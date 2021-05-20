防疫期間大家最好待在家裡，你待在家裡不知道要做什麼嗎？最近 3 大合法影音平台，包含：KKTV、friDay 及 KKTV 推出防疫宅家「免費觀看」序號，挺民眾在家防疫，最高祭出 30 天免費觀看的好康，各位朋友趕快趕快兌換起來，宅家防疫不須要多花錢，就能夠一起度過台灣這個艱難的防疫階段，不群聚、不出門在家防疫不怕沒事做～免費影片看到飽。

1. KKTV 免費 14 天兌換序號

體驗序號：KKTVSTAYHOME

兌換日期：即日起至 5/28 止

免費觀看數：14 天

進入 KKTV 並登入會員後，在會員後台輸入序號位置，貼上 KKTVSTAYHOME 送出代碼就可以完成兌換囉，此兌換不須要輸入任何信用卡資訊，到期後也不會自動扣款，大家可以放心使用。

兌換完成後回到 KKTV 會員資訊，就能夠看到 VIP 兌換完成，並且到期日的地方為 14 天後。

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2. myVideo 免費 30 天兌換序號

體驗序號：myVideoWithU

兌換日期：即日起至 5/31 止

免費觀看數：30 天

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3. friDay 影音免費 30 天兌換序號

體驗序號：lovehealth

兌換日期：即日起至 5/18 止

免費觀看數：30 天

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