AVnight 愛威奶 iOS Android 雙系統深夜福利品

2019-08-03 07:30:08 9M87

AV電視

老司機都用哪一款 APP 欣賞謎片？今天要跟大家分享這款「AVnight 愛威奶」APP，裡面有豐富的片源可以觀賞，支援 iOS 及 Android 雙系統，免註冊、免登入、免費觀看，有海量的熱門影片、精選影片、最新影片可以挑選，絕對不能錯過的 APP 趕快低調安裝起來！如果你想要更低調一點，可以參考：手機最強 Setting 設定工具 APK 下載，沒有設定出來不罷休

AVnight

△ 進入 「AVnight 愛威奶」官網，就可以看到載點啦，iOS 與 Android 接可安裝，這邊小編就用 Android 來作示範，安裝後就可以直接開啟，如果你遇到無法安裝的問題，可能是安全性的問題，請試試看下列做法：

iOS 安裝步驟

  1. 下載後請至「設定」→ 「一般」→「裝置管理」
  2. 點擊「企業級應用」（※愛威奶企業級應用名稱為「HOMAO TECHNOLOGY…」或「WIZBIZ TECHNO…」或「ShangHai P&C…」）
  3. 點擊信任「企業級應用名稱……”」
  4. 按下「信任」應用程式

Android 安裝步驟

  1. 下載前請先至「設定」→「安全性」→開啟「未知來源」。（文末下載 APK 唷）
  2. 點擊「下載按鈕」並同意安裝即可

謎片APP

△ 裡面有各種分類，APP 還依照 A~Z 順序幫你排好了，只不過是依照日文發音，還是太難找的話，右上角有個放大鏡，直接輸入關鍵字就是最快的方式啦！找到符合自己口味的演員之後，最上方有基本資料，像是生日、三圍等...，下方就是這個演員的作品囉！

AV電視

△ 除了以演員分類之外，在首頁的上方，也有依照影片的類型作分類，這邊大家應該自己就熟門熟路，不必再多加贅述 XD 點擊進去之後，免登入、免註冊就可以直接免費觀看囉！老司機們，準備好上車啦~

AVnight 愛威奶：http://bit.ly/2KeE56H

APK 下載：
AVnight 2.15.5.apk（XGCSZYZ下載）
AVnight 2.15.5.apk（GOOGLE下載）
AVnight 2.15.5.apk（1DRV下載）
AVnight 2.15.5.apk（BANKUPLOAD下載）
AVnight 2.15.5.apk（MEDIAFIRE下載）
AVnight 2.15.5.apk（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：21.29 MB

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