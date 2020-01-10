Vision S

說到 SONY 你第一個想到的是什麼？相機、耳機、手機還是 Playstation？SONY 在 2020 CES ( 消費電子展 ) 發表旗下首款純電動概念車 SONY VISION-S，這台概念電動車有哪些亮點呢？以下小編幫大家整理出來啦：

SONY VISION S

Vision S

SONY VISION-S 全車內外共有 33 個感測器及鏡頭 ( CMOS 、ToF 感測器... )，其中車內後視鏡後方從傳統車的物理式改為電子式，這樣一來就不會有乘客遮蔽駕駛視線、後擋風玻璃起霧等干擾視線的問題。

Vision S

車外後視鏡也同樣採用最新的電子式，可防止雨天、起霧看不清楚的情形發生。

電動車

VISION-S 搭載兩個 200kW 馬達，從 0 加速到 100 公里只需 4.8 秒，時速上限為 240 公里。前方 LED 頭燈下方，採用具有氣氛燈的效果的 LED 燈，打造頗具科技感外型。

Vision S

從官方的影片看出，數位儀錶板剩下 86% 電量時，Range ( 剩餘里程 ) 還有 284 mile ( 英里 )，換算續航力應該可超過 500 公里。

SONY 電動車

Vision S特色

VISION-S 主控為一台寬螢幕面板，從最左側一直延伸至最右側，此外還支援 360 度環繞音響。

Vision S 規格

車內還內建各種鏡頭及感應器，會辨識駕駛臉部資訊、乘客、物體，再透過這些數據來進行行車的舒適度調整。

Vision S

VISION-S 為全景式天窗，駕駛及副駕駛座後方皆配有車內螢幕。

Vision S

VISION-S 可以說是一台將 SONY 科技於一身的結合體，包含：影像技術、感測技術、鏡頭、通訊技術等 ... 近年來電動車顯然已經成為一種趨勢，許多科技大廠紛紛投入該領域，傳統車廠又將如何因應呢？不管如何，身為消費者的我們，趕快將口袋裡的銀彈補好補滿吧 ~ 才是最好的因應之道～

https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/202001/20-001E/

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