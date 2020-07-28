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免費兌換活動序號為 friday66，懶的輸入序號也可以點擊文章後方的快速連結直接兌換，不過點擊進去後，要登入 friDay 影音會員。

登入後就可以看到 friDay 免費序號欄位已經輸入完畢，只要輸入驗證碼點擊下一步即可兌換。

再次按下立即兌換。

看到這個畫面就代表兌換成功囉，這邊可以注意一下使用期間，自兌換日起可以免費觀看 30 天，沒問題的話按下回首頁就可以大看特看啦。

這次的活動需要輸入信用卡資訊才可以兌換，輸入之後並不會被偷偷扣款請放心，輸入完畢後按下確認就可以完成兌換囉。

使用期限為 7/27 ~ 8/27 共計 30 天。

建議大家兌換完畢後，可以先到 friDay 影音的「會員專區」取消方案，取消後期限到期前還是可以觀看，不然到期後信用卡會以原價 199 元 ( 30 天) 的金額自動扣款續訂，這邊大家請留意一下囉。

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