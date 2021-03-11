玩家萬眾矚目的 ASUS 電競手機 ROG Phone 5 正式發表啦！同時還推出了 Pro 與 Ultimate 限量版 2 款手機，規格大致相同，差別在於背蓋的設計不同！ROG Phone ５系列搭載了全球最快的 Snapdragon 888 5G 處理器，以及 LPDDR5 16GB 的記憶體與 UFS 3.1 512GB 的內部儲存空間，並採用 Android 11 作業系統，還有 144Hz / 1ms 極速動態畫質的 AMOLED 螢幕，電池跟以往一樣是 6000 mAh 的超級大電量，並搭載最新的 65W 快充技術，相機則搭載了 Sony IMX686 6400 萬畫素廣角主鏡頭、1300 萬畫素超廣角鏡頭、2400 萬畫素的前鏡頭，整體的規格與效能表現比上一代更加亮眼！另外 ROG Phone 5 16GB + 256GB，建議售價為29,990 元，預計在 3/11 中午 12 點預購( 包含：ASUS Store、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、東森購物 ) ，ROG Phone 5 Pro （幻影黑）16GB + 512GB，建議售價 34,990 元，上市時間未定，ROG Phone 5 Ultimate 限量版（極白光） 18GB + 512GB，建議售價 36,990 元，上市時間同樣未定。

凡是在 3 月底前購買 ROG Phone 5 的朋友，便可享有好康優惠，而在 ASUS 官網完成登錄的消費者，再贈送價值 3,490 元的 ROG Strix Go Type-C 抗躁電競耳機，送完為止。另外，若攜帶 ROG Phone、ROG Phone II 至專賣店舊換新，最高可折抵 12,000 元喔！。另外，ROG Phone 5 系列手機的 ROG Kunai 3 遊戲搖桿，建議售價為 3,990 元，以及擁有主動降噪功能的 ROG Strix Go BT 電競耳機，建議售價為 6,490 元，大概 3 月底會上市，並隨附 3.5mm 連接線！



ROG Phone 5

△ 這次 ROG Phone 5 比上一帶 ROG Phone 3 搭載更強大的高通驍龍 888 5G 處理器，最高頻率可達到 2.84 GHz，CPU 也增加了 35% 處理速度，以及 16GB LPDDR5 記憶體與 UFS 3.1 512GB 的內部儲存空間，讓整體手機的效能達到極致，另外， ROG Phone 5 安兔兔跑分結果，竟高達 74 萬分，是目前跑分總分最高的電競手機。

△ 而玩家喜愛的 X mode，有出了更強的 X mode+ 版本，能幫助手機提高 CPU 和 GPU 效能、更高的刷新率、更高的觸摸靈敏度以及更好的網路效能。另外，如果玩家對 X mode、 X mode+ 模式設定覺得不方便的話，玩家也可在 Advance mode 模式中，自訂出自己喜歡的模式選項以及核心解放。

△ 在 ROG Phone 5 高通驍龍 888 5G 處理器，跑 20 分鐘原神遊戲的實測報告中，你能看到只有 ROG Phone 5 能超過 50 以上的 FPS 以及達到數值最小的變異數，是其他家競品完全達不到的境界。

△ 而這次 ROG Phone 5 將 CPU 放置在手機正中央，除了讓玩家在玩遊戲時，讓雙手感受溫度較低之外，還搭配全新的風扇設計，出風跟入風都是成一直線，而風扇擺放的位置正好是 CPU 的正上方，這樣一來有效降低 15˚C 背蓋溫度以及降低 10˚C CPU 溫度。

△ 這次 ROG Phone 5 系列採用的是三星客製化的 144 Hz 螢幕並擁有 1 ms 的觸控反應，最低觸控採樣率為 300 Hz，延遲速度可達到 24.3 ms 的反應時間（數字越小代表反應越快），是目前最出色觸控反應時間，同時也支援 Always-on HDR、Delta E<1 的顯色等級，讓遊戲色彩顯示更加飽和更加準確。

△ 在跟其它家競品比較之下，你可以看到 ROG Phone 5 是唯一一個能在 60Hz、120Hz 螢幕觸控延遲下，維持在 30 幾毫秒的電競手機，更提供其它家無法達到的 144Hz，在經過測試下更達到低於 25 毫秒的境界，真的非常令人驚艷！

△ 上圖是高速攝影機測試的畫面，跟 S21 Ultra 相比 ROG Phone 5 螢幕跟手率是更好的，而在第一人稱射擊遊戲中，若在同時開槍的情況下，ROG Phone 5 開槍速度就是比其它家手機更快。當玩家不玩電競遊戲的時候，你可能就會滑手機，事實上整體的滑動反應與流暢感，讓你不玩手機使用上也能感到非常方便。

△ 而 ROG Phone 5 音效方面，有雙振出音的部分以及玩家最想要的 3.5 mm 耳機孔，並擁有兩邊大小對稱 1.2 cc 的音箱，比上一代的音量大了 35% 更增加了 21% 的功率輸出。另外 ROG Phone 5 為了手機通訊效果，一樣搭載了 4 個麥克風，好讓玩家橫握遊玩時，就算擋到左右的麥克風，也能擁有最好的通訊效果。另外也支援了 Dirac HD Sound 聲音處理技術，讓玩家在聽內建喇叭音效時，能有高解析低失真的聲音效果。

△ 而 ROG Phone 5 有搭載了內建 ESS DAC 晶片，並支援 Hi-Res 高解析音樂播放功能以及 AptX 傳輸模式，不管是直接透過喇叭播放音樂，或是採用有線無線耳機，都能讓玩家感受到更好的音感體驗。

