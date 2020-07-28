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登入後就可以看到 friDay 免費序號欄位已經輸入完畢，只要輸入驗證碼點擊下一步即可兌換。

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這次的活動需要輸入信用卡資訊才可以兌換，輸入之後並不會被偷偷扣款請放心，輸入完畢後按下確認就可以完成兌換囉。

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使用期限為 7/27 ~ 8/27 共計 30 天。

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