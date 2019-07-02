friDay 影音你看片我捐款活動，玩具總動員 3 等四部熱門電影免費看，ICRT 幫你做公益看一部捐一元

2019-07-02 07:08:15 9M87

friDay免費看序號

小孩放暑假了不知道要做什麼嗎？friDay 影音與知名英語廣播電台 ICRT 合作，推出「你看片我捐款」活動，輸入特定序號，就可以免費觀看《異裂》、《馴龍高手3》、《寵物當家》、《玩具總動員3》等四部熱門電影，觀看上面任何一片即捐一元，看片所得全數捐至兒童福利聯盟文教基金會。另外輸入「icrt2019」還可以免費觀看全站影劇 7 天，剛好趁著玩具總動員 4 上映，暑假時間來複習一下第三集也不錯啊！

寵物當家線上看

△ 首先點擊文末的活動連結，進入後登入 friDay 會員，如果沒有的話趕快註冊一個吧，或者用臉書快速一鍵登入也可以～

friDay 影音兌換序號

△ 登入之後，就可以進入序號兌換頁面，開始輸入相對應的序號就可以兌換影片啦！

friDay免費看序號

△ 這邊幫大家整理出來《異裂》、《馴龍高手3》、《寵物當家》、《玩具總動員3》這四部影片的免費兌換序號（活動期限到 2019/8/31 止）：

  • 《異裂》免費兌換序號 - icrt5gl
  • 《馴龍高手3》免費兌換序號 - icrtdra3
  • 《寵物當家》免費兌換序號 - icrtpet1
  • 《玩具總動員3》免費兌換序號 - icrttoy3

玩具總動員3線上看

△ 如果你覺得上方的四部電影不夠看的話，也可以輸入活動序號「icrt2019」( 活動期限到 2019/12/31止 )，就享有影音贈送前 7 天免費觀看（全站影劇皆可觀看；標記「單片」之影片除外）

寵物當家線上看

△ 兌換完畢之後，就可以在會員個人後台找到可使用的方案啦！比較需要注意的就是使用期限的部分，上面四部電影兌換完畢之後，需在 48 小時內看完，不然就會失效囉~

馴龍高手3線上看

△ 可以看影片，又可以作公益，大家趕快分享給親朋好友，上面四部影片，觀看一片即捐一元，所得全數捐至兒童福利聯盟文教基金會，揪朋友看影片日行一善啦。

你看片我捐款活動注意事項

  • 即日起至2019/12/31，加入/登入friDay影音會員，首次輸入本活動序號「icrt2019」完成兌換即可享friDay影音贈送前7天免費。(免費7天期間係指全站影劇皆可觀看；標記「單片」之影片除外。)
  • 本優惠序號為免費贈送，僅限會員帳戶狀態「一般會員」使用，每帳號限領乙次。
  • friDay影音影片版權僅提供台灣地區使用。
  • 透過行動網路連線下載APP或使用本服務，將產生數據費用，相關費用依所屬資費計算。
  • 參加本活動同時，即視為同意接受本活動規範，friDay影音保留對本活動取消、終止、修改或暫停之權利。

活動傳送門：https://video.friday.tw/sn?sn=icrt2019&button=icrt2019

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