MacBook Pro MagSafe 3 充電

蘋果於台灣時間 10/19 凌晨舉行 2021 秋季第二場發表會，推出了全新 MacBook Pro，尺寸的部分共有 14 吋 和 16 吋兩種機型，皆搭載 M1 Pro 和 M1 Max 晶片，採用 Liquid Retina XDR 螢幕，最讓人感到開心的是，MagSafe 3 磁吸式充電和連接埠通通回來啦，具備快充功能 30 分鐘內最高能充 50% 的電量，售價的部分 14 吋的 MacBook Pro 新台幣 59,900 元起 ; 16 吋的新台幣 74,900 元起。


回歸的 MagSafe 3、連接埠

MacBook Pro Thunderbolt 4

2021 全新 MacBook Pro 側邊具備 Thunderbolt 4 連接埠、一個支援快速媒體存取的 SDXC 卡槽、方便連到顯示器和電視上的 HDMI，以及支援高阻抗耳機的進化版耳機孔。MagSafe 以 MagSafe 3 重回 MacBook Pro，更新的設計能為系統提供比以往更多的電量。

MacBook Pro MagSafe 3 充電

MagSafe 3 讓連接充電線變得快速簡單，同時保護 MacBook Pro。另外，快速充電技術也首次在 Mac 上實現，可於短短 30 分鐘內充入最高達 50% 的電量。

MacBook Pro 外接螢幕

M1 Pro 的使用者現在可以同時連接至兩台 Pro Display XDR 顯示器，而 M1 Max 的使用者則可同時連接至多達三台 Pro Display XDR 顯示器，外加一台 4K 電視。無線連接部分，MacBook Pro 也具備 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0 功能。

M1 Pro 和 M1 Max 兩款全新專業級晶片

搭載 M1 Pro 和 M1 Max 的 MacBook Pro 首次在 pro 系統上採用系統單晶片 (SoC) 架構，具備快速統一記憶體和加大的記憶體頻寬，提供無與倫比的性能，包括頂尖的每瓦效能，以及領先業界的能源效率。

M1 Pro 處理器

M1 Pro 將 M1 晶片突破性的架構提升至全新層次。配備由 8 個高效能核心和 2 個高節能核心組成的最高 10 核心強大 CPU，以及最高達 16 核心的 GPU，M1 Pro 帶來比 M1 晶片快達 70% 的 CPU 效能，以及最高快達 2 倍的 GPU 效能。M1 Pro 亦提供高達 200GB/s 的記憶體頻寬，是 M1 晶片頻寬的近 3 倍，並支援最高達 32GB 的快速統一記憶體。M1 Pro 專為顯著加速專業級影片工作流程而設計，在媒體引擎中加入 ProRes 加速器，帶來既快速又節能、令人難以置信的影片處理能力。

M1 Pro 處理器

M1 Max 是世界上最強大的專業級筆電晶片，在 M1 Pro 的基礎上，將其令人驚艷的能力推進到更高層次。M1 Max 擁有和 M1 Pro 相同強大的 10 核心 CPU，雙倍於 M1 Pro、高達 32 核心的重量級 GPU，提供比 M1 晶片快達 4 倍的 GPU 效能。M1 Max 亦具有最高達 400GB/s 的記憶體頻寬，是 M1 Pro 的 2 倍、M1 的近 6 倍，此外也提供最高達 64GB 的快速統一記憶體。即使是最新的筆記型 PC，影像記憶體的頂級規格也僅達 16GB，因此，擁有如此龐大容量的記憶體，可說是為專業級工作負載帶來嶄新局面，讓專業人員可以處理各種以往在筆電上無法想像的工作。現在，3D 藝術家可以輕鬆在全新的 MacBook Pro 上處理畫面裡複雜的幾何圖形和紋理，而專業筆記型 PC 連運作都無法。

M1 Max 也提供具備兩個 ProRes 加速器的強化媒體引擎，帶來更強大的多道影片串流效能。因此，專業人士最多可以在 Final Cut Pro 中剪輯高達 30 道的 4K ProRes 影片串流，或高達 7 道的 8K ProRes 影片串流，比配備 Afterburner 的 28 核心 Mac Pro 還多。這也是 Mac 系列產品第一次讓影片剪輯師可以在遠離剪輯室的地方，以使用電池供電的方式，用 HDR 替 8K ProRes 4444 影片進行調色。

效能

配備 M1 Pro 和 M1 Max 的 10 核心 CPU，14 吋 MacBook Pro 能夠：

  • 用 Xcode 建立專案，速度最高提升 3.7 倍
  • 在 Logic Pro 享有最多達 3 倍的 Amp Designer 外掛模組
  • 執行 NASA TetrUSS 計算流體動力學表現時，速度最高可提升 2.8 倍

