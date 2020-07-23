ASUS 新一代電競手機 ROG Phone 3 已經正式發表，性能與配件絕對會是手遊玩家的首選，不僅有相容上一代 ROG Phone 2 的配件，ROG Phone 3 搭載了最新的 Qualcomm Snapdragon 865 PLUS 5G 處理器，擁有 16GB 的記憶體，UFS 3.1 512GB 的內部儲存空間，採用 Android 10 的作業系統，螢幕為 6.7 吋的 AMOLED 螢幕，電池容量多達了 6000 mAh 的超級大電量，支援快速充電功能，相機規格為 64MP + 12MP + 8MP 後置鏡頭和 32MP 前置鏡頭，整體的規格與效能表現都是非常 TOP 的，以下將與大家分享 ROG Phone 3 更細節的內容唷！ROG Phone 3 手機共有 12GB+512GB 以及 16GB+512GB 兩種儲存容量規格，12GB+512GB 建議售價 29,990 元、16GB+512GB 建議售價則為 33,990 元，預計將於 7/23 起開放預購、7/31 上市。

之前有購買 ROG Phone 或 ROG Phone 2，並在 ASUS 官網完成登錄的消費者，七月底前預購 ROG Phone 3，憑購機發票進行線上登錄，就可獲得最高價值 NT$4,000 郵政禮券。而首購用戶自 8 月 1 日至 8 月 14 日期間前往預購網站或指定電商平台 ( 包含：ASUS Store、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、東森購物 ) 購買 ROG Phone 3，完成登錄即可參加「限量預購，最高振興3+3倍3」活動，將價值最高NT$3,000郵政禮券帶回家！預購及瞭解更多活動詳情 ， 請參考官方網站資訊。

Gampad遊戲控制器3 (ROG Kunai 3Gamepad)，建議售價：NT$3,990

三代雙螢幕基座(ROG TwinView Dock3)，建議售價：NT$6,990

遊戲搖桿支架(ROG Clip)，建議售價：NT$990

三代炫光智慧保護殼(ROG Lighting Armor Case)，建議售價：NT$1,490

Aero螢光保護殼，建議售價：NT$590

ROG Phone 3抗菌玻璃保護貼，建議售價：NT$1,090

另一方面，華碩也公佈了與 ROG Phone 3 搭配的周邊配件品項以及售價，包括 Gampad 遊戲控制器 3 (ROG Kunai 3 Gamepad)、三代雙螢幕基座 (ROG TwinView Dock 3)、遊戲搖桿支架 (ROG Clip)、三代炫光智慧保護殼 (ROG Lighting Armor Case)、Aero 螢光保護殼、以及 ROG Phone 3 抗菌玻璃保護貼等，售價如下：

首先以大家最在意的性能說起，這次 ROG Phone 3 將會搭載 Qualcomm Snapdragon 865 PLUS 5G 處理器，搭配 CPU 3.1 GHz、LPDDRS（速度提升了 51%）、UFS 3.1（度提升了 15 %），讓整體手機的效能達到極致。

△ 而為了應付高核心頻率所帶來的熱能，今年的 ROG Phone 3 也更加專注在散熱結構的設計方面上，採用了新一代的散熱效能模組，內部搭載了重新設計的 3D 液態均溫版，能夠將熱能有效率地分散在各處，手機外殼也採用易散熱的玻璃材質做成，同時不夠的部分還能夠外加主動式「空氣動力風扇 3」將手機的熱能完整散發出來。

華碩 ROG Phone 3 的設計概念是來自於超級跑車的想法，因此採取了三角透明背帶的設計，開了一個透明三角窗，從這個三角窗裡面呢，這個三角透明背帶比去年二代大小差了 6 倍，所以有更好的散熱跟均熱的效能，它還蓋住了 CPU 跟 5G 的晶片，所以在散熱跟均熱都有更好的效果，另外他們還有 3D 液態均溫版，能讓玩家玩極致操控的時候，可以得到最好的效能，可以讓 CPU 不用降頻。

△ 全新的第三代「空氣動力風扇 3」能夠讓手機整體的散熱溫度降低 4 度，且透過中央底部的 USB-C 傳輸埠的連接，還能夠支援 3.5mm 耳機孔。ROG Phone 3 本來就具備有主動的散熱能力，不過在設計上是希望可以把熱點散出去，所以從一代就有搭載空氣動力風扇，第三代「空氣動力風扇 3」散熱效能會更好，當手機開啟很吃效能的遊戲時，可以把熱引導到手機外面，主動產生散熱的效果，而不會讓熱困在裡面，造成 CPU 的降頻，聆聽玩家的意見加入了支架，想要看電影玩遊戲的時候，可以把手機立架在桌上，不用一定要手拿著。

△ 遊戲玩家很在意 FPS 與觸控反應時間，也是目前手機遊戲會面臨到的問題。ROG Phone 3 支援的 25ms 螢幕反應時間，比起它牌手機擁有幾乎一半的反應能力，在擊殺怪物或是玩家的反應上都比人快上一倍左右。

