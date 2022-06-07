Apple 於 2022 WWDC 線上發表會中，發表最新 iOS 16，最新的 iOS 16 有哪些功能呢？像是重新設計的「鎖定畫面」、 更強大的「專注模式」、全新「iCloud 共享的圖庫」、新一代 CarPlay、錢包新功能等......，以下小編為大家整理 iOS 16 八大功能整理，即日起，iOS 16 的開發者預覽版將開放給 Apple Developer Program 會員取用，而 Beta 版則將於下個月在釋出，iOS 16 正式版將於 2022 年秋季推出。
全新個人化「鎖定畫面」
在 iOS 16 中，「鎖定畫面」變得更個人化、亮麗且實用。新的多層次效果優美地將照片主題呈現在「鎖定畫面」上時間的前方，創造景深效果。使用者也可以透過富有表現力的樣式類型和顏色選擇，自由改變日期與時間的外觀。
靈感來自 Apple Watch 的複雜功能，「鎖定畫面」上的小工具讓你可以輕鬆、一目瞭然地獲取資訊，例如即將到來的行事曆事件、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度。
新的「鎖定畫面」圖集提供多種能啟發靈感的選項，例如可以慶祝 Pride 和 Unity 等特殊文化時刻的 Apple 系列；會在一天內多次改變的「天氣」背景圖片，讓你看到即時的天氣狀況；而「天文」背景圖片則能一覽地球、月亮和整個太陽系。使用者也可以利用最愛的表情符號或色彩組合，自行創造「鎖定畫面」。有了多種「鎖定畫面」，使用者只要輕輕一滑，便能在他們最愛的選項之間切換。
新功能「即時動態」協助使用者直接從「鎖定畫面」即時掌握進行中的事項，例如體育比賽、健身訓練、共乘或餐點外送等。
「通知」經過重新設計，改為從底部向上展開，確保使用者能清楚地看到個人化的「鎖定畫面」。
更強大「專注模式」
「專注模式」變得更強大、更易於設定，且現已和「鎖定畫面」連結，讓使用者可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具。只要滑到相應的「鎖定畫面」，使用者即可輕鬆開啟「專注模式」。在「專注模式」過濾條件下，「行事曆」、「郵件」、「訊息」和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容，協助他們在不同狀態下尋求更佳的平衡。
iCloud 共享的圖庫
藉由提供一個獨立的 iCloud 圖庫，「iCloud 共享的圖庫」為家庭帶來順暢分享照片的全新方式，讓最多六位使用者協作、貢獻並欣賞照片。
使用者可以選擇從自己的圖庫中共享現有照片，或根據開始日期或照片人物共享照片。使用者也可以透過「相機」 中新的開關設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」中。此外，使用者亦將收到分享內含「共享的圖庫」合作者照片的智慧化建議。每一位「共享的圖庫」使用者都能新增、刪除、編輯共享照片或影片，或將其加入喜好項目，這些照片或影片將出現在每位使用者的「回憶」和「精選照片」中，讓所有人都能更全面地重溫家庭時光。
「訊息」新功能
使用者將能編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取。此外，「同播共享」將登陸「訊息」，讓使用者能在透過「訊息」聊天的同時，享受電影或歌曲等同步內容，並共享播放控制項。
「郵件」新工具
現在，使用者可以事先為郵件進行排程，甚至能在郵件送達收件者信箱前的一小段時間內取消傳送。「郵件」會偵測使用者是否忘了將附加檔案等信件的重要部分納入。使用者也可以選擇利用 Remind Later 功能，於任何日期和時間重新顯示一則訊息，而 Follow Up 建議則會在使用者未收到回覆時，自動提醒使用者追蹤。「郵件」的搜尋功能也經過了大幅修改，使用最先進的技術來提供更相關、更準確和更完整的結果。當使用者開始搜尋郵件時，便能看到近期郵件、聯絡人、文件和連結。
「原況文字」與「圖像查詢」強化
「原況文字」使用裝置端智慧，能跨 iOS 辨識圖片中的文字，現在，此項功能也將適用於影片。使用者可以在任何畫面暫停影片，並與其中的文字互動。「原況文字」也新增讓使用者得以快速轉換匯率、翻譯文字等功能。
「圖像查詢」讓照片能做得更多，新功能讓使用者可以長按圖片裡的主題，即可將其從背景中提取出來，放到「訊息」等 app 中。「圖像查詢」亦將辨識功能擴大到鳥類、昆蟲和雕像上。
「錢包」新功能
「錢包」中的鑰匙和證件得到更廣泛的支援。使用者可以為需要身分與年齡驗證的 app 利用「錢包」中的證件。為了確保私密而安全的體驗，僅會提供給 app 交易所必要的資訊，而使用者也可以再次檢視並透過 Face ID 或 Touch ID 同意分享資訊。另外，使用者也可以透過「訊息」、「郵件」等傳送訊息的 app，安全地分享「錢包」中住家、飯店、辦公室和車子的鑰匙。
新一代 CarPlay
