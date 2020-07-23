浪漫客庄遊指定店

除了三倍券外，政府各種單位推出各種振興方案，你是不是快跟不上了呢？今天又要來跟大家分享這個金額僅次於三倍券的補助方案，由客委會推出的「客庄旅遊券」，每人可領取 800 元，能夠用於指定客家發展區域的餐廳、旅宿、零售店，共有超過 4000 店家可使用，登記日期從 7/22~7/26 止，並且將於 7/27 公告中籤結果。此外，本篇文章幫大家整理了「客庄旅遊券」使用限制、使用店家、申請步驟 ~ 話不多說，大家趕快去登記吧。


客庄旅遊券可以買什麼？

全台灣 11 個縣市、70 個客家文化發展區門市皆可消費。包含桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、高雄、屏東、台東、花蓮等，店家類型含有：餐廳、旅宿、零售、伴手禮等，共計有超過 4000 店家可消費，詳細店家資訊，可以到專屬頁面查詢。

浪漫客庄遊指定店

大家都可以申請嗎？

符合以下條件者，皆可申請：
1. 我國國民
2. 持有居留證的非本國籍配偶

800 元的客庄旅遊券，是實體的嗎？怎麼用？有什麼使用限制？

客庄旅遊券為面額 100 元的電子票券，共有 8 張。使用期限 8/1~12/31 止，到配合店家結帳時出示 LINE 「客委會浪漫客庄遊」官方帳號中點擊「我要使用」，並出示QR code，即可抵用。

客庄旅遊券怎麼用

使用時有以下兩點需要注意：
1. 不找零：浪漫客庄旅遊券可分次、在不同店家使用，但不找零。
2. 異地消費：使用者戶籍地要和消費店家所在地不同。

申請時間到什麼時候截止？開獎日什麼時候？

一般民眾可以於 7/22~7/26 進行登記，於 7/27 抽獎公告。

客庄旅遊券如何登記？

客家電子旅遊券2020

打開 LINE 搜尋 @hakka_gov，加入「客委會」好友，並在聊天頁下方點「按此前往登錄」。

客委會振興券

接著加入活動專屬官方帳號「客委會浪漫客庄遊」，目前期間僅限於「一般登錄」，敬老家庭為家中有 65 歲以上長輩，不過目前敬老家庭已過了登錄截止時間 ( 7/19 前  )。

客庄旅遊券店家

輸入姓名、手機號碼、戶籍區域後，按下送出即完成。

0客庄旅遊券申請

最後等到 7/27 就可以知道有沒有中獎囉。

資料來源：客委會

限時 5 天：客庄旅遊券 800 元旅遊券如何登記？可以買什麼？完整懶人包一口氣看懂 相關文章

訪客留言

限時 5 天：客庄旅遊券 800 元旅遊券如何登記？可以買什麼？完整懶人包一口氣看懂 參考資料

2020六大振興懶人包一次看懂》振興三倍券怎麼領？安心旅遊如何用？全領$7150優惠拿好拿滿！ | 旅步 Tripool｜跨 ...
2020振興券除了「振興三倍券」、「安心旅遊補助」之外，還有文化部「藝FUN券」、農委會「農遊券」、體育署「運動抵用券」及客委會的「369浪漫客庄遊」，這篇最強懶人包告訴你這些補助如何領、使用方式、期限？拿好拿滿最高領 NT$7150 ！
客庄券登場！浪漫客庄旅遊券800 元補助，申請教學 ... - 經理人
3 小時前 - 藉著振興三倍券，客委會順勢推出800元的「客庄旅遊券」！藉由刺激旅遊消費、推廣 ... 服務時間：週一~ 週五09:00-12:00 13:00-17:00 10694台北市光復 ... 客庄券登場！浪漫客庄旅遊券800 元補助，申請教學、使用方式、官方LINE@整理 ... 家中若有65 歲以上長者，年輕人可代為登錄抽籤（至多2 位長者）。 抽籤公告&nbsp;...
啾啾愛亂拍 - 貼文 | Facebook
啾啾愛亂拍。 3.4 萬個讚。啾啾(CHUCHU) / 雙子座女生，腦子有很多奇怪的想法，喜歡千變萬化的生活方式。 25歲開始專職部落客，在生活的胡鬧亂拍中和你們分享好玩有趣的事。 部落格 https://imccp.com chuchu@imccp.com
800元「客庄旅遊券」申請、使用教學、中獎查詢| 叫車吧 - 肯驛國際
5 天前 - 國內疫情趨緩後，政府除了推出振興「三倍券」之外，文化部加碼「藝FUN券」， ... 走進客家庄，加碼800元浪漫「客庄旅遊券」，只要加入客委會官方LINE帳號，即可參加客家旅遊券抽籤，合作商家超過4000家可以消費使用，歡迎大家 ... 即可參加抽獎名單，一人限領一次，家中若有65 歲以上長者，年輕人可代為登錄抽籤。
TTN旅報928期 (繁中) by TTN旅報 - Issuu
Travel Event 旅遊行事曆 2016.4.4 (一)～!2016.4.10 (日) 4 Mon April 4 6 兒童節快樂 7 Wed 愛樂遊APP說明會(高雄場) 5 時間：4／6下午14:00～16:30 地點：觀光局高雄 ...
PChome 24h購物
PChome24h購物首創全台保證24小時到貨，擁有超過170萬種商品24小時到貨、台北巿6小時到貨（試營運），是台灣最多商品在庫的購物網站，隸屬台灣最大的電子商務集團PChome網路家庭（8044-tw）旗下，是台灣消費者網路購物的首選。
超好康！第二波浪漫「客庄旅遊券」開放登記，14萬份800元電子 ...
客家委員會浪漫客庄旅遊券第一階段逾25萬人登記，已抽出14萬名得獎者；募集商家已達3372家，客委會表示，商家募集沒有上限，商家加入後，民眾才可使用旅遊券消費。 ... 2020-07-22 09:36 ... 客委會推出「浪漫客庄旅遊券」，每人可領等值新台幣800元，凡持有身分證的國民或持有 ... 學者揭這4大類消費對經濟最有幫助｜更多文章）.
振興券一路發！六大補助拿好拿滿，完整攻略懶人包 | TripPlus | LINE TODAY
各位讀者們只知道「振興三倍券」與「安心旅遊補助方案」嗎？還是…其實只知道三倍券呢？其實台灣這陣子真的是＂振興一路發＂，目前其實有六大補助方案：三倍／安心／藝Fun／農遊／動茲／客庄等補助券或方案，如果都有跟到的話，一個人最高可以享受到7,000多元新台幣 ...
親子天下 - Posts | Facebook
親子天下, 台北市. 1,009,662 likes · 41,419 talking about this. 【親子天下】起源雜誌媒體和書籍出版，進而擴大成華文圈影響力最大的教育教養品牌，也是最值得信賴的親子社群平台。 我們希望，提供給學校和家庭，專業可信賴的教育教養解決方案。
客庄旅遊券800元別錯過！限時5天用LINE就能抽，申請方式 ...
21 小時前 - 浪漫客庄旅遊券分為兩階段抽籤，各階段各開出14萬份名額。第一階段專門提供給65歲以上長者登記，7月20日已完成抽籤；第一階段未中獎的人可以&nbsp;...