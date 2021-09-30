台北推出「台北熊好券」活動！即日起至 10/6 號，透過「台北通」App 便可登記抽獎！

近期除了大家最關心的「振興五倍券」之外，還有什麼好康可以領取呢？答案就是台北市推出的「台北熊好券」活動啦！即日起至 10/6 號前，透過「台北通」App 便可登記抽中住宿、美食、藝文、運動及市集 5 項優惠券，「台北熊好券」份數共超過 100 萬份，且沒有限定台北市民才能登記抽獎，預計 10/8 號會抽出中獎者，中獎的民眾可到台北降近 10 萬多家的合作商家使用優惠券折抵，大家趕緊把握這次的好康活動吧！

「台北熊好券」面額有多少？方便在哪裡使用呢？

「台北熊好券」共有分成 5 種優惠券，包括有 1 張 1000元「住宿券」、5 張 100元「饗購券」、5 張 100元「藝文券」、5 張100元「運動券」、5張 100元「市集券」，以上這五種優惠券，都可任你使用在台北市任何有合作店家及場所。

如何透過「台北通」App 登記抽「台北熊好券」？

台北推出「台北熊好券」活動！即日起至 10/6 號，透過「台北通」App 便可登記抽獎！

想抽「台北熊好券」的朋友，請先將「台北通」App 下載起來，Android 和 iOS 都可以前往商城下載，下載好之後便可開啟 App 進行註冊，想這註冊快一點的朋友，可選擇「手機門號註冊」。

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接著請勾選「本人已詳閱並同意以上條款聲明」，便可點選「下一步」。

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接著請依照 App 註冊 2 步驟輸入相對應的資料，好了之後便可點擊「送出」。

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註冊完畢後，便可登入「台北通」App 。

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登入「台北通」App 後，便可點選下方的「服務」，接著在點選服務頁面最上方的「台北熊好券意願登記領取」，就能看到活動說明，看完說明後就能點選下方的「前往登記」。

台北推出「台北熊好券」活動！即日起至 10/6 號，透過「台北通」App 便可登記抽獎！

接著我們就能依據個人喜好，勾選想抽的優惠券順序，所以第一個請大家勾選你最想要抽中的優惠券，這樣中獎機率就越高，5 張都勾選完畢後，就可點擊下方「登記」。

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看到橘色的「已完成登記」代表你已成功登記完畢，接著只要等 10/8 號北市公布中獎結果就 OK 囉！還不知道有「台北熊好券」活動的朋友，趕緊參考以上的教學登記抽獎吧！

「台北通」App：App Store
「台北通」App：Google Play

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