△ 18ms 的滑動反應，也是業界最低，與他牌手機相比就是顯示的比較快。ROG Phone 3 也是首家得到「 PUV 低藍光認證」的手機，所以在玩遊戲的同時，也能達到護眼的效果，色彩準確度「 Delta E < 1 」，提供玩家最好的色彩的調教，還有 10-bit HDR 也是非常重要的功能，提供遊戲做多最好的遊戲元素，當玩家不玩電競遊戲的時候，你可能就會滑手機，事實上滑動的反應可以增加整體的流順感，讓你更方便不會有卡卡的感覺，即使你不玩手機也是一個非常重要的體驗。

△ 玩家在 X Mode 當中，可以針對不同的遊戲有不同的「遊戲設定檔」，畢竟愛打遊戲的玩家，不可能一次只玩一款遊戲，所以當有這樣的需求出現之後，針對不同遊戲的調控設定就很重要了。

△ 遊戲模式下 ROG Phone 3 支援 GameFX 音校模式，讓手機能夠模擬環繞聲效喇叭，過去二代已經有前後雙出音喇叭，但是華碩聽了許多玩家的意見，玩家希望玩遊戲時想要有更沉靜的感受，覺得雙前出音的喇叭不夠沉靜，長時間戴著耳機也不舒服，所以華碩 跟 DIRAC 瑞典廠商合作，讓聲音更有沉靜感，包括 : 更清晰、更好的音場、更大的音量、更多的細節跟更低的 Bass 等等。

△ 除了喇叭調整之外耳機也有經過最佳化的調校 ! 耳機也跟 DIRAC 公司做了以上所有的調整，不管從 USB-C、3.5mm 甚至無線的 Gaming Headsets 都做了一系列的調整。

△ 華碩也對於橫握遊戲體驗做了很大程度的調整，就是「AirTrigger 3 超音波觸控鍵」。

△ 新一代的超音波觸控鍵就在上面兩側，除了過去的邊框觸控感應器之外，這次也新加入了動作感應器。





△ 邊框的觸控感應從本來只有點擊跟長滑兩種模式，還多增加了休息模式、撥滑模式、單側點擊跟長按點擊模式，這 6 種不同模式可以帶給玩家不同操作的需求，所以可以變成不只是 2 個鍵或 3 個鍵甚至 4 個鍵都有機會，就看玩家怎麼去做選擇。

△ 全新的動作感測器，基本上就是可以透過晃動手機當作是另一種操作遊戲的按鈕，換句話來說在玩第一人稱遊戲的時候，晃動手機可以換彈夾、換武器等等，而達成遊戲控制的效果。

△ 新技術 HyperFusion Network Technology ，可以針對你的訊號強度可以選擇你要 WIFI 連結還是 5G 連結，在某些程度上，例如看影片好了，可以把 5G 跟 WIFI 的速度一起網路聚合，提供你最好的網路品質跟速度。

△ ROG 為了手機橫握做了 4 個麥克風，那為什麼做 4 個麥克風，因為橫握的時候常常把手機上下的麥克風蓋住，那蓋住的時候比較難跟隊友通訊，那大家就會換一個做法戴耳機，但是還是有很多人不喜歡戴耳機，想要直接這樣玩，所以只好在側面以及後面加了另外兩個麥克風，來讓玩家橫握的時候不會蓋住麥克風，達到最好的通訊效果。

△ 側面連接埠一樣有保留著，讓玩家可以更順手的橫握玩遊戲一邊充電。

△ 玩射擊遊戲時最重要的是如何聽聲辨位，所以華碩讓手機聲音設計更加聰明，當右聲道喇叭在發聲的時候跟左聲到在發聲的時候，你不可能只有一耳才能聽到，所以當左右聲道互相干涉的時候，你的音場跟聲音的細節就會有一些干擾，那怎麼做到 Cancellation 呢 ? 就是讓我們右聲道發音的時候，左右耳多有個時間差，我們把左聲道做一些 Cancellation 的聲音，把右聲道不因該讓左耳聽到的聲音給蓋掉，所以就可以做到右聲道發音的時候，只讓右耳聽到聲音，左聲道發音的時候，只讓左耳聽到聲音，這樣的好處就是有更大的音場更少的干擾更多的細節。

△ 一代跟二代都有推廣 ARMOURY CRATE ，在 ARMOURY CRATE 裡面玩家可以調教系統，可以把遊戲所以有的設定都記錄在這裡。

ARMOURY CRATE 的三大內容 :



Game Genie : 遊戲裡的操控面板。

Game Profile : 可以根據不同的遊戲對手機有不同的調教。

ROG Connect : 遊戲玩跟 ROG 官方的共享平台，有點像是 Facebook 的概念，玩家可以針對他最大的榮耀時刻，可以炫耀或分享給使用 ROG 的玩家。

