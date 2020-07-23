除了三倍券外，政府各種單位推出各種振興方案，你是不是快跟不上了呢？今天又要來跟大家分享這個金額僅次於三倍券的補助方案，由客委會推出的「客庄旅遊券」，每人可領取 800 元，能夠用於指定客家發展區域的餐廳、旅宿、零售店，共有超過 4000 店家可使用，登記日期從 7/22~7/26 止，並且將於 7/27 公告中籤結果。此外，本篇文章幫大家整理了「客庄旅遊券」使用限制、使用店家、申請步驟 ~ 話不多說，大家趕快去登記吧。



客庄旅遊券可以買什麼？

全台灣 11 個縣市、70 個客家文化發展區門市皆可消費。包含桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、高雄、屏東、台東、花蓮等，店家類型含有：餐廳、旅宿、零售、伴手禮等，共計有超過 4000 店家可消費，詳細店家資訊，可以到 專屬頁面 查詢。

大家都可以申請嗎？

符合以下條件者，皆可申請：

1. 我國國民

2. 持有居留證的非本國籍配偶

800 元的客庄旅遊券，是實體的嗎？怎麼用？有什麼使用限制？

客庄旅遊券為面額 100 元的電子票券，共有 8 張。使用期限 8/1~12/31 止，到配合店家結帳時出示 LINE 「客委會浪漫客庄遊」官方帳號中點擊「我要使用」，並出示QR code，即可抵用。

使用時有以下兩點需要注意：

1. 不找零：浪漫客庄旅遊券可分次、在不同店家使用，但不找零。

2. 異地消費：使用者戶籍地要和消費店家所在地不同。

申請時間到什麼時候截止？開獎日什麼時候？

一般民眾可以於 7/22~7/26 進行登記，於 7/27 抽獎公告。

客庄旅遊券如何登記？

打開 LINE 搜尋 @hakka_gov，加入「客委會」好友，並在聊天頁下方點「按此前往登錄」。

接著加入活動專屬官方帳號「客委會浪漫客庄遊」，目前期間僅限於「一般登錄」，敬老家庭為家中有 65 歲以上長輩，不過目前敬老家庭已過了登錄截止時間 ( 7/19 前 )。

輸入姓名、手機號碼、戶籍區域後，按下送出即完成。

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最後等到 7/27 就可以知道有沒有中獎囉。

資料來源：客委會