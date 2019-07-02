小孩放暑假了不知道要做什麼嗎？friDay 影音與知名英語廣播電台 ICRT 合作，推出「你看片我捐款」活動，輸入特定序號，就可以免費觀看《異裂》、《馴龍高手3》、《寵物當家》、《玩具總動員3》等四部熱門電影，觀看上面任何一片即捐一元，看片所得全數捐至兒童福利聯盟文教基金會。另外輸入「icrt2019」還可以免費觀看全站影劇 7 天，剛好趁著玩具總動員 4 上映，暑假時間來複習一下第三集也不錯啊！

△ 首先點擊文末的活動連結，進入後登入 friDay 會員，如果沒有的話趕快註冊一個吧，或者用臉書快速一鍵登入也可以～

△ 登入之後，就可以進入序號兌換頁面，開始輸入相對應的序號就可以兌換影片啦！

△ 這邊幫大家整理出來《異裂》、《馴龍高手3》、《寵物當家》、《玩具總動員3》這四部影片的免費兌換序號（活動期限到 2019/8/31 止）：

《異裂》免費兌換序號 - icrt5gl

《馴龍高手3》免費兌換序號 - icrtdra3

《寵物當家》免費兌換序號 - icrtpet1

《玩具總動員3》免費兌換序號 - icrttoy3

△ 如果你覺得上方的四部電影不夠看的話，也可以輸入活動序號「icrt2019」( 活動期限到 2019/12/31止 )，就享有影音贈送前 7 天免費觀看（全站影劇皆可觀看；標記「單片」之影片除外）

△ 兌換完畢之後，就可以在會員個人後台找到可使用的方案啦！比較需要注意的就是使用期限的部分，上面四部電影兌換完畢之後，需在 48 小時內看完，不然就會失效囉~

△ 可以看影片，又可以作公益，大家趕快分享給親朋好友，上面四部影片，觀看一片即捐一元，所得全數捐至兒童福利聯盟文教基金會，揪朋友看影片日行一善啦。

你看片我捐款活動注意事項