
Wise Care 365 PRO 4.6.9.exe（ZippyShare下載）
Wise Care 365 PRO 4.6.9.exe（YunFile下載）
檔案大小：8.19 MB
更新最新版本安裝檔：
WiseCare365.exe（官方下載）
檔案大小：6.62 MB
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