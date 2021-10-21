Pixel 6

Google 悄悄的於今日凌晨（10/20）推出新一代旗艦級智慧型手機 Google Pixel 6 及 Pixel 6 Pro，首次搭載 Google 自家研發晶片 Tensor 及 Titan M2 安全防護晶片。Google Pixel 6 Pro 採用 6.71 吋雙曲面螢幕、Pixel 6 則是 6.4 吋螢幕，此外 Pixel 6 Pro 的部分台灣目前僅販售 128GB 版本，Pixel 6 系列手機即日起開放預購，售價新台幣 18,900 元起。

Pixel 6

Google Pixel 6 正面是一塊 6.4 吋平面螢幕，螢幕更新率 90Hz，螢幕邊緣略粗一些 ; Google Pixel 6 Pro 則是 6.7 吋 120Hz 的曲面螢幕。

Pixel 6 Pro 價格

顏色的部分 Google Pixel 6 有風暴黑、珊瑚粉、海沫色 3 種顏色 ; Google Pixel 6 Pro有風暴黑、雲霧白、陽光黃 3 種顏色。表面都經過抗指紋塗層處理，防水防塵等級來到 IP68。

電池的部分 Google Pixel 6 搭載 4614 mAh 電池 ; Pixel 6 Pro 則是 5003 mAh，兩台手機均具備無線充電、反向無線充電功能。

Pixel 6 Pro 電量

Tensor 是首款由 Google 操刀設計、專為 Pixel 手機打造的處理器，讓新款 Pixel 手機具備史上最強大的功能，CPU 相較於 Pixel 5 快了 80%、GPU 則是快了 370%。

Pixel 6 Pro 顏色

Tensor 利用 Google 首屈一指的深度學習類神經網路演算法，讓使用者隨時隨地享有最先進的語音辨識和語言翻譯服務。Pixel 手機內建規模更大、成效更佳的模型，而來自這些模型的大量運算需求將由這款晶片處理，平均可讓翻譯品質提高 18%，幫助使用者更加理解外語，並以外語溝通。另外，這類演算法是在裝置上直接運作，而非透過網路和伺服器，因此處理速度相當快速，也不必連上網際網路。

Tensor 內建特製的獨立安全核心子系統，為 Google 設計的硬體安全增添一層防護。這個安全核心能與新一代的 Titan M2 輔助處理器搭配運作，讓 Pixel 更有效地應對各種攻擊。

Pixel 6 Pro 螢幕

Google Pixel 6 採用雙鏡頭配置：

  • 5000 萬像素 Octa PD Quad Bayer 廣角鏡頭 ( ƒ/1.85 光圈、OIS )
  • 1200 萬像素 114 度超廣角鏡頭 （ƒ/2.2 光圈）
*自拍鏡頭為 800 萬像素 ( ƒ/2.0 光圈 )

Google Pixel 6 Pro 採用三鏡頭配置：

  • 5000 萬像素 Octa PD Quad Bayer 廣角鏡頭 ( ƒ/1.85 光圈、OIS )
  • 1200 萬像素 114 度超廣角鏡頭 （ƒ/2.2 光圈）
  • 4800 萬像素望遠鏡頭（ƒ/3.5 光圈）
*自拍鏡頭為 1110 萬像素 ( ƒ/2.2 光圈 )

Pixel 6

Pixel 6 系列採用更大的趕光元件，相較於前代手機，進光亮多出 2.5 倍。

Pixel 6 處理器

Pixel 6 Pro 採用 4 倍光學變焦望遠鏡頭，高解析變焦功能更能將畫面放大多達 20 倍

Pixel 6 Pro 相機

相機功能相當多，包含：夜視、絕佳鏡頭、肖像模式等，其中最亮眼的是內建「魔術橡皮擦」功能，能夠把畫面中不小心拍到的路人輕鬆擦除。

Pixel 6 Pro 功能

價格的部分，目前 Pixel 6 系列在台灣皆只有 128GB，售價 Pixel 6 新台幣 18,990 元起 ; Pixel 6 Pro 新台幣 26,990 元起，即日起可在 Google Store 預購。

https://store.google.com/product/pixel_6_pro?hl=zh-TW

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