貪吃蛇網頁版

你還記得小時候曾經風靡一時的貪吃蛇遊戲嗎？這個遊戲竟然又進化了，前幾天小編在臉書上發現，有實況主在直播貪吃蛇遊戲，不小心瞄到觀看人數竟有上千人，原來是這款 Worms Zone 貪吃蛇網頁版。開啟 Chrome 瀏覽器就可以隨時完，最吸引人的是還能夠與線上玩家競爭，會有即時排行榜在遊戲畫面中，Worms Zone 貪吃蛇也有 Android 及 iOS 應用程式可以下載，不過手機版的會有延遲的狀況，網頁版存在我的最愛中，用空檔就可以輕鬆一下，趕快把這款操作簡單又不失刺激度的「網頁版貪吃蛇」存下來吧！你也可以參考：重現 Windows 踩地雷遊戲，線上版開網頁就能回味經典

貪吃蛇網頁版

進入 Worms Zone 貪吃蛇網頁版首頁中，首先可以點 Worm Wardrobe 來改貪吃蛇外型。

貪吃蛇網頁版

免費的只能選擇顏色，若想要有不同的身體結構、表情，就必須付費取得。

可愛版貪吃蛇遊戲

完成外型變換後，回到首頁點擊 To Battle 就可以進入遊戲，有兩種模式，分別是時間無限模式、限時模式，建議初心者可以選擇時間模式比較好入門。

Worms Zone

由於是免費遊戲，在進入遊戲前會有影音廣告。

貪吃蛇io

遊戲的控制非常簡單，用鍵盤的左、右鍵即可控制攤吃蛇的方向。

貪吃蛇下載

按下空白鍵可以加速，進入加速模式時，身體會發出白色光芒。

貪吃蛇網頁版

遊戲畫面右上方有地圖，盡量跑道中間會有比較多資源可以吃，左上方則是與線上的其他玩家即時排名。各位若下班不想再燒腦，也有放空類型的遊戲可以選擇，貪吃蛇網頁版隨開隨玩超方便，就算是五分鐘的午休空檔也可以隨時開啟，大家趕快收下這款無腦的經典遊戲吧。

傳送門：Worms Zone 貪吃蛇網頁版

下載：
Worms Zone 貪吃蛇 ( App Store 下載 )
Worms Zone 貪吃蛇 ( Google Play 下載 )

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