99KUBO酷播？還是123KUBO酷播？還是能播就好？海量影音追劇必備（apk 下載）

2017-06-26 07:31:47 哇哇
99酷播

之前酷播從台灣消失，很多人的影音娛樂就此消失，不過那也只是短暫的，後有號稱回歸的 123 酷播重新出發，如今又改名成 99KUBO 酷播，實在是讓人摸不著頭緒啊！目前維持有 Android 版本可以透過 apk 下載安裝，iOS 版本等繼續等陸續上線，網頁版已經上線，有需求的朋友趕快來下載安裝吧！（載點在文末）

99KUBO 網頁版：http://www.99kubo.com/
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99KUBO APK 安裝教學與內容
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△ 從 APP 網頁中下載 APK 安裝包（文末有備用載點），下載後點選安裝，從安全性中找到「未知的來源」選項並且開啟，這樣就可以透過 apk 來安裝應用程式。

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△ 取得權限後點選安裝，安裝後就可以直接開啟囉！

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△ 主要分類有電視劇、動漫、電視秀與電影。

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APK 下載：
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（官方下載）
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（MediaFire下載）
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檔案大小：14.9 MB

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