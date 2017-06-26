之前酷播從台灣消失，很多人的影音娛樂就此消失，不過那也只是短暫的，後有號稱回歸的 123 酷播重新出發，如今又改名成 99KUBO 酷播，實在是讓人摸不著頭緒啊！目前維持有 Android 版本可以透過 apk 下載安裝，iOS 版本等繼續等陸續上線，網頁版已經上線，有需求的朋友趕快來下載安裝吧！（載點在文末）
99KUBO 網頁版：http://www.99kubo.com/
99KUBO APP 下載安裝：http://app.99kubo.com/
99KUBO APK 安裝教學與內容
△ 從 APP 網頁中下載 APK 安裝包（文末有備用載點），下載後點選安裝，從安全性中找到「未知的來源」選項並且開啟，這樣就可以透過 apk 來安裝應用程式。
△ 取得權限後點選安裝，安裝後就可以直接開啟囉！
△ 在桌面上也就可以看到 99kubo 的應用程式，趕快開起來看看吧！首頁是推薦內容。
△ 主要分類有電視劇、動漫、電視秀與電影。
△ 網頁版也已經上線了，從網頁尋找資源或許更加快速唷！
99KUBO 網頁版：http://www.99kubo.com/
99KUBO APP 下載安裝：http://app.99kubo.com/
99JUBO 粉絲團：https://www.facebook.com/99酷播-733415206828611/
APK 下載：
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（官方下載）
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（MediaFire下載）
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（Rapidgator下載）
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（ZippyShare下載）
kubo123-release-v1.9.6-0623.apk（YunFile下載）
檔案大小：14.9 MB
Zenbo 智慧居家機器人，讓小朋友與巧虎一起唱唱跳跳吧！
LG SUPER UHD TV Nano Cell™ 奈米顯示科技讓你有更棒的視覺體驗
ASUSPRO B9440UA 最輕14吋商務筆記型電腦，超窄邊框