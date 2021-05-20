KKTV兌換序號

防疫期間大家最好待在家裡，你待在家裡不知道要做什麼嗎？最近 3 大合法影音平台，包含：KKTV、friDay 及 KKTV 推出防疫宅家「免費觀看」序號，挺民眾在家防疫，最高祭出 30 天免費觀看的好康，各位朋友趕快趕快兌換起來，宅家防疫不須要多花錢，就能夠一起度過台灣這個艱難的防疫階段，不群聚、不出門在家防疫不怕沒事做～免費影片看到飽。

1. KKTV 免費 14 天兌換序號

KKTV兌換序號

體驗序號：KKTVSTAYHOME
兌換日期：即日起至 5/28 止
免費觀看數：14 天

KKTV免費觀看

進入 KKTV 並登入會員後，在會員後台輸入序號位置，貼上 KKTVSTAYHOME 送出代碼就可以完成兌換囉，此兌換不須要輸入任何信用卡資訊，到期後也不會自動扣款，大家可以放心使用。

KKTV序號

兌換完成後回到 KKTV 會員資訊，就能夠看到 VIP 兌換完成，並且到期日的地方為 14 天後。

連結：KKTV 免費 14 天兌換

2. myVideo 免費 30 天兌換序號

myvideo 兌換序號

體驗序號：myVideoWithU
兌換日期：即日起至 5/31 止
免費觀看數：30 天

連結：myVideo 免費 30 天兌換

3. friDay 影音免費 30 天兌換序號  

friday兌換序號

體驗序號：lovehealth
兌換日期：即日起至 5/18 止
免費觀看數：30 天

連結：friDay 免費 30 天兌換

防疫宅家？3 大追劇（fridy/KKTV/myVideo）平台免費看30天兌換教學 相關文章

訪客留言

防疫宅家？3 大追劇（fridy/KKTV/myVideo）平台免費看30天兌換教學 參考資料

LiTV立視線上影視-台灣 No.1 高清正版線上看
LiTV台灣最大合法正版高畫質線上看電視，400個頻道及6大館隨選影片，新聞、電影、台陸日韓戲劇、綜藝、動漫，各類免費內容，多螢跨載具觀賞，精彩隨時看。
正版也能免費爽看！11個追劇神APP 影集、綜藝、BL任你選 | 網路人氣話題 | DailyView 網路溫度計
2020/8/11 · Image Source： Unsplash 文／絲曼莎 台灣流量第1的盜版劇集網站「楓林網」於日前被刑事局查封，連帶其他同質網站gimy、小鴨影音等紛紛主動關站。其實台灣早就有多款追劇APP提供免費的正版劇集，今天就為大家整理了11個知名的串流平台，並文末附上整理好的表格，幫 ...
要你宅在家！3影音平台推線上免費看最多30天無償追劇| 生活 ...
1 天前 — 國內線上三大影音平台也一起加入防疫，最多可以免費觀看30天， ... 國內3大OTT平台推出防疫優惠，免費線上看影音。（圖／翻攝自myVideo）. friDay ... KKTV. 推出免費14天追劇序號「KKTVSTAYHOME」兌換，活動時間到5&nbsp;...
myVideo週年慶｜限時免費體驗30天，全館10000+月租影片看 ...
不怕你不看，就怕你看不完！萬部影片看到飽，週週保證有新片，週年慶限時好康，加入會員送你30天免費看到飽！
楓林網被抄家沒關係 台OTT平台合法正版也能免費追劇 | ETtoday3C家電新聞 | ETtoday新聞雲
2020/4/9 · 亞洲最大盜版影音資源網站「楓林網（8maple.ru）」昨（8）日被破獲下架，台灣OTT業者KKTV、LiTV、台灣大myVideo，以及遠傳friDay影音等，今日都站出來都 ...
疫情升溫待在家中防疫三大OTT平台推免費追劇 ... - 聯合新聞網
1 天前 — 疫情升溫待在家中防疫三大OTT平台推免費追劇體驗 ... friDay影音推出輸入指定序號「lovehealth」可享前30天friDay影音影劇暢看，不過活動兌換時間只到5月18日，兌換 ... 台灣大哥大推出的myVideo推出30天「豪華月租」免費看，myVideo ... KKTV推出免費14天追劇序號「KKTVSTAYHOME」兌換，活動時間&nbsp;...
【懶人包】網路串流追劇正夯 影音平台Netflix綁這幾張卡最好-綜合-HiNet生活誌
2021/5/13 · 越來越多OTT(網路串流媒體)服務在台灣開通！不管你是愛看韓劇、陸劇、台劇、美劇還是電影，有眾多付費或免費影音平台任你選擇，小編近期為了某美劇還特別加入了Netflix會員，要特別注意有些影音平台是國外的，綁定信用卡付費還會收取海外手續費唷，因此建議可選一 ...
myVideo | 陪你每一刻
myVideo線上看電影沒煩惱！超過萬部正版影音線上看，院線電影、免費戲劇、BBC英陸日韓台劇、動漫、體育、直播新聞等，不管租借、月租都可滿足！
friDay影音- 強檔院線、韓國影劇、日劇、陸劇、動漫、布袋戲、新聞、0元強片線上看
friDay影音最齊全的好萊塢電影正版線上影音平台，還有獨家韓國影劇、熱門日陸劇、動漫卡通、布袋戲、新聞，單片租借；新會員首30天免費，無廣告高畫質影片。支援手機
防疫在家不無聊myVideo送30天免費看friDay影音推續租優惠 ...
2 天前 — 全民拚防疫，台灣大哥大為鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看。myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入&nbsp;...