Apple 於 2022 WWDC 線上發表會中，發表最新 iOS 16，最新的 iOS 16 有哪些功能呢？像是重新設計的「鎖定畫面」、 更強大的「專注模式」、全新「iCloud 共享的圖庫」、新一代 CarPlay、錢包新功能等......，以下小編為大家整理 iOS 16 八大功能整理，即日起，iOS 16 的開發者預覽版將開放給 Apple Developer Program 會員取用，而 Beta 版則將於下個月在釋出，iOS 16 正式版將於 2022 年秋季推出。

全新個人化「鎖定畫面」

在 iOS 16 中，「鎖定畫面」變得更個人化、亮麗且實用。新的多層次效果優美地將照片主題呈現在「鎖定畫面」上時間的前方，創造景深效果。使用者也可以透過富有表現力的樣式類型和顏色選擇，自由改變日期與時間的外觀。

靈感來自 Apple Watch 的複雜功能，「鎖定畫面」上的小工具讓你可以輕鬆、一目瞭然地獲取資訊，例如即將到來的行事曆事件、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度。

新的「鎖定畫面」圖集提供多種能啟發靈感的選項，例如可以慶祝 Pride 和 Unity 等特殊文化時刻的 Apple 系列；會在一天內多次改變的「天氣」背景圖片，讓你看到即時的天氣狀況；而「天文」背景圖片則能一覽地球、月亮和整個太陽系。使用者也可以利用最愛的表情符號或色彩組合，自行創造「鎖定畫面」。有了多種「鎖定畫面」，使用者只要輕輕一滑，便能在他們最愛的選項之間切換。

新功能「即時動態」協助使用者直接從「鎖定畫面」即時掌握進行中的事項，例如體育比賽、健身訓練、共乘或餐點外送等。

「通知」經過重新設計，改為從底部向上展開，確保使用者能清楚地看到個人化的「鎖定畫面」。

更強大「專注模式」

「專注模式」變得更強大、更易於設定，且現已和「鎖定畫面」連結，讓使用者可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具。只要滑到相應的「鎖定畫面」，使用者即可輕鬆開啟「專注模式」。在「專注模式」過濾條件下，「行事曆」、「郵件」、「訊息」和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容，協助他們在不同狀態下尋求更佳的平衡。

iCloud 共享的圖庫

藉由提供一個獨立的 iCloud 圖庫，「iCloud 共享的圖庫」為家庭帶來順暢分享照片的全新方式，讓最多六位使用者協作、貢獻並欣賞照片。

使用者可以選擇從自己的圖庫中共享現有照片，或根據開始日期或照片人物共享照片。使用者也可以透過「相機」 中新的開關設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」中。此外，使用者亦將收到分享內含「共享的圖庫」合作者照片的智慧化建議。每一位「共享的圖庫」使用者都能新增、刪除、編輯共享照片或影片，或將其加入喜好項目，這些照片或影片將出現在每位使用者的「回憶」和「精選照片」中，讓所有人都能更全面地重溫家庭時光。

「訊息」新功能

使用者將能編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取。此外，「同播共享」將登陸「訊息」，讓使用者能在透過「訊息」聊天的同時，享受電影或歌曲等同步內容，並共享播放控制項。

「郵件」新工具

現在，使用者可以事先為郵件進行排程，甚至能在郵件送達收件者信箱前的一小段時間內取消傳送。「郵件」會偵測使用者是否忘了將附加檔案等信件的重要部分納入。使用者也可以選擇利用 Remind Later 功能，於任何日期和時間重新顯示一則訊息，而 Follow Up 建議則會在使用者未收到回覆時，自動提醒使用者追蹤。「郵件」的搜尋功能也經過了大幅修改，使用最先進的技術來提供更相關、更準確和更完整的結果。當使用者開始搜尋郵件時，便能看到近期郵件、聯絡人、文件和連結。

「原況文字」與「圖像查詢」強化

「原況文字」使用裝置端智慧，能跨 iOS 辨識圖片中的文字，現在，此項功能也將適用於影片。使用者可以在任何畫面暫停影片，並與其中的文字互動。「原況文字」也新增讓使用者得以快速轉換匯率、翻譯文字等功能。

「圖像查詢」讓照片能做得更多，新功能讓使用者可以長按圖片裡的主題，即可將其從背景中提取出來，放到「訊息」等 app 中。「圖像查詢」亦將辨識功能擴大到鳥類、昆蟲和雕像上。

「錢包」新功能

「錢包」中的鑰匙和證件得到更廣泛的支援。使用者可以為需要身分與年齡驗證的 app 利用「錢包」中的證件。為了確保私密而安全的體驗，僅會提供給 app 交易所必要的資訊，而使用者也可以再次檢視並透過 Face ID 或 Touch ID 同意分享資訊。另外，使用者也可以透過「訊息」、「郵件」等傳送訊息的 app，安全地分享「錢包」中住家、飯店、辦公室和車子的鑰匙。

新一代 CarPlay

CarPlay 從根本顛覆了人們與車子互動的方式，而新一代 CarPlay 更進一步與車子硬體深度整合。CarPlay 將可以為車內多個螢幕提供內容，創造統合且一致的體驗。與車子的深度整合，讓使用者得以直接透過 CarPlay 執行控制收音機或調整溫度等操作，而 CarPlay 運用車子的資料，更能在儀表板上流暢地呈現速度、油箱水位和溫度等資訊。使用者將可藉由選擇不同的儀表板組合設計，個人化自身駕駛體驗，有了新增的小工具支援，使用者將能在車子的儀表板上直接一覽「天氣」與「音樂」等各項資訊。更多新一代 CarPlay 相關資訊將於未來釋出，支援車款的相關資訊將於明年下半年發布。

