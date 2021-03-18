Win 10 右鍵選單新增

Winodows 右鍵選單有太多「不常用」的功能嗎？可不可以留下真正會用的，讓「右鍵選單」保持簡潔？最近小編發現這款 ShellExView 右鍵選單工具，可以幫助我們關掉不常用的「右鍵選單」功能，比如說小編自己好久才會用到一次的 WinRAR 就可以被關掉，實際上要如何做到呢？請跟著小編實際操作一次吧。若你想開啟更多右鍵選單潛能，請參考 Easy Context Menu 萬能右鍵選單工具

ShellExView

首先要準備好這次的工具 ShellExView，可以到文末下載。ShellExView 原生的語言是英文，習慣看繁中的朋友，可以將順便下載 shexview_lng.ini 的中文語言包，下載後跟 ShellExView 放在同一個資料夾就可以了。

右鍵選單工具

開啟之後就可以看的 ShellExView 軟體介面已經是繁體中文囉。

Win 10 右鍵選單新增

打開 ShellExView 之後，我們要找出右鍵選單項目，從頂端的「選項」裡面點擊「依延伸類型篩選」。

右鍵選單 移除

就可以在這邊找到「右鍵選單」的選項囉，選擇後按下下方「確定」。

桌面右鍵選單

這時候就可以將你不想要「出現在右鍵選單」的功能關閉啦，按下右鍵選擇「停用所選項目」即可。

win 10 右鍵工具

停用之後回到「選項」，點擊「重新啟動檔案總管」之後，就可以去測試看看右鍵選單是否變得更加簡潔了呢～連結放在下面，大家請自取囉。

https://www.nirsoft.net/utils/shexview.html

免安裝版：
ShellExView 2.01.7z（GOOGLE下載）
ShellExView 2.01.7z（1DRV下載）
ShellExView 2.01.7z（MEDIAFIRE下載）
ShellExView 2.01.7z（RAPIDGATOR下載）
ShellExView 2.01.7z（MEGA下載）
檔案大小：72 KB

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... 或很少用到，看著那右鍵功能選單愈來愈長，不但有時看了就心煩，有時可能要使用某一功能還要找好久。ShellExView可以讓你將這些不要的項目，或不想出現&nbsp;...
ShellExView移除右鍵選單中無用軟體項目@ 寶來的紅色天葵子 ...
2006年5月9日 — 但是，有些軟體在移除之後，卻不會一併將右鍵選單的項目一併移除，或是有些項目我們根本不會去用， ... 檔案大小：45 KB 原始檔案下載處 shexview.zip ... 軟體性質：免費軟體語言介面：繁體中文 作業系統：Windows(含XP)
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ShellExView 2.01 免安裝中文版 – 右鍵選單管理工具 – 中文化天地網
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