右鍵選單是在電腦中非常方便的快捷,只是 Windows 預設安裝的還不是太夠用,於是右鍵選單工具就派上用場,FileMenu Tools 目前正在限時免費當中,它可以讓你的右鍵選單更加豐富與完整,包含的功能有複製路徑、複製名稱、複製內容、變更時間、變更圖示、資料夾大小、粉碎檔案、與封裝資料夾等等,很多很實用的快捷,成為右鍵選單達人必備!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FILEMENU TOOLS NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選說明 > 授權

△ 將剛剛所取得的序號貼上,然後點選啟動授權。免費版本其實功能是足夠的,輸入授權之後可以自訂命令,以及能設定無限的檔案與資料夾。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 內建有非常多項目,大家可以自己勾選想要的功能,基本上我覺得預設就很豐富。

△ 功能真的很豐富,截圖給大家參考!我覺得資料夾大小的功能很實用,能很快找出佔據空間的檔案與資料夾。

https://www.lopesoft.com/index.php/en/products/filemenutools

安裝版:

FileMenu Tools 7.6.2.exe(SHAREWAREONSALE下載)

FileMenu Tools 7.6.2.exe(GOOGLE下載)

FileMenu Tools 7.6.2.exe(1DRV下載)

FileMenu Tools 7.6.2.exe(BANKUPLOAD下載)

FileMenu Tools 7.6.2.exe(MEDIAFIRE下載)

檔案大小:12.90 MB

免安裝版:

FileMenu Tools 7.6.2.7z(GOOGLE下載)

FileMenu Tools 7.6.2.7z(1DRV下載)

FileMenu Tools 7.6.2.7z(BANKUPLOAD下載)

FileMenu Tools 7.6.2.7z(MEDIAFIRE下載)

FileMenu Tools 7.6.2.7z(本站下載)

檔案大小:10.96 MB