MacBook Pro 效能

配備 M1 Pro 的 16 核心 GPU 和 M1 Max 的 32 核心 GPU，14 吋 MacBook Pro 改變了圖像處理繁重的工作流程：

  • 使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 4K 算圖速度提升最高可達 9.2 倍，M1 Max 則能提升速度高達 13.4 倍
  • 使用 Affinity Photo 時，M1 Pro 結合向量與點陣的 GPU 效能提升可達 5.6 倍，M1 Max 則可快達 8.5 倍
  • 使用 Blackmagic DaVinci Resolve Studio 時，M1 Pro 可將算圖效果提升達 3.6 倍，M1 Max 則可快達 5 倍

MacBook Pro 效能

M1 Pro 和 M1 Max 皆以 16 核心神經網路引擎強化，讓使用者能享有更快的 ML 任務，包括：

  • 使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 物件追蹤效能提升最高可達 8.7 倍，M1 Max 則能提高達 11.5 倍
  • 在 Adobe Premiere Pro 的 1080p ProRes 422 影片中，畫面編輯偵測速度最快可提升 7.2 倍
  • 用 Adobe Photoshop 在圖片中選取主體時，速度最快可提升 2.6 倍

同樣搭載 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的強大 10 核心 CPU，16 吋 MacBook Pro 帶來：

  • 執行 NASA TetrUSS 計算流體動力學表現時，速度最高可提升 3 倍
  • 用 Xcode 建立專案，速度最高可提升 2.1 倍
  • 用 Vectorworks 出圖，速度最高可提升 2.1 倍

配有 M1 Pro 的 16 核心 GPU 及 M1 Max 的 32 核心 GPU，16 吋 MacBook Pro 提供更快的圖像處理效能：
  • 執行 Affinity Photo 時，M1 Pro 將結合向量與點陣的 GPU 效能提升最高可達 2.9 倍，M1 Max 則可快達 4.5 倍
  • 使用配備 Redshift 的 Maxon Cinema 4D 時，M1 Pro 可將算圖速度提升達 2.5 倍，M1 Max 則可提高達 4 倍
  • 使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 可將 8K 算圖速度提升達 1.7 倍，M1 Max 則能提高達 2.9 倍

MacBook Pro 效能

搭載配備 16 核心神經網路引擎的 M1 Pro 和 M1 Max，16 吋 MacBook Pro 能實現歷來最快的 ML 任務處理速度：

  • 在 Adobe Premiere Pro 的 1080p ProRes 422 影片中，畫面編輯偵測速度最快可提升 4.4 倍
  • 使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 可提升物件追蹤效能達 3.6 倍，M1 Max 則能提高達 4.9 倍
  • 用 Adobe Photoshop 在圖片中選取物件時，M1 Pro 速度最快可提升 1.5 倍，M1 Max 則可達 2 倍
MacBook Pro 效能

散熱系統

14 和 16 吋機型的 MacBook Pro 全新鋁金屬機身將內部空間最佳化，帶來更優秀的效能與功能。機身周圍精密地配置先進的散熱系統，能較前一代增加 50% 的空氣流通，即便散熱風扇轉速較低也無妨。此散熱設計讓 MacBook Pro 能提供驚人、持久的效能，同時保持著不過熱且安靜的狀態。而且，歸功於 Apple 晶片的高效率，在使用者執行的大多數日常任務中，都無需啟動風扇散熱。

續航

與前代 MacBook Pro 相比，充一次電後：

  • 14 吋機型可播放最多 17 小時的影片，比以往多了七小時，16 吋機型則更驚人，能播放最高達 21 小時的影片，較之前多出 10 小時，這也是 Mac 筆電系列歷來最長的電池續航力
  • 使用 Xcode 的開發人員，將能編譯最多達 4 倍的程式碼
  • 使用 Adobe Lightroom Classic 編輯圖片時，攝影師將能隨時隨地享受最高達 2 倍的電池續航力
不同於其他會在未插電時降低效能的專業級筆電，MacBook Pro 無論插電與否，都能提供相同等級的效能。MacBook Pro 前所未有地結合系統效能、不插電效能及電池續航力，在筆記型電腦中一枝獨秀。

鍵盤

MacBook Pro 鍵盤

新的 MacBook Pro 也配備一組經雙層陽極氧化處理的黑色巧控鍵盤，優雅地凸顯背光顯示的字元與符號按鍵，並具備全高功能鍵列。包括較寬的 escape 鍵，實體功能鍵取代「觸控列」，恢復了專業使用者喜愛的機械按鍵所帶來的熟悉觸感。此款新鍵盤也與業界最佳、完美契合專業級應用的力度觸控式軌跡板相輔相成。