其他功能特色：



Safari 新加入「共享的標籤頁群組」，讓你得以和親朋好友共享網頁，流暢地新增標籤頁並查看他人正在瀏覽的內容。有了通行密鑰，在 Safari 中瀏覽變得更加安全，通行密鑰是一種特殊的數位鑰匙，易於使用、更加安全、永遠不會被儲存在網路伺服器上，且會一直保留在裝置上，因此駭客將無法透過資料外洩竊取密鑰，或欺騙使用者共享它們。專為取代密碼而設計，通行密鑰利用 Touch ID 或 Face ID 的生物辨識功能，而「iCloud 鑰匙圈」則透過端對端加密，協助將通行密鑰同步到 iPhone、Mac 和 Apple TV 上。通行密鑰也將能跨 app 和網路運作，使用者僅透過 iPhone，便可登入非 Apple 裝置上的網頁或 app。

Apple 地圖將推出多停靠站路線規劃功能，讓使用者可以事先規劃多達 15 個停靠站，並在準備出發時自動將路線從 Mac 同步到 iPhone 上。「地圖」也將為使用者帶來大眾交通相關更新，讓乘客可以輕鬆查看旅程票價、將交通票卡加入「錢包」、在票卡餘額不足時查看並加值等，而上述一切功能，都無須離開「地圖」app 就能執行。

「家人共享」從一開始便為家長提供適合的控制項目，讓為孩子設定帳號變得更容易。此功能針對眾多 app、電影、書籍和音樂等提供建議，以協助設定符合年齡的限制，並將既有的家長控制自動移到新裝置上，帶來更簡單的設定流程。若孩子想要更長的螢幕使用時間，監護人可以直接在「訊息」中接受或拒絕此要求。

「聽寫」提供新的裝置端體驗，讓使用者得以在語音和觸控輸入之間切換自如。使用者可以用鍵盤打字、輕點文字輸入格、移動游標，並插入 QuickType 建議，而無須中斷「聽寫」功能。此外，「聽寫」也具備自動標點符號和表情符號口令。

Siri 新增在 app 下載完畢後立刻執行捷徑的功能，且無須事先設定。使用者可以在傳送訊息時加入表情符號；跳過確認步驟，選擇讓 Siri 自動傳送訊息，並簡單說聲「嘿 Siri，掛斷」，完全無須動手便能掛斷電話和 FaceTime 通話。

「家庭」app 讓使用者得以更輕易地查看、整理並瀏覽各項配件，針對底層架構的強化，則為使用者帶來更有效、可靠的智慧家庭控制方式。今年秋季稍晚推出的 iOS 16 軟體更新將支援的 Matter 智慧家庭連接標準，使各種配件能夠跨平台合作無間，幫助實現智慧家庭的真正願景。

「健身」app 將提供給所有 iPhone 使用者，就算沒有 Apple Watch，也能追蹤並達成健身目標。iPhone 使用者可以在「健身」app 中設定一個每日「活動」目標，並查看其活動消耗卡路里如何協助他們完成「活動」記錄圓圈。iPhone 的動作感測器可為第三方 app 追蹤步數、距離、爬樓梯段數和健身訓練，這些資料也能被轉換為活動消耗卡路里的預估值，並計算其對每日「活動」目標的貢獻。使用者也可以跟朋友分享自己的「活動」記錄圓圈，以獲得額外的動力。

「健康」app 新增「用藥」功能，讓使用者可以輕鬆建立及管理藥物清單、設定排程和提醒，並追蹤他們的藥物、維他命或營養補充品。此外，使用者將能與親朋好友分享「健康」資料，並直接在「健康」app 中，從連結的健康機構取得開放存取的健康紀錄，輕鬆建立 PDF 檔案。

Gamer Center 帶來重新設計的儀表板，一併呈現朋友在 Game Center 遊戲的活動和成就，讓玩家可以輕鬆加入遊戲，與朋友一同遊玩或競賽。

個人化的空間音訊帶來更精準、更身歷其境的聆聽體驗。聽眾可以使用 iPhone 上的「原深感測」相機，為空間音訊創建個人化設置，帶來專屬自己的聆聽體驗。

全新隱私工具 Safety Check，可快速刪除所有已經授予他人的存取權限，以協助保護個人安全受到家庭或親密伴侶暴力威脅的使用者。Safety Check 中包含緊急重置功能，讓使用者可以輕易在所有其他裝置上登出 iCloud、重置隱私許可，並將訊息的傳遞限制在其手中的裝置上。此功能亦可協助使用者了解並管理存取權授權的對象及 app。

「輔助使用」的更新包含「門偵測」，可讓全盲或低視能的使用者，能在 iPhone 的協助下順利完成抵達目的地前的最後幾步路，而 Apple Watch Mirroring 則幫助可能需要「語音控制」和「切換控制」等輔助功能的身體和運動障礙使用者，讓他們透過 iPhone 完全控制 Apple Watch4。此外，「即時字幕」功能也讓聽障社群可以跟上電話或 FaceTime 通話內容、使用視訊會議或社群媒體 app、串流播放媒體內容，或與身旁的人對話聊天5。

iOS 16 推出日期

即日起，iOS 16 的開發者預覽版將於 developer.apple.com 開放給 Apple Developer Program 會員取用，而公開測試版則將於下個月在 beta.apple.com 提供給 iOS 使用者。新的軟體功能將於今年秋季在 iPhone 8 以上機種推出。

https://www.apple.com/tw/ios/ios-16-preview/