kahoot！免費線上製作問卷遊戲工具，適合用在派對、有獎徵答、上課互動等用途上！

如何製作搶答問卷來與員工、學生、賓客互動呢？就讓我們透過「Kahoot!」線上問卷遊戲產生器來製作吧！「Kahoot!」是一個免費製作搶答問卷的網站，像是在公司抽獎、婚禮派對、老師上課等情況，都能利用線上搶答問卷，來增添大家彼此互動的樂趣，「Kahoot!」有分免費及付費版本，免費最多可同時 10 人進行遊戲，若超過的話必須要付費升級才行，現在就讓我們往下看如何製作搶答問卷吧！更多線上問卷服務，可參考這篇：Typeform 免費線上問卷表單服務！

Kahoot! 線上問卷製作教學

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進到「Kahoot!」網站後，請先點擊上方的「Sign up」進行註冊。

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接著選擇「Personal」，然後依序註冊步驟填入你的名稱、生日、信箱等資料，便可完成註冊。

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註冊完畢後，便會來到製作問卷頁面，直接點選右上角的「+」圖示新增問卷，若看不懂英文的朋友，可點選 Google 翻譯功能來轉換文字。

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問卷類型共有測驗、對或錯、輸入答案、猜謎等 4 種，但有星星圖案的代表要付費，但免費版的就很好用了。

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選好你要的問卷類型後，就能開始出題並勾選正確答案，若想一次做多個問卷題目，點選左側的「Add question」即可，題目製作完成後，請點選右上角的「Save」進行儲存。

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接著請輸入你的問卷遊戲標題及描述，好了之後便可按下「繼續」就製作完成了。

「Kahoot!」遊玩教學

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想要邀請朋友玩你的製作好的問卷遊戲的話，請先到「Kahoot!」管理後台點選你的問卷遊戲。

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接著點選「開始」。

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點選「Classic mode」。

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你就會看到你的遊戲專屬PIN碼，將你的PIN碼分享給要參與遊戲的人即可，不過「Kahoot!」有分免費及付費版本，免費最多可同時 10 人進行遊戲，若超過的話必須要付費升級才行。

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然後請要參與遊戲的人，開啟手機或電腦進入kahoot開始玩測驗問卷的頁面，輸入你的PIN碼，並按下「Enter」便可開始遊戲。

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「Kahoot!」的問卷遊戲是個要與時間賽跑的，看看誰頭腦好反應快，在遊戲中脫穎而出吧！對於想製作搶答問卷來與員工、學生、賓客互動的朋友，趕緊透過「Kahoot!」網站來製作互動搶答問卷遊戲吧！

Kahoot! 官網：點我前往
Kahoot! App：App Store
Kahoot! App：Google play

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