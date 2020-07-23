有沒有 PPT 倒數計時現成動畫模版可以下載？不知道為什麼 PPT 沒有內建這個功能，雖然說可以透過動畫效果慢慢作出來，不過時在是太耗時了。然而，倒數計時的重要性不能小看，例如老師在課堂中需要下面作小組討論，可能會給學生 3~5 分鐘，這時候就可以在投影片上加上倒數計時器動畫，讓學生知道剩餘時間，不僅能夠讓教學更生動有趣，也能提升學生討論效率。想當初一開始我還自己傻傻到的 YouTube 下載倒數計時影片，嵌在 PPT 投影片中，現在有了倒數計時動畫模板，就可以直接貼上，實在太方便啦。關於 PPT 設計模版你可以參考：超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

文章後方有提供 PPT 倒數計時動畫模板可以下載，來跟大家分享一下開啟之後如何使用，打開後預覽視窗那邊的數字是重疊在一起的，按下播放投影片跑動畫效果之後就能正常顯示。

如上圖 GIF 檔，以秒為單位的倒數計時就開始啦。

你可能有疑問，我不要倒數 10 分鐘，我只設計了 3 分鐘時間讓學生討論怎麼辦？別擔心，這一份 PPT 簡報左側共有 10 張投影片，因此 1~10 分鐘的倒數計時都能夠用，左側第一張投影片為倒數 10 分鐘，第二張為倒數 9 分鐘，以此類推第十張投影片為倒數 1 分鐘。

那要如何加到我自己的投影片中呢？對著倒數計時器投影片按下「複製投影片」，這邊請記得你的倒數需求是幾分鐘的，例如你要倒數三分鐘的，就請複製第八張投影片。

接著到你製作的投影片左側欄位中，按下右鍵貼上，貼上選項請選擇保留原始格式。

這樣就可以成功貼上倒數計時囉，各位有需要的話，趕快點擊下方下載起來囉～若你需要更長的分鐘數，就用這個模板的動畫下去作修改即可。

PPT 倒數計時動畫模板下載：powerpoint-countdown-template.pptx（SHAPECHEF下載）