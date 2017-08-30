這次要來跟大家推薦強大的夜神安卓模擬器！我已經好久一段時間沒有使用 Android 模擬器，因為我手上手機實在太多了 XD，就算重置一支手機也不痛不癢，但是話說回來 Android 模擬器還是有它的優勢在，因為可以快速的建立與刪除，不管是玩遊戲或是測試開發 APP 都有一定的方便性，尤其現在很多遊戲都非常吃重，像是熱門的天堂 M、天堂2：革命與 Dark Avenger 等等，在遊戲效果畫面都比較豐富，若非各品牌的旗艦機可能都會受到 LAG 的問題，效能部份透過在電腦上使用夜神安卓模擬器都可以解決；其他應用像是串流的電視 APP 都只有手機才有，從電腦上若是裝個 Android 模擬器似乎頗不錯，本文就來與大家介紹近期用到最強大的夜神安卓模擬器，真是讓我模擬器的進化感到不可思議，怎麼那麼方便那麼好用啊！！！
△ 安裝中請稍微等待一下，若是安裝中有遇到異常狀態，請關閉防毒軟體之後再試試看。
△ 安裝完成就可以開始使用囉！我實際安裝一台 Android 只需要 12 秒的時間，這也太快太方便了！
△ 安裝影片實測，但我按下全新模擬器到安裝結束只花了 12 秒，有影片有真相！
△ 預設安裝後是一台 Android 平板，這都可以再透過設定來調整，內建的 PP 非常簡單，就如同上圖所見到的，有瀏覽器、Google Play、設定、遊戲、使用者、相機、幫助、ES 檔案瀏覽器、Facebook Lite、檔案管理員、下載與圖片庫，當然免費的模擬器需要有廣告的支援，會有隨機的遊戲希望你可以安裝一下^^，不安裝也不影響運作。
△ 主要的工具都在右側列表，以下按照快捷順序來替大家大概介紹一下功能。Ctrl + 0 為震動，整個視窗就會晃一下，可能適用於 wechat 的搖一搖吧！Ctrl + 1 是鍵盤，代表可以透過鍵盤來模擬手機操作，功能有簡易的方向控制柄、重力感應、遊戲專用的準心、遊戲用開火、編輯按鍵、虛擬定位行走與 MOBA 遊戲智能施法。Ctrl +2 是剪刀，可以很方便的替模擬器畫面截圖。
△ Ctrl + 3 虛擬定位功能，要飛去世界各地都沒有難度！
△ Ctrl + 4 是我的電腦，Android 模擬器必須要 ROOT 才可以使用，但是 ROOT 根本超簡單，在系統設定中勾選 Root 啟動即可，重新開機後就會是 ROOT 狀態，而我的電腦工具可以瀏覽手機與電腦的，也有共用資料夾可以使用，互通資料還頗方便的。
Ctrl + 5 為全螢幕；Ctrl + 6 調大音量；Ctrl + 7 調小音量；Ctrl + + 開啟 apk 檔案安裝，其實直接拖曳進去模擬器畫面也可以，這樣用真的超方便，我要測試 APP 根本不用傳 apk 到自己手機，以後都開模擬器就夠了！Ctrl + 8 為重新啟動模擬器。
△ Ctrl + 9 為操作助手，這是一個很可以錄製作的功能，譬如說你有重複的動作想要執行，就可以透過操作助手來執行。
△ 具備有畫面錄影的功能，如果想要只作手機教學，這功能不能少唷！
△ 模擬器具備多開功能，建立一個只要花費 12 秒的時間，這個文章前段有替大家測試過囉！
△ 手把設定是可以使用搖桿來操作，若是格鬥遊戲的話我想會非常非常方便。
△ 旋轉螢幕功能，可以將畫面切換成直的，很多 APP 都是直的，方便切換功能當然不能少。
△ 來看看系統設定，可以設定成開機自動啟動、Root 啟動、軟鍵盤功能、性能優化提示與清理磁碟空間。鍵盤功能我覺得完全沒有障礙，不管是中文打字或是注音輸入都能完美結合模擬器當中，這點非常重要唷！
△ 高級設定能調整模擬器的性能，設定 CPU 數量與記憶體大小，若是電腦的 CPU 支援 VT，也可以開啟多核心的使用。解析度也能夠調整，最大可以到 1920x1080 的 FullHD 解析度。顯卡有兼容模式（OpenGL）與急速模式（DirectX）兩種模式，如果要較吃顯示資源的遊戲，當然是使用高速模式來運作；幀數最高可以到達 60，基本上我也覺得 60 就足夠囉！
△ 屬性設定能調整手機型號，看到最新的還有 OPPO R11，當然也可以自己完全作設定，IMEI 與手機號碼都能設定。
△ 介面設定可以調整一些個人化的使用，包含功能按鈕是否出現的設定。
△ 各種快捷鍵都能夠自己再設定，要更手上的話這部分一定要自己好好調一下囉！
△ 目前一共有四種主題可以使用，風格上差異頗大的，大家就挑選一個自己喜愛的囉！
△ 幾種不同風格的面貌，截圖提供給大家參考囉^^。
△ App 的使用我不用多說了吧～最基本的就是進入 Google Play 下載自己需要應用程式或是遊戲，這個大家都很熟悉了吧！若是 apk 的話拖曳進去模擬器就可以安裝，也非常方便。
△ 我隨意安裝一款我愛的酷跑遊戲，來試試看囉！
△ 使用內建的錄影功能所錄製的遊戲畫面，這的確比手機上錄製畫面更方便，只可惜錄影不能調整畫質，不然我希望能錄製更高品質的影像。
△ 安裝 99KUBO 來追電視劇，有些電腦上找不到的影片或是影集，或許還是透過 APP 比較方便，就當成一個媒體播放器也不錯！
△ 天堂M 的遊戲是最近的大熱門，據說很多人韓文都變好了，這種比較吃資源的重度遊戲，在夜神安卓模擬器上執行都是沒有問題的，遊戲都還會很順暢！！！
△ Dark Avenger 的動作畫面非常的精緻與華麗，我相信絕對要旗艦機的規格才能夠應付，但是並不是大家都有足夠的預算可以買旗艦機，那不妨就先用效能還不錯的安卓夜神模擬器來跑跑看，搞不好以後開電腦也只是都在玩遊戲啊！（Dark Avenger 3 遊戲請參考：ARPG 新作《Dark Avenger 3》韓國上市日期揭曉 三大職業與實機作戰影片曝光）
△ 天堂2：革命 的運作畫面，想要玩遊戲的趕快用模擬器啊！
夜神安卓模擬器 心得總結如同前文所說的，我已經很久沒有使用 Android 模擬器，突然用到這款「夜神安卓模擬器」覺得實在太太太方便，所以才下了一個「史上最強大 Android 模擬器」的標題，安裝一台模擬器只需要 12 秒的時間，可以自己調整 CPU數量與記憶體大小，以及各種方便的功能鍵，從鍵盤或是搖桿來模擬手機操作，甚至具備有虛擬 GPS 與搖桿功能，更可以方便的拖曳安裝 apk 檔案，不管是螢幕截圖或是螢幕錄影都很方便，所以就趕快推薦夜神安卓模擬器給大家囉！！！
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安裝版：
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檔案大小：277 MB
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