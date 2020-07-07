踩地雷電腦下載

你知道什麼遊戲最好玩嗎？我的答案是有「回憶」的遊戲，不論是吃的、喝的、玩的、用的，只要與回憶牽扯到的事物總是最美，舉例來說初戀、出國後懷念家裡巷口的麵攤、念書時打完球總要買一杯冰涼手搖杯...，所以對小編來說踩地雷就是相當好玩的遊戲，早期剛開始用電腦時，遊樂場中的接龍、踩地雷真的是經典中的經典 ~不過自從 Windows 8 之後就不再內建了，可以說是時代的眼淚，不過有神人將踩地雷玩美復刻於網頁版，只要開啟 Chrome 就能玩啦，而且還可以跟其它玩家線上排名，存下來無聊的時候打開動動腦袋也不錯。

踩地雷程式

進入踩地雷線上版網頁後，就可以看到經典的踩地雷圖案啦。點擊上方的笑臉圖式就可以開始玩囉，下方式回放按鈕，可以回放自己解題的過程。

線上益智遊戲

畢竟年代有點久遠，你還記踩地雷怎麼玩嗎？來跟大家復習一下好了，以圖中的數字為中心，代表周圍的 9 宮格中有 X 個地雷，可以用右鍵來標示地雷，直到所有的非地雷區域點玩為止，遊戲就結束啦。 左上角的數字是剩餘地雷數，右上角則是計時器，用越短的時間解完排名就會越高。

踩地雷遊戲

若覺得小型的踩地雷太簡單，你也可以自訂規模。

網頁版踩地雷遊戲

一直到最後都沒有踩到地雷並且完成遊戲的話，就可以獲得線上排名，與其它玩家比較自己的解題時間，雖然是好久以前的遊戲，不過現在玩還是覺得相當好玩，不僅可以殺時間，又可以訓練腦袋，大家趕快將這個網頁版踩地雷遊戲收下吧！

傳送門：網頁版踩地雷遊戲

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訪客留言

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