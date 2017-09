Wise 的系列軟體在本站常常在推,因為我自己也持續在使用,是目前我覺得還不錯的工具軟體, Wise Care 365 更講求全方面的清理與優化,其實免費版本就很好使用了,與專業版本就差在隱私清理這一塊!若你也常常使用的話,把握這機會來取得專業版,讓電腦健康指數直衝滿分吧!這次限時免費活動,是可以免安裝的版本,讓你隨身帶著走都可以使用唷!!!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE CARE 365 PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動已經內建授權,安裝後就可以直接使用。免安裝版可以到文末下載。若是要 Wise Care 365 PRO 安裝版,流程就不就介紹了,下載就對了!!!專業版頗不錯的,功能上都比免費版更好!!!!更軟體詳細資訊請參考: Wise Care 365 全方面的電腦檢測,天天關心您的電腦! 免安裝版:檔案大小:6.98 MB安裝版:檔案大小:8.19 MB更新最新版本安裝檔:檔案大小:6.62 MB