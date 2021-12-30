Windows 11 復活 IE 瀏覽器教學，重啟 IE 瀏覽器就是這麼簡單！

微軟自從換了新的 Edge 瀏覽器後，便將老舊的 IE 瀏覽器從 Windows 11 作業系統中完全移除，那麼真沒辦法使用 IE 瀏覽器了嗎？就讓小編教你透過 Edge 瀏覽器來啟動已消失的 IE 瀏覽功能吧！相信有不少人會懷念使用 IE 瀏覽器的時光，但自從微軟推出 Win 11 作業系統後，就正式將 IE 移除了，不過現在我們能透過 Edge 瀏覽器來啟動 IE Mode 模式，怎麼做呢？就讓我們往下看詳細教學吧！更多 Win11 教學，可參考這篇：Win 11 右鍵選單還原 Win 10 樣式教學！

如何從 Windows 11 作業系統中，開啟 IE 瀏覽功能？

Windows 11 復活 IE 瀏覽器教學，重啟 IE 瀏覽器就是這麼簡單！

首先請在 Windows 11 系統中，開啟 Edge 瀏覽器的設定頁面，並在設定頁面中找到「默認瀏覽器」，接著在右手邊找到「允許在 Internet Explorer 模式中重新載入網站」。

Windows 11 復活 IE 瀏覽器教學，重啟 IE 瀏覽器就是這麼簡單！

接著我們將後面的「預設」改為「允許」，並點選「重新啟動」來重啟 Edge 瀏覽器。

Windows 11 復活 IE 瀏覽器教學，重啟 IE 瀏覽器就是這麼簡單！

接著我們就能點選 Edge 瀏覽器右上方的「...」開啟功能選單，並啟動下方的「在 Internet Explorer 模式中重新載入」功能，若覺得每次要使用都要點開選單太麻煩的話，可在該更功能上點擊滑鼠右鍵，將此功能加入工具列，這樣之後就能從右上方的工具列直接開啟 IE 瀏覽功能囉！使用 Windows 11 卻懷念 IE 瀏覽器的朋友們，趕緊透過以上的教學開啟 IE 瀏覽功能吧！

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