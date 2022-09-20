iOS 16 鎖定螢幕景深效果教學，輕鬆讓照片主角成為焦點！

如何讓 iPhone 螢幕鎖定畫面擁有 Apple Watch 人像錶面功能？使用 iOS 16 鎖定螢幕「景深效果」就可以輕鬆辦到！這次 iOS 16 系統更新亮點，除了大改動的「自訂鎖定螢幕」功能之外，還多了一項「景深效果」新玩意，使用後就可以將層疊效果套用至人物、狗、貓和風景照片主角上，輕鬆讓照片主角遮住時間成為焦點，怎麼操作呢？趕緊讓我們下看詳細使用介紹吧！更多 iOS 16 實用教學，可參考這篇：iOS 16 關閉鎖定螢幕農曆日期教學！

iOS 16 鎖定螢幕「景深效果」操作說明

iOS 16 鎖定螢幕景深效果教學，輕鬆讓照片主角成為焦點！

首先，請長按 iPhone 鎖定螢幕進入編輯畫面，接著點選右下角藍色「＋」按鈕。

iOS 16 鎖定螢幕景深效果教學，輕鬆讓照片主角成為焦點！

接著看到「加入新的圖片背景」畫面後，請點選上方的「照片」，並選一張要當鎖定螢幕背景的照片。

iOS 16 鎖定螢幕景深效果教學，輕鬆讓照片主角成為焦點！

選好就會進到設置畫面，點選螢幕右下角「⋯」就可開啟「景深效果」，並藉由兩指開合來調整圖片大小，確定沒問題後，設定好之後，就可點選右上角的「加入」，並選擇要設為「背景圖片組合」或是「自訂主畫面」。若你發現你選的照片沒辦法開啟景深效果，那表示這張照片的主體焦點不夠清晰讓系統無法提取。

iOS 16 鎖定螢幕景深效果教學，輕鬆讓照片主角成為焦點！

最後，就讓我們來看看沒開（左）跟有開（右）「景深效果」的呈現效果，你可以清楚看到有開的效果主體比沒開的更顯眼，對於想讓照片主體在鎖定螢幕上更突出的朋友，趕緊透過以上教學玩玩看吧！

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