作為老師，總是會想要讓課程更有互動性，因此課堂上的與學生的問與答就更加重要，有沒有什麼輔助的軟體可以實現問答的功能呢？最近小編發現這款 LuckyYou 隨機抽獎工具，支援 Windows 及 Mac 系統，只要將學生大頭照放入同一個資料夾中，就可以進行隨機抽獎，還搭配有趣的抽獎音效，能夠讓教學更生動、更吸引學生的注意力。有些大學課程為了節省點名時間，也會利用隨機抽點的方式進行，LuckyYou 用來進行課堂隨機點名也是不錯的應用方式之一，當然各式尾牙活動、值日生等各種需要指派人員的項目，也都可以利用這樣的工具來進行抽籤。你也可以參考：線上拉霸抽獎機，粉專抽獎 尾牙抽獎 春酒抽獎 交換禮物抽獎

安裝完成之後開啟就可以看到 LuckyYou 的主畫面囉，語言提供英文及簡體中文兩種，右上方可以做切換。操作方式非常簡單，按下下方的「選擇圖片文件夾」載入學生的照片即可。

將學生照片集中在同一個資料夾是老師唯一需要事先準備的，圖片格式支援 .jpg / .jpeg / .png 格式，檔案名稱在抽獎時會呈現在中獎圖片的下方，建議可以命名為學生的名字會比較方便。( 老師也不怕突然忘記學生名字 XD )

匯入之後按下下方的開始就會進行抽獎囉，有動畫及音效，學生應該聽到之後就會馬上從分心狀態馬上將目光轉移到投影幕了 XD

上方式簡單的 GIF 用來示範操作過程，是不是非常吸睛呢？別猶豫啦趕快下載起來試試看吧～

https://github.com/jwenjian/lucky-you/releases/

下載：

Windows 免安裝版：

LuckyYou 1.1.1.7z（GOOGLE下載）

LuckyYou 1.1.1.7z（1DRV下載）

LuckyYou 1.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）

LuckyYou 1.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）

LuckyYou 1.1.1.7z（MEGA下載）

檔案大小：2.07 MB

Mac 版本：

LuckyYou 1.1.1.dmg（GOOGLE下載）

LuckyYou 1.1.1.dmg（1DRV下載）

LuckyYou 1.1.1.dmg（MEDIAFIRE下載）

LuckyYou 1.1.1.dmg（RAPIDGATOR下載）

LuckyYou 1.1.1.dmg（MEGA下載）

檔案大小：3.20 MB

