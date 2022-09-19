華碩於 9/19 日正式發表與聯發科合作的 ROG Phone 6D / 6D Ultimate 最強電競手機，顏色為「航鈦灰」前衛美學設計，處理器為聯發科天璣 9000+ 旗艦級處理器，加上華碩此次採用革命性散熱科技，讓 ROG Phone 6D Ultimate 與 ROG Phone 6D 成為地表最強電競手機，ROG Phone 6D 系列 9 月 20 日 12:00 開放預購、9 月 30 日於全通路開賣，五大電信搭配指定資費最低 0 元起 。

效能

( 圖上為 ROG Phone 6D Ultimate ; 圖下為 ROG Phone 6D )

ROG Phone 6D 系列採用聯發科技天璣 9000+八核心台積電四奈米製程處理器，CPU 效能提升 5%、GPU 效能提升 10% ，發揮終極運算能力；更是搭載 LPDDR 5X RAM 的手機，記憶體頻寬增加 17%，延遲減少 15%，大幅提升資料存取及讀寫速度。

ROG Phone 6D Ultimate 更擁有獨創「空氣動力散熱閥」設計—裝上「空氣動力風扇 6」後，連動開啟機身散熱閥，將扇葉引入的外部氣流，由進氣口直送手機內部液態均溫版，散熱表面積增加 9 倍，僅以基礎風冷模式運作，手機可降溫約 10°C，散熱效率提升 20%！ROG Phone 6D Ultimate 與 ROG Phone 6D 兩者最大的差異，就在於有無機身背部的「空氣動力散熱閥」，其餘螢幕、電池、處理器皆一致。

散熱

全新「六層散熱設計」，因應不同遊戲時長，360 度為處理器智慧降溫。短暫遊玩 ( <15分鐘 )，透過 3,300 毫克航太級材質製「低雷諾數散熱層」掌握舒適低溫；中度遊戲時長( <30分鐘 )，加大 85% 石墨片及 30% 液態均溫板驅散熱能；長時間遊玩( >60分鐘 )就交給空氣動力風扇 6，致冷晶片與馭熱速冷智慧系統自動偵測溫度，啟動風冷/酷寒/急凍三種散熱模式，長時間遊玩重載遊戲也順暢不掉幀，屢戰屢勝，釋放極限！空氣動力風扇 6 另推出適用 ROG Phone 5 及 ROG Phone 5s 系列版本，10 月 07 日開賣。

螢幕

ROG Phone 6D 系列不僅遊戲表現無可匹敵，亦為動漫、影視、音樂等多元娛樂提供全方位饗宴。6.78 吋 165Hz/1ms AMOLED 大尺寸螢幕，720 Hz 觸控採樣率，對稱式雙正面立體揚聲器，滿足視聽震撼享受；6000mAh 超大電量、支援 65 瓦快充，不怕遊戲「中離」掃興；獨家 AirTrigger 6 三種感應模式，突破螢幕限制，讓玩家大秀神操作，征服戰場！

ROG Phone 6D 系列上市資訊

ROG Phone 6D Ultimate 航鈦灰 16GB/512GB ( 彩盒內含空氣動力風扇6 )，建議售價：NT$37,990。

ROG Phone 6D 航鈦灰 16GB/256GB，建議售價：NT$29,990。

ROG Phone 6 蝙蝠俠版

ROG 玩家共和國與華納兄弟消費品部隆重推出 ROG Phone 6 蝙蝠俠版，擁有 ROG Phone 6D 極致效能，並披上與蝙蝠俠相呼應的帥氣外觀。設計靈感來自高譚市神秘黑暗的氛圍，特殊霧面材質在光線照射下，彷彿探照燈穿透雲霧密布的天空，搭配可自訂 Aura RGB 燈效的蝙蝠俠經典標誌，電競元素滿載；手機內建蝙蝠俠設計主題包，包括獨家動態桌布、應用程式圖標，專屬動畫與音效將在充電、解鎖等時刻驚喜出現。

ROG Phone 6 蝙蝠俠版的周邊配件也不容小覷！打開有著蝙蝠俠浮雕的硬殼手提箱，除電競手機與充電器外，更準備了「蝙蝠俠造型保護殼」、「蝙蝠俠SIM卡針」及「蝙蝠俠信號投射燈」，從裡到外重現蝙蝠俠故事中以高科技打擊犯罪的世界觀，絕對值得收藏，預計10月開賣。

ROG Phone 6 蝙蝠俠版 夜幕黑 12GB/256GB，建議售價：NT$35,990。

日立冷氣×ROG Phone 風扇造型限定版

歡慶上市，皆為涼感專家的 ROG Phone 與日立冷氣合作，將空氣動力風扇6結合日立冷氣尊榮系列 RAS-28NT，打造「日立冷氣×ROG Phone 風扇造型限定版」，在炎熱季節裡打遊戲、吹冷氣，共創超乎想像的舒適涼爽。10 月 15 日前，鐵粉 於全通路購買 ROG Phone 6D Ultimate，登錄抽日立冷氣× ROG Phone 造型限定版 ( 共 2 名 )；9 月 29 日前於專賣店預購 ROG Phone 6D Ultimate，加贈配件購物金 NT$1,000 與 ROG 粉絲專屬大禮包。更多詳情：鐵粉登錄網站