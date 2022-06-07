Apple 於台灣時間 6/7 凌晨一點舉行線上發表會，推出全新設計的 MacBook Air 厚度僅 11.3mm，搭載最新自家設計 M2 處理器，採用 13.6 吋 Liquid Retina 螢幕、24GB 快速統一記憶體、1080p HD 相機、MagSafe 充電，續航力最高可達 20 小時，一共推出四種顏色：銀色、太空灰色、午夜色和星光色，售價新台幣 37,900 元起，截稿前 2022 MacBook Air 已在 Apple 台灣官網上架但尚未開賣，將在日後在台灣上市。

與 MacBook Pro 同樣搭載強大效能 M2 晶片

這款全新 M2 晶片提供領先業界的能源效率，採用統一記憶體架構和自訂技術，為 Apple 最受歡迎的 Mac 電腦，MacBook Air 和 13 吋 MacBook Pro 帶來更卓越的效能表現。M2 晶片搭載新一代 8 核心 CPU，效能核心和節能核心皆有所提升；並搭載 Apple 新ㄧ代 GPU，核心高達 10 個，比 M1 多出 2 個。M2 晶片每秒帶來 100GB 統一記憶體頻寬，並可配置高達 24GB 的快速統一記憶體，能輕鬆處理更大型複雜的工作流程。M2 晶片專為大幅提升影片工作流程速度而設計，也添加新一代媒體引擎和強大的 ProRes 影片引擎，能用於硬體加速編碼和解碼，因此搭載 M2 晶片的系統能播放更多道 4K 和 8K 影片。

M2 晶片讓 MacBook Air 的效能進一步提升：



當從事繁複的工作流程，例如使用 Final Cut Pro 剪輯複雜時間軸，效能比前一代快將近 40%；對尚未升級至 Apple 晶片的顧客而言，效能表現最高可快達 15 倍。

在《Adobe Photoshop》等 app 上套用濾鏡和效果，速度將比以往快達 20%；對尚未升級至 Apple 晶片的顧客而言，速度最高將快達 5 倍。

即便顯示器更寬廣、效能更強大，MacBook Air 仍一如以往提供長達整天的優秀電池續航力，可播放影片長達 18 小時。

重新設計的 MacBook Air 外觀

MacBook Air 以 M2 晶片為基礎從零打造，帶來嶄新設計，每個角度都纖薄得令人驚豔。厚度僅 11.3 公釐、重 2.7 磅，採用耐用的全鋁金屬一體成型機身，結實堅固。這項輕薄設計有效整合零組件，讓體積大幅減少 20%。透過 M2 晶片的能源效率，MacBook Air 的所有性能均能在安靜無風扇的設計下發揮。除了銀色和太空灰色，MacBook Air 也推出兩種全新美麗外觀：午夜色和星光色。

MagSafe 充電回歸

MagSafe 重返 MacBook Air，提供使用者容易連接的專門充電埠，同時能保護 MacBook Air，若連接好的充電線不小心遭到拉扯，也能快速斷開。MacBook Air 也配備兩個 Thunderbolt 埠，能連接多種配件，以及一個支援高阻抗耳機的 3.5 公釐音訊插孔。此外巧控鍵盤配備全高功能鍵列和 Touch ID，以及領先業界的大面積力度觸控板。

全新 13.6 吋 Liquid Retina 螢幕

全新 MacBook Air 搭載絢麗 13.6 吋 Liquid Retina 顯示器，面積延伸更靠近邊角和相機周圍，以容納選單列。顯示器變得更大，邊界也更窄，提供使用者更多螢幕範圍，瀏覽內容的精彩細節。亮度則達到 500 尼特，比以往高出 25%。此外，全新顯示器支援 10 億種顏色，讓照片和電影看起來更鮮明。

