疫情進入關鍵時期，店家需要進行「實名制」才能讓客人進入，不過對於店家來說，用紙筆填寫會增加接觸的風險，有什麼數位工具可以協助實名制的運作嗎？我第一個想到的是建立 Google 表單，不過現在有更方便的作法了，透過 LINE 簡單輸入店家資訊（防疫實聯衝衝衝），就可以產生 QRCode 讓客人掃描，掃描完畢後需要時，就能更一鍵查詢客人來店的時間、電話及姓名，各位小老闆趕快申請起來，用手機就可以操作，整個過程不到 1 分鐘，比 Google 表單還簡單，而且完全免費使用。

這個系統是由 Stream Lab 知惠科技免費提供給店家使用的服務「防疫實聯衝衝衝（COVIDPuncher）」，進入網頁後點擊「店家版專用」。

然後用手機加入 LINE 好友。

進入聊天視窗後，下方選單點選「店家專用操作選單」。

按下「店家加入設定」，並選擇許可。

最後一步輸入店家資訊就完成囉，需要輸入的資訊包含：招牌名稱、登記公司名稱、統一編號、營業地址、聯絡電話及聯絡姓名，最後點擊「顯示截圖用 QR」，將這個 QRCode 截圖之後，拿給客人掃描就 OK 囉。

上圖是客人掃描 QRCode 的畫面，客人只需要輸入電話號碼就能夠完成實名制了，因為電信公司本來就有我們的姓名、通訊地址及身份資訊。店家也能在後臺觀看已經填寫的民眾資料，包含填寫時間、電話...，整個過程不到 1 分鐘就完成建立實名制 QRCode，而且符合實聯制措施指引，經過 28 天這些資料就會自動移除，連結放在下面，有需要的店家請立即申請啦。

傳送門：防疫實聯衝衝衝