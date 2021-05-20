疫情進入 3 級警戒，所有店家依規定需實施實名制，做為店家、餐廳在執行面，有沒有好用的實名制 App 呢？最近小編發現「PTR 實聯登記」實名制 App，由藍眼科技集團免費提供給大家下載使用，iOS 及 Android 系統都能免費下載，店家只需要下載 App 並輸入基本店家資料，就能夠產生讓訪客、客人掃描的 QRCode 完成實名制，而且店家還能夠依照時間、日期輸出 .csv 檔案下載疫調相關資料。如果你習慣用 LINE 的話，也可以用我們之前分享過的 LINE 實名制機器人來建立實名制 QRCode。



店家、餐廳操作方式

使用方式非常簡單，文章後放幫大家準備好 Google Play 及 App Store 下載，下載後開啟輸入電子信箱、手機號碼、註冊人姓名、店家名稱、統一編號（可不填）、店家地址（可不填）按下註冊就可以啦

然後打開 Email 找到驗證碼，回到 App 中輸入驗證碼完成驗證就大功告成啦，過程非常簡單。

回到 App 主畫面，點擊「我的 QR」就可以看到給客人掃描的 QRCode 啦，可以用圖片的方式存下來，或直接複製網址顯示 QRCode。

客人掃描畫面

顧客端這邊，不須要下載 App，直接打開相機或用 LINE 掃描剛剛店家產生的 QRCode，就會開啟如上圖的網頁，這時候輸入姓名、聯絡電話並點選同意之後按下「送出」即可，完成後店家看到客人秀出完成實名制的頁面就可以放行啦。

店家也可以在 App 點擊「搜尋記錄」來查詢相關疫調資料，包含日期、時間、姓名及電話，還可以直接選擇指定日期來下載 .csv 格式的疫調資料，有需求的店家趕快點擊下方連結下載起來囉。

下載：

PTR 實聯登記 ( Google Play 下載 )

PTR 實聯登記 ( App Store 下載 )