Windows 10 右鍵選單

電腦更新 Windows 11 之後，右鍵選單用不習慣嗎？雖然升級 Win 11 右鍵選單介面變得更協調、更美觀，但是 Win 11 不知為何右鍵選單啟用速度會延遲 1 秒以上，且刪除、貼上位置也跟 Win 10 右鍵選單不太相同，使用起來總覺得不是很方便，今天小編要來跟大家分享，如何在 Windows 11 的系統下，找回以往 Windows 10 方便又快速的右鍵選單。 

Win11 右鍵

更新 Windows 11 之後，大家的右鍵選單就變成上圖的樣子，雖然說不會不好看，不過點開的速度不知道為什麼都會延遲個一秒鐘左右，用起來就覺得卡卡的。可以找回 Win 10 的右鍵選單嗎？ 

Windows 10 右鍵選單

本篇教學有兩種方式，現在示範的是第一種，相較第二種比較麻煩，首先在開始選單搜尋 cmd。

Windows 11 右鍵選單

然後貼上：
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
taskkill /f /im explorer.exe & start explorer.exe

貼上後按下 Enter 即可恢復 Windows 10 右鍵選單。

Windows 10 右鍵選單

第二種方法是將上方的過程包成 .bat 檔案，下載之後雙擊就可以在 Windows 10 及 Windows 11 右鍵選單之間輕鬆切換，手動複製貼上的過程也省下啦。

Win11 右鍵還原 Win 10

雙擊後按下執行就可以囉！這樣 Windows 10 右鍵選單就輕鬆找回來啦，載點幫大家放在下方，有需要的朋友趕快下載起來吧。

下載：
Windows 10 右鍵選單（.bat 檔下載）

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