簡訊實名制App

為了防疫所有店家都要配合政府實名制規範，不過牽涉到客人「隱私」問題，由政府來規劃實名制系統會是最好的，因此政府今日 ( 5/19 ) 正式推出「簡訊實聯制」系統，客人從掃描 QRCode 到完成實名制不用 5 秒，透過發送簡訊的機制運做，因此沒有上網功能的傳統手機也能用，簡訊完全免費發送，這個系統完全免接觸、免 App、免打字、免個資！趕快來看看這個系統是如何運作，以及店家如何申請吧。除了政府推出的實名制方法外，也有民間科技公司推出的 LINE 實名制機器人，習慣用 LINE 的朋友也可以嘗試看看。


店家如何申請？

實名制App

5/19 下午 3 點起，開放個人店家申請，進入個人店家頁面申請

簡訊實名制申請

填寫資料與手機號碼認證，這個認證頁面有覺得熟悉嗎？這個其實與之前「口罩實名制」購買的頁面是同一個，因此只要之前有透過這個頁面購買口罩，選擇「簡易認證」就可以快速完成身份認證。

簡訊實名制

用行動電話認證的話，輸入身份證字號、行動電話業者、手機門號及健保卡卡號即可完成身分認證，完成後下載 QRCode 即可提供給客人掃描。

顧客端

簡訊實聯制

客人什麼是都不用做，拿出手機直接掃描店家提供的 QRCode，掃描完成後會跳出簡訊頁面，直接按「送出即可」。

簡訊實聯制

傳簡訊不用擔心會產生費用，完全由電信業者吸收。

簡訊實名制申請

智障型手機沒網路也沒辦法掃描 QRCode 怎麼辦？直接打開手機傳簡訊的介面，手動輸入場所代碼（有沒有空格、幾個空格都沒關係，代碼正確即可），收件人輸入 1922 按下送出即可。如果真的是長輩沒手機的話，那就只能回歸最傳統的手寫留下資料。

簡訊實名制

簡訊實聯制運作原理

餐廳實名制

簡訊實聯制發送出的簡訊，會留下的資料只有三種：電話號碼、場所代碼及時間，這 3 個資料只會留在電信商那邊，當指揮中心需要疫調時，直接跟電信商要資料，且資料只保留 28 天就會自動刪除。這樣客人隱私就不會留在店家，電話號碼也不會被有心人士賣掉，而接到許多廣告電話。

因此不論你是店家、公務機關、小攤商、公共運輸通通能夠用這一套「簡訊實聯制」系統，又快、又省時，民眾也不需每到一個地方就留下個資，連結在下方，各位需要實名制的單位前往申請吧。

傳送門：簡訊實聯制申請

政府 簡訊實聯制 正式推出，5 秒完成店家實名制，結合 1922 簡訊免付費 相關文章

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