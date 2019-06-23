右鍵選單是在電腦中非常方便的快捷，只是 Windows 預設安裝的還不是太夠用，於是右鍵選單工具就派上用場，FileMenu Tools 目前正在限時免費當中，它可以讓你的右鍵選單更加豐富與完整，包含的功能有複製路徑、複製名稱、複製內容、變更時間、變更圖示、資料夾大小、粉碎檔案、與封裝資料夾等等，很多很實用的快捷，成為右鍵選單達人必備！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FILEMENU TOOLS NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選說明 > 授權

△ 將剛剛所取得的序號貼上，然後點選啟動授權。免費版本其實功能是足夠的，輸入授權之後可以自訂命令，以及能設定無限的檔案與資料夾。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 內建有非常多項目，大家可以自己勾選想要的功能，基本上我覺得預設就很豐富。

△ 功能真的很豐富，截圖給大家參考！我覺得資料夾大小的功能很實用，能很快找出佔據空間的檔案與資料夾。

https://www.lopesoft.com/index.php/en/products/filemenutools

安裝版：

FileMenu Tools 7.6.2.exe（SHAREWAREONSALE下載）

FileMenu Tools 7.6.2.exe（GOOGLE下載）

FileMenu Tools 7.6.2.exe（1DRV下載）

FileMenu Tools 7.6.2.exe（BANKUPLOAD下載）

FileMenu Tools 7.6.2.exe（MEDIAFIRE下載）

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免安裝版：

FileMenu Tools 7.6.2.7z（GOOGLE下載）

FileMenu Tools 7.6.2.7z（1DRV下載）

FileMenu Tools 7.6.2.7z（BANKUPLOAD下載）

FileMenu Tools 7.6.2.7z（MEDIAFIRE下載）

FileMenu Tools 7.6.2.7z（本站下載）

檔案大小：10.96 MB