△ 在電池方面跟上一代一樣為 6000 mAh，因這次更改整個手機的散熱架構，所以將電池拆分為 2 個各 3000 mAh，並將原本的 30W 充電器更換為 65W Type-C 快充，可在短短的 30 分鐘內將電力充到 4400 豪安時，充滿至 100% 最快只需 51 分鐘，而新的 65W 快充採用了 MMT 新的電池設計架構，可以有效控制手機充電溫度升高的趨勢，側面連接埠一樣有保留著，讓玩家可以毫無阻饒，一邊遊玩一邊充電。

△ 在遊戲體感控制方面，從上一代 6 種模式變成 10 種模式，可以帶給玩家不同操作的需求。另外，上方 2 個超音波按鍵也做了 4 種不同的設計，讓玩家有更好的遊戲體驗。

△ ROG Phone 5 也有搭載 Armoury Crate 的設計，可讓玩家更沉靜式的環境，當玩家打開 Armoury Crate 的時候，就彷彿來到另一個遊戲世界。

△ 不過這次的 Armoury Crate 升級不少功能，像是 Haptic audio（音感震動），當你在玩第一人稱射擊遊戲時，手機會因槍聲快慢來做相對應的震動，讓玩家有種置身遊戲中的臨場感。

△ 另一個則是 Scout mode（偵查模式），根本就是射擊遊戲的外掛，例如當敵人躲在房子或草叢中時，你便可以開啟 Scout mode 將遊戲色調作高反差的對比，讓你在遊戲中輕鬆找到敵人的位置，真的是太犯規啦！

△ 想知道 ROG Phone ３周邊配備能否沿用至 ROG Phone 5 上的話，可以對照上方圖表。

△ 這次 ROG Phone 5 的拍照功能也相當不錯，在三鏡頭的照相機的配置上，搭載了 Sony IMX686 6400 萬畫素廣角主鏡頭、1300 萬畫素超廣角鏡頭、2400 萬畫素的前鏡頭，可讓 ROG Phone 5 應付各種不同的拍照情境。

△ 另外，這次 ROG Phone 5 系列都採用斜切點陣圖設計，也是 ROG 首次推出白色的電競手機，跟以往的黑色相比，給人有種外觀華麗卻又不失優雅的感覺。

△ ROG Phone 5 電境配件展式，搖桿、手機殼、充電器以及空氣動力散熱風扇都做了升級，讓整個 ROG Phone 5 系列在遊玩體驗上更上一層樓！

△ 而這次新設計的炫光保護殼 Armor Case，除了有黑色之外，為了搭配白色 ROG Phone 5 還設計了白色半透明的超炫 Armor Case，看的真是令人想收藏啊！

△ 而在全新設計的 AeroActive 5 空氣動力風扇外觀上，新增了 2 個實體按鍵，讓玩家玩遊戲時多了兩個按鍵可以操作，從原本 4 指操變成 6 指操作，讓你在遊戲操作更方便，除此之外，也保留了原本的腳架以及 3.5 mm 耳機孔。

ROG Phone 5 Pro

△ ASUS 這也推出了升級版 ROG Phone 5 Pro，從上圖大家可以清楚看到一個非常特別的設計，就是在手機背面有多了一個小螢幕，整體效能及配備就跟 ROG Phone 5 是一樣的。

△ 你可以透過手機設定，來自訂手機背面小螢幕中的文字及圖片，是個非常具有個性化的設計。

ROG Phone 5 Ultimate

△ 除了 ROG Phone 5 Pro 之外，ASUS 也推出了精心打造的 ROG Phone 5 Ultimate 全球限量版電競手機，此手機是以太空元素做為設計理念，背面也搭載了 RGB Vision – Color PMOLED 小螢幕並以黑白畫面呈現，是一種低調又不失高雅的結合，目前在全世界有限量一定數量在販售。

△ ROG Phone 5 Ultimate 跟 ROG Phone 5 Pro 一樣，都可以透過手機設定，來自訂手機背面小螢幕的文字及圖片，另外 ROG Phone 5 Ultimate 也是全球目前唯一搭載 LPDDR5 18GB 的記憶體，以及擁有超快的 6400 Mbps 與最先進的 3200 mHz 頻率。

△ 另外，手機背面除了有小螢幕之外，還多了 2 個超音波按鍵，即使沒最新的空氣動力散熱風扇也能做使用。

△ 而凡只要購買 ROG Phone 5 Ultimate 玩家致敬限量版，並贈送玩家一個 CP 值超高的信仰超級大禮包喔！

ASUS ROG 5 / Pro / Ultimate 電競手機手機規格：

處理器：高通 Snapdragon 888 5G 2.84 GHz 八核心處理器

記憶體：ROG Phone 5 / Pro LPDDR5 16GB，Ultimate LPDDR5 18GB

SIM 卡功能：5G + 4G 雙卡

儲存空間：ROG Phone 5 256GB，Pro / Ultimate 512GB UFS 3.1

螢幕：6.8 吋 AMOLED 144Hz 螢幕更新率、24.3ms 觸碰反應時間

相機：Sony IMX686 6400 萬畫素主鏡頭 + 1300 萬畫素超廣角鏡頭 + 2400 萬畫素的前鏡頭

電池：6000mAh 電池，最高支援 65W Type-C 快充

音效：雙前置立體聲喇叭、ESS DAC 的 3.5 mm 耳機孔、四麥克風設計

網路：支援藍牙 v5.2、Wi-Fi 6、NFC

其他：支援觸碰感應、動作感應、螢幕指紋辨識、臉部解鎖

作業系統：Android 11