friDay 漫威電影線上免費看！補好補滿為復仇者聯盟終局之戰預熱！

2019-03-21 03:39:32 9M87

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你是漫威迷嗎？四月份即將上映的復仇者聯盟大結局《復仇者聯盟：終局之戰》，絕對是漫威迷最期待的，但是你前面的系列電影都看過了嗎？就算看過還是要再複習一次，畢竟集集都是經典，近期 friDay 推出了一系列漫威電影 0 元看活動：包含美國隊長３、復仇者聯盟２、鋼鐵人３、雷神索爾２等 10 部電影，通通免費看！如果你在找其它電影線上免費看，也可以參考 MOMOVOD 線上免費追劇神器

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△ 播放前會跳出一個提示，要在 48 小時內看完，也就是說，按下「立即觀看」後，要在 48 小時內看完，超過之後就不能再觀看。但並不是針對所有影片，而是單部電影。簡單來說，每部影片都是獨立計算了，按下立即觀看過後 2 天之內要看完就對啦！

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