【限時免費】FileMenu Tools 7.6.2 右鍵選單達人速成班，一款工具就搞定

2019-06-23 06:49:58 哇哇

FileMenu Tools 右鍵選單工具

右鍵選單是在電腦中非常方便的快捷，只是 Windows 預設安裝的還不是太夠用，於是右鍵選單工具就派上用場，FileMenu Tools 目前正在限時免費當中，它可以讓你的右鍵選單更加豐富與完整，包含的功能有複製路徑、複製名稱、複製內容、變更時間、變更圖示、資料夾大小、粉碎檔案、與封裝資料夾等等，很多很實用的快捷，成為右鍵選單達人必備！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-filemenu-tools-100-discount

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FILEMENU TOOLS NOW。

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 開啟軟體後點選說明 > 授權

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 將剛剛所取得的序號貼上，然後點選啟動授權。免費版本其實功能是足夠的，輸入授權之後可以自訂命令，以及能設定無限的檔案與資料夾。

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 內建有非常多項目，大家可以自己勾選想要的功能，基本上我覺得預設就很豐富。

FileMenu Tools 右鍵選單工具

△ 功能真的很豐富，截圖給大家參考！我覺得資料夾大小的功能很實用，能很快找出佔據空間的檔案與資料夾。

https://www.lopesoft.com/index.php/en/products/filemenutools

安裝版：
FileMenu Tools 7.6.2.exe（SHAREWAREONSALE下載）
FileMenu Tools 7.6.2.exe（GOOGLE下載）
FileMenu Tools 7.6.2.exe（1DRV下載）
FileMenu Tools 7.6.2.exe（BANKUPLOAD下載）
FileMenu Tools 7.6.2.exe（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：12.90 MB

免安裝版：
FileMenu Tools 7.6.2.7z（GOOGLE下載）
FileMenu Tools 7.6.2.7z（1DRV下載）
FileMenu Tools 7.6.2.7z（BANKUPLOAD下載）
FileMenu Tools 7.6.2.7z（MEDIAFIRE下載）
FileMenu Tools 7.6.2.7z（本站下載）
檔案大小：10.96 MB

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