△ Game Genie 的最新功能就是浮動視窗，在玩遊戲的同時，如果需要同時用到另一個視窗，包含通訊跟看密集等等，都可以打開新視窗作上述的動作。

△ 螢幕錄影功能，可以記錄玩家精采時刻，只要一鍵按下，就可以把你的精采時刻錄起來，存到手機裡。

△ 巨集功能可以把所有玩遊戲的步驟全部都記錄下來，幫助你練功等等，玩家也可以透過 ROG Connect 分享給其他玩家。

△ ROG Phone 3 這次有提供三鏡頭的照相機的配置，其中主鏡頭搭載了 6400 萬畫素的 Sony IMX686 感光元件，像素面積則是 1.6 μm，支援 F1.8 大光圈，第二顆鏡頭則是搭載了 1300 萬畫素的超廣角拍攝，同時還有一組針對微距拍攝所使用的微距鏡頭，讓 ROG Phone 3 能夠應付各種不同的拍照情境，還有提供一個指向性的麥克風，可以讓你在錄影的時候，可以得到一個比較好的收音功能，因為是指向性麥克風，它可以把一些雜音給過濾掉，另外前鏡頭有 2400 萬畫素 的效果。

△ 全新三代炫光智慧保護殼 (ROG Lighting Armor Case)。





△ ROG Phone 3 雙螢幕機座 ( ROG TwinView Dock 3 )，也把螢幕速度拉到 144Hz ，來配合手機性能的，那如果玩家買這個雙螢幕機座可以玩那些遊戲，基本上它可以搭配 Android 不同的功能把它當雙螢幕使用。

另外在遊戲方面也搭配不同的遊戲公司，做了許多不同的遊戲場景設計，例如在第一人稱射擊遊戲裡面地圖和裝備欄，都可以在第二個螢幕上展現出來，就可以讓玩家在遊戲裡得到不同的體驗。

△ 那這些遊戲配件到底能帶給玩家怎樣的遊戲體驗呢 ? 延續上一代的遊戲配件，華碩為 ROG Phone 3 設計了一系列手遊配件，除了與上一代 ROG Phone 2 共用的桌上型遊戲基座、五合一擴充底座、以及 WiGig 無線投影基座之外，也有針對 ROG Phone 3 所設計的全新配件，包括空氣動力風扇 3（標配）、炫光智慧保護殼（標配）、雙螢幕基座以及 Gamepad 遊戲控制器。





△ ROG Phone 3 遊戲支架可以支援 Stadia 的搖桿、PS4 的搖桿跟 XBOX 的搖桿，所以可以在 ROG Phone 3 的螢幕上，體驗上述的搖桿，所以玩家不必擔心，不必因為換了ROG Phone 3 的手機，就把 ROG Phone 2 的遊戲配件都換掉，都是可以繼續沿用在新手機上面。

△ 正面螢幕雖然沒有點亮，但看起 ASUS 應該會繼續堅持平整的無瀏海設計， 搭載 6.59 吋 AMOLED 螢幕，強調單手握持舒適、遊戲體驗好，不過說真的 ROG Phone II 的 120Hz 更新率與 10-bit HDR 的 AMOLED 螢幕，即便放到現在也還是很頂規就是了，不過 3 代螢幕突破了 2 代 120 Hz 變成 144Hz。

△ 手機背面有搭載三鏡頭的照相機的配置，其中主鏡頭是用 SONY IMX686 的主鏡頭高達 64MP 的效果，這也是當代螢幕最好的主鏡頭，那另外還有 13MP 的廣角鏡頭，另外前鏡頭有 24MP 的效果，大家可以注意到前鏡頭並不在正中央，因為希望雙前出音喇叭是真的在正中央，當你正在使用前鏡頭的時候，如果在正中央比較容易被你的手擋到。

△ 側邊一樣有特殊規格的 USB-C 接孔，主要是連接各種底座以及主動式散熱風扇。

△ 新一代的超音波觸控鍵除了在上面兩側之外，還做了運動感知的調整





△ 遊戲控制器 3 ，是一個全新的設計，在搖桿的設計部分也做得更符合人體工學。

△ 而這次 ROG Phone 3 最大的外觀改變就是讓散熱器的部分外露，除了設計感增加了些許美型之外，主要是外殼也採用玻璃設計，能夠順勢幫助散射，還有機身背面中央那顆 Aura RGB 燈效的「敗家之眼」當然不能少。

△ 三代炫光智慧保護殼 (ROG Lighting Armor Case)，會自動變色。

△ 三代散熱風扇的外觀，要注意二代無法沿用喔 !

ASUS ROG 3 電競手機手機規格：

處理器：高通 Snapdragon 865 Plus 3.1Ghz 八核心處理器

記憶體：12GB / 16GB LPDDR5X

儲存空間：512GB UFS 3.1

螢幕：6.59 吋 AMOLED 144Hz 更新率、25ms 觸碰時間、18ms 滑動反應時間

相機：6400 萬畫素主鏡頭 + 1300 萬畫素超廣角鏡頭、微距鏡頭

電池：6,000mAh 電池，最高支援 30W 快充

音校：雙立體聲喇叭、支援 Hi-Res 高音質輸出

網路：支援台灣 5G NR 全頻、Wi-Fi 6、NFC

其他：支援觸碰感應、動作感應

作業系統：Android 10