iOS 16 自訂鎖定螢幕新功能，這樣做讓你鎖定背景變超美！

iOS 16 「自訂鎖定螢幕」新功能怎麼用？就讓小編來教大家如何讓鎖定螢幕變出新花樣！這次 iOS 16 系統更新最大亮點，就是「自訂鎖定螢幕」新功能啦！這是蘋果第一次幫「鎖定畫面」做出大改動，不僅可以自訂許多精美的個人化鎖定背景，還能更換日期與時間字體樣式，並在背景中添加小工具功能，讓你直接在鎖屏畫面就能查看天氣、電量、行事曆等資訊，現在就讓我們下看詳細操作介紹吧！你也可參考這篇：iOS 16 關閉鎖定螢幕農曆日期教學！

iOS 16 「自訂鎖定螢幕」操作教學

iOS 16 自訂鎖定螢幕新功能，這樣做讓你鎖定背景變超美！

首先請先長按 iPhone 鎖定螢幕進入編輯畫面，接著點選右下角藍色「＋」按鈕。

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接著就會顯示「加入新的圖片背景」的畫面，共有天氣背景、天文背景、表情符號背景、選集背景、漸層顏色背景讓你做選擇。

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其中天氣背景與天文背景最讓小編喜歡，因為只要套用天氣背景的話，就會直接在螢幕上顯示目前所在地的即時天氣狀況，而天文背景則會顯示從太空拍攝地球的畫面，畫面中的綠色點點，就是你在地球上的即時位置，真的超帥的啦！

更改鎖定螢幕上的時間、日期、小工具教學

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背景選好後，我們就能依個人需求來更改鎖定螢幕上的日期、時間、小工具， 首先就從「時間」開始，點選「時間」區塊你可以看到共有 8 個字體樣式讓你選擇，下方還能讓你更改顏色。

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點選「日期」區塊，則會有小工具讓你選擇，看你要改成顯示天氣、空氣品質、紫外線指數、行事曆、健身、時鐘、鬧鐘都可以。

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最後在新添加的「小工具」區塊中，你可以加入許多 iOS 內建工具，像是電池電量、行事曆、時鐘、鬧鐘、天氣等小工具等。

設為背景組合、自訂主畫面功能教學

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將 iOS 16 鎖定背景、小工具、時間字體顏色樣式設定完成後，我們就能點選右上角「完成」按鈕，接著便會顯示「設為背景圖片組合」與「自訂主畫面」兩個選項。前者可將鎖定畫面桌布、主畫面桌布設為同一個樣式，後者則可以幫主畫面桌布更改成其他背景。

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在「自訂主畫面」中，下方共有顏色、漸層、照片、模糊讓你自定主畫面背景。

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假如你今天自訂了許多好看的鎖定螢幕背景，想要隨時更換時，只要長按鎖定畫面進入編輯模式，便可透過左右滑動來選擇背景直接套用。若你想刪除桌布背景的話，直接在編輯模式中往上滑，點擊「垃圾桶」圖示就能刪除桌布囉！以上就這次  iOS 16 自訂鎖定螢幕新功能介紹，有沒有躍躍欲試的感覺呢！還沒更新的朋友，趕緊更新去體驗看看吧！

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