螢幕

MacBook Pro 螢幕

MacBook Pro 提供令人驚豔的 Liquid Retina XDR 顯示器。具備 iPad Pro 上使用的 mini-LED 技術，Liquid Retina XDR 顯示器帶來最高達 1,000 尼特的全螢幕持續亮度、出色的 1,600 尼特峰值亮度，以及 1,000,000:1 的對比度。極致動態範圍讓 HDR 影像栩栩如生，呈現令人驚艷的陰影細節、精彩的反光強調、更深沉的黑色，以及比以往更生動的色彩。它具有優美的 P3 廣色域，並支援十億種顏色，以提供更平滑的色彩梯度。

MacBook Pro 螢幕

Mac 也在這個新顯示器上引進 ProMotion 技術，支援最高達 120Hz 的自動適應更新頻率。ProMotion 技術會根據使用者螢幕內容的動態，自動調整更新頻率，以延長電池續航力，並讓工作更流暢、反應更靈敏。影片剪輯師也可以鎖定一個最適合其畫面的更新頻率。出色的 XDR 效能結合超流暢的 ProMotion 自動適應更新頻率技術，造就全世界最優質的筆電顯示器。

16 吋機型提供更寬廣的 16.2 吋6、770 萬像素顯示器，為 Mac 筆電系列歷來最高像素。14 吋機型則賦予使用者比以往更大的螢幕空間，有 14.2 吋實際使用空間7，總計 590 萬像素，比前一代 16 吋 MacBook Pro 像素更高。顯示器採用更窄的邊框，並延伸到相機周圍，讓使用者有更多空間顯示內容。無論使用者是在觀賞電影或替 8K 影片調色，新的顯示器都提供優美的電影級觀看體驗。

相機及音訊

MacBook Pro 配有 1080p FaceTime HD 相機，是 Mac 筆電歷來最佳，帶來雙倍的解析度和更好的低光源表現。相機系統運用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片中的強大影像訊號處理器 (ISP) 和神經網路引擎，執行提升影片品質的運算影片技術，讓使用者的影像更清晰銳利，膚色呈現更自然。

MacBook Pro 擁有領先業界、錄音室等級的麥克風，這種麥克風具備更低的雜訊基底，讓通話和錄音更清晰。高保真度六揚聲器音響系統配備兩個高頻揚聲器，提供更清晰的音場，以及四個能抵消震動的揚聲器，創造了多 80% 的低音。此音響系統也支援空間音訊，創造細緻、3D 的聆聽體驗。因此，不論使用者是以杜比全景聲聆聽音樂或觀看電影，都將享受到電影院般的體驗。綜合上述條件，造就筆電史上最優質的音訊系統。

全新作業系統 macOS Monterey

全新 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 配置 macOS Monterey 將於 10 月 25 日 (星期一) 推出更新，是全世界最先進桌上型電腦作業系統的最新版本。macOS Monterey 與強大的全新 M1 Pro 和 M1 Max 晶片結合，為使用者帶來突破性的效能與生產力。FaceTime 包括新的音訊和視訊功能，讓通話變得更自然生動，而全新「接續互通」工具，如「AirPlay 到 Mac」，則讓 Apple 裝置間協作更加方便。

「原況文字」和「圖像查詢」帶來全新智慧化功能，突顯實用資訊；Safari 加入強大的標籤頁管理功能「標籤頁群組」；「捷徑」則使 Mac 方便自動化。將在今年秋季稍晚推出的「同播共享」功能，將讓 Mac 使用者得以透過 FaceTime 共享體驗，而「通用控制」則方便使用者更輕鬆地在 Mac 和 iPad 間來回切換處理工作。

藉由 macOS Monterey 與 Apple 晶片，Mac 使用者可比以往執行更多類型的 app。Apple 所有的 Mac app 皆針對 M1 Pro 和 M1 Max 進行最佳化，能在這兩種晶片上以原生方式執行，另外亦提供超過 10,000 種通用型 app 和外掛模組，包括 Lightroom Classic、Cinema 4D、Capture One 等等。尚未更新為通用型 app 的現有 Mac app，將透過 Apple 的 Rosetta 2 轉譯技術完美執行，而且使用者也能直接在 Mac 上執行 iPhone 和 iPad app，開啟一個充滿無限可能的新世界。Final Cut Pro 和 Logic Pro 亦迎來強大的新功能，讓創意人員能完美利用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的力量與效能。

價格與上市日期

MacBook Pro 價格

目前尚未公布開賣日期，不過全新的 MacBook Pro 已在台灣蘋果官網上架，新的 14 吋 MacBook Pro 機型售價 NT$59,900 起，教育優惠價 NT$55,400 起；16 吋 MacBook Pro 機型售價 NT$74,900 起，教育優惠價 NT$68,900 起。

https://www.apple.com/tw/mac/

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