1080p FaceTime HD 相機和四揚聲器音響系統

MacBook Air 也搭載四揚聲器音響系統。為放入如此纖薄的設計，揚聲器和麥克風完全整合在鍵盤和顯示器之間，還提供了更優質的音訊體驗。三麥克風陣列使用先進的波束成形演算法，能捕捉清晰音訊，而揚聲器則能播放更優秀的立體聲分離和清晰語音。MacBook Air 也以杜比全景聲支援「空間音訊」，讓音樂和電影體驗更身歷其境。

全新充電選擇

MacBook Air 提供多種充電選擇，包括全新 35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器，讓使用者能同時為兩台裝置充電。 MacBook Air 也首次支援快充，只要選購 67W USB-C 電源轉接器，便能在短短 30 分鐘充飽 50% 的電。

搭載 M2 的 13 吋 MacBook Pro

兼具小巧與高效能的 13 吋 MacBook Pro 深受使用者喜愛。Apple 最易攜帶的專業筆記型電腦如今搭載 M2，在同樣優異的外型規格下發揮更多能力。

搭載更快速的 8 核心 CPU 和 10 核心 GPU，在《Affinity Photo》等 app 上處理 RAW 圖像的速度比前一代快近 40%8；對尚未升級至採用 Apple 晶片產品的顧客而言，速度最高可快達 3.4 倍。



玩《Baldur’s Gate 3》等大量繪圖處理遊戲時，速度也比前一代 13 吋 MacBook Pro 快近 40%10；對尚未升級至採用 Apple 晶片產品的顧客而言，速度最高將可快達 3.3 倍。



13 吋 MacBook Pro 配備主動式散熱系統，專為維持專業表現而設計。

透過搭載 M2 晶片，13 吋 MacBook Pro 也支援高達 24GB 統一記憶體，記憶體頻寬多出 50%，讓多工處理和執行大型任務流暢無比。

M2 晶片媒體引擎支援 ProRes 編碼和解碼，使用者能播放高達 11 道 4K 影片和最多達 2 道 8K ProRes 影片。此外，還能將影片專案以將近 3 倍的速度轉檔至 ProRes。

13 吋 MacBook Pro 提供無與倫比的電池續航力，可播放影片長達 20 小時。

macOS Monterey

MacBook Air 和 13 吋 MacBook Pro 搭載 macOS Monterey 和 Apple 晶片，為使用者帶來更卓越的效能和生產力。「接續互通」工具如「通用控制」讓使用者能輕鬆在 Mac 和 iPad 之間切換。

「AirPlay 至 Mac」則讓使用者能將 iPhone 或 iPad 上任何畫面直接用 Mac 絢麗的 Retina 顯示器播放出來。

FaceTime 具備多項音訊和視訊功能，如「人像」模式和「空間音訊」讓通話更顯自然生動，而「同播共享」則讓 Mac 使用者可以透過 FaceTime 獲得共享體驗。

「原況文字」和「圖像查詢」帶來智慧化功能，突顯實用資訊，Safari 包含強大的標籤頁管理功能「標籤頁群組」、「捷徑」則使 Mac 的自動化更方便。

MacBook 上市日期及價格資訊

搭載 M2 的 MacBook Air 售價 NT$37,900 起，教育優惠價 NT$34,900 起。搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Pro 售價 NT$39,900 起，教育優惠價 NT$36,900 起。

全新 MacBook Air 和升級 13 吋 MacBook Pro 機型今年稍晚將在 apple.com/tw/store 和 Apple Store app 上販售。並在日後於指定的 Apple 零售店與 Apple 授權經銷商供貨。

30W USB-C 電源轉接器售價 NT$1,090；35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器售價 NT$1,690；35W 雙 USB-C 埠電源轉接器售價 NT$1,690，並適用全球旅行轉接器套件售價 NT$990；67W USB-C 電源轉接器售價 NT$1,690。

https://www.apple.com/tw/shop/buy-mac/macbook-air/%E9%85%8D%E5%82%99-m2-%E6%99%B6%E7%89%87-