CarPlay 從根本顛覆了人們與車子互動的方式，而新一代 CarPlay 更進一步與車子硬體深度整合。CarPlay 將可以為車內多個螢幕提供內容，創造統合且一致的體驗。與車子的深度整合，讓使用者得以直接透過 CarPlay 執行控制收音機或調整溫度等操作，而 CarPlay 運用車子的資料，更能在儀表板上流暢地呈現速度、油箱水位和溫度等資訊。使用者將可藉由選擇不同的儀表板組合設計，個人化自身駕駛體驗，有了新增的小工具支援，使用者將能在車子的儀表板上直接一覽「天氣」與「音樂」等各項資訊。更多新一代 CarPlay 相關資訊將於未來釋出，支援車款的相關資訊將於明年下半年發布。
其他功能特色：
- Safari 新加入「共享的標籤頁群組」，讓你得以和親朋好友共享網頁，流暢地新增標籤頁並查看他人正在瀏覽的內容。有了通行密鑰，在 Safari 中瀏覽變得更加安全，通行密鑰是一種特殊的數位鑰匙，易於使用、更加安全、永遠不會被儲存在網路伺服器上，且會一直保留在裝置上，因此駭客將無法透過資料外洩竊取密鑰，或欺騙使用者共享它們。專為取代密碼而設計，通行密鑰利用 Touch ID 或 Face ID 的生物辨識功能，而「iCloud 鑰匙圈」則透過端對端加密，協助將通行密鑰同步到 iPhone、Mac 和 Apple TV 上。通行密鑰也將能跨 app 和網路運作，使用者僅透過 iPhone，便可登入非 Apple 裝置上的網頁或 app。
- Apple 地圖將推出多停靠站路線規劃功能，讓使用者可以事先規劃多達 15 個停靠站，並在準備出發時自動將路線從 Mac 同步到 iPhone 上。「地圖」也將為使用者帶來大眾交通相關更新，讓乘客可以輕鬆查看旅程票價、將交通票卡加入「錢包」、在票卡餘額不足時查看並加值等，而上述一切功能，都無須離開「地圖」app 就能執行。
- 「家人共享」從一開始便為家長提供適合的控制項目，讓為孩子設定帳號變得更容易。此功能針對眾多 app、電影、書籍和音樂等提供建議，以協助設定符合年齡的限制，並將既有的家長控制自動移到新裝置上，帶來更簡單的設定流程。若孩子想要更長的螢幕使用時間，監護人可以直接在「訊息」中接受或拒絕此要求。
- 「聽寫」提供新的裝置端體驗，讓使用者得以在語音和觸控輸入之間切換自如。使用者可以用鍵盤打字、輕點文字輸入格、移動游標，並插入 QuickType 建議，而無須中斷「聽寫」功能。此外，「聽寫」也具備自動標點符號和表情符號口令。
- Siri 新增在 app 下載完畢後立刻執行捷徑的功能，且無須事先設定。使用者可以在傳送訊息時加入表情符號；跳過確認步驟，選擇讓 Siri 自動傳送訊息，並簡單說聲「嘿 Siri，掛斷」，完全無須動手便能掛斷電話和 FaceTime 通話。
- 「家庭」app 讓使用者得以更輕易地查看、整理並瀏覽各項配件，針對底層架構的強化，則為使用者帶來更有效、可靠的智慧家庭控制方式。今年秋季稍晚推出的 iOS 16 軟體更新將支援的 Matter 智慧家庭連接標準，使各種配件能夠跨平台合作無間，幫助實現智慧家庭的真正願景。
- 「健身」app 將提供給所有 iPhone 使用者，就算沒有 Apple Watch，也能追蹤並達成健身目標。iPhone 使用者可以在「健身」app 中設定一個每日「活動」目標，並查看其活動消耗卡路里如何協助他們完成「活動」記錄圓圈。iPhone 的動作感測器可為第三方 app 追蹤步數、距離、爬樓梯段數和健身訓練，這些資料也能被轉換為活動消耗卡路里的預估值，並計算其對每日「活動」目標的貢獻。使用者也可以跟朋友分享自己的「活動」記錄圓圈，以獲得額外的動力。
- 「健康」app 新增「用藥」功能，讓使用者可以輕鬆建立及管理藥物清單、設定排程和提醒，並追蹤他們的藥物、維他命或營養補充品。此外，使用者將能與親朋好友分享「健康」資料，並直接在「健康」app 中，從連結的健康機構取得開放存取的健康紀錄，輕鬆建立 PDF 檔案。
- Gamer Center 帶來重新設計的儀表板，一併呈現朋友在 Game Center 遊戲的活動和成就，讓玩家可以輕鬆加入遊戲，與朋友一同遊玩或競賽。
- 個人化的空間音訊帶來更精準、更身歷其境的聆聽體驗。聽眾可以使用 iPhone 上的「原深感測」相機，為空間音訊創建個人化設置，帶來專屬自己的聆聽體驗。
- 全新隱私工具 Safety Check，可快速刪除所有已經授予他人的存取權限，以協助保護個人安全受到家庭或親密伴侶暴力威脅的使用者。Safety Check 中包含緊急重置功能，讓使用者可以輕易在所有其他裝置上登出 iCloud、重置隱私許可，並將訊息的傳遞限制在其手中的裝置上。此功能亦可協助使用者了解並管理存取權授權的對象及 app。
- 「輔助使用」的更新包含「門偵測」，可讓全盲或低視能的使用者，能在 iPhone 的協助下順利完成抵達目的地前的最後幾步路，而 Apple Watch Mirroring 則幫助可能需要「語音控制」和「切換控制」等輔助功能的身體和運動障礙使用者，讓他們透過 iPhone 完全控制 Apple Watch4。此外，「即時字幕」功能也讓聽障社群可以跟上電話或 FaceTime 通話內容、使用視訊會議或社群媒體 app、串流播放媒體內容，或與身旁的人對話聊天5。
iOS 16 推出日期
即日起，iOS 16 的開發者預覽版將於 developer.apple.com 開放給 Apple Developer Program 會員取用，而公開測試版則將於下個月在 beta.apple.com 提供給 iOS 使用者。新的軟體功能將於今年秋季在 iPhone 8 以上機種推出。