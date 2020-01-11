Windows 10 在系統上有很多設定，但是大多設定不是一般人會去調整的，而大家最在意的隱私安全，可以透過 Win10PrivacyFix 來一次全部優化，這個是屬於較專業的部分，不妨就交給專業的工具來一鍵優化，讓你可以保全 Windows 10 的隱私安全，自己就是放心地使用電腦就好囉！

開啟軟體後會有三種模式可以選擇，CLOAK MODE 是最強的等級，可以將所有回傳去微軟的通訊通通關閉；RECOMMENDED MODE 是比較推薦的選項，竟是在安全與限制上比較平衡；Windows Default 就是 Windows 10 的預設模式，若是自己亂調到怪怪的話，就恢復預設模式即可。

除了一鍵優化的方式之外，也可以自己每個選項自己手動調整，一旁還有一個數值來顯示資料保護的分數，要到滿分真的很難啊！大家自己來試試看吧！

https://www.abelssoft.de/en/windows/security-privacy/win10privacyfix

安裝版：

Win10PrivacyFix 2020.2.7.exe（ABELSSOFT下載）

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