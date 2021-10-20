蘋果於台灣時間 10/19 凌晨舉行 2021 秋季第二場發表會，推出了全新 MacBook Pro，尺寸的部分共有 14 吋 和 16 吋兩種機型，皆搭載 M1 Pro 和 M1 Max 晶片，採用 Liquid Retina XDR 螢幕，最讓人感到開心的是，MagSafe 3 磁吸式充電和連接埠通通回來啦，具備快充功能 30 分鐘內最高能充 50% 的電量，售價的部分 14 吋的 MacBook Pro 新台幣 59,900 元起 ; 16 吋的新台幣 74,900 元起。



回歸的 MagSafe 3、連接埠

2021 全新 MacBook Pro 側邊具備 Thunderbolt 4 連接埠、一個支援快速媒體存取的 SDXC 卡槽、方便連到顯示器和電視上的 HDMI，以及支援高阻抗耳機的進化版耳機孔。MagSafe 以 MagSafe 3 重回 MacBook Pro，更新的設計能為系統提供比以往更多的電量。

MagSafe 3 讓連接充電線變得快速簡單，同時保護 MacBook Pro。另外，快速充電技術也首次在 Mac 上實現，可於短短 30 分鐘內充入最高達 50% 的電量。

M1 Pro 的使用者現在可以同時連接至兩台 Pro Display XDR 顯示器，而 M1 Max 的使用者則可同時連接至多達三台 Pro Display XDR 顯示器，外加一台 4K 電視。無線連接部分，MacBook Pro 也具備 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0 功能。

M1 Pro 和 M1 Max 兩款全新專業級晶片

搭載 M1 Pro 和 M1 Max 的 MacBook Pro 首次在 pro 系統上採用系統單晶片 (SoC) 架構，具備快速統一記憶體和加大的記憶體頻寬，提供無與倫比的性能，包括頂尖的每瓦效能，以及領先業界的能源效率。

M1 Pro 將 M1 晶片突破性的架構提升至全新層次。配備由 8 個高效能核心和 2 個高節能核心組成的最高 10 核心強大 CPU，以及最高達 16 核心的 GPU，M1 Pro 帶來比 M1 晶片快達 70% 的 CPU 效能，以及最高快達 2 倍的 GPU 效能。M1 Pro 亦提供高達 200GB/s 的記憶體頻寬，是 M1 晶片頻寬的近 3 倍，並支援最高達 32GB 的快速統一記憶體。M1 Pro 專為顯著加速專業級影片工作流程而設計，在媒體引擎中加入 ProRes 加速器，帶來既快速又節能、令人難以置信的影片處理能力。

M1 Max 是世界上最強大的專業級筆電晶片，在 M1 Pro 的基礎上，將其令人驚艷的能力推進到更高層次。M1 Max 擁有和 M1 Pro 相同強大的 10 核心 CPU，雙倍於 M1 Pro、高達 32 核心的重量級 GPU，提供比 M1 晶片快達 4 倍的 GPU 效能。M1 Max 亦具有最高達 400GB/s 的記憶體頻寬，是 M1 Pro 的 2 倍、M1 的近 6 倍，此外也提供最高達 64GB 的快速統一記憶體。即使是最新的筆記型 PC，影像記憶體的頂級規格也僅達 16GB，因此，擁有如此龐大容量的記憶體，可說是為專業級工作負載帶來嶄新局面，讓專業人員可以處理各種以往在筆電上無法想像的工作。現在，3D 藝術家可以輕鬆在全新的 MacBook Pro 上處理畫面裡複雜的幾何圖形和紋理，而專業筆記型 PC 連運作都無法。

M1 Max 也提供具備兩個 ProRes 加速器的強化媒體引擎，帶來更強大的多道影片串流效能。因此，專業人士最多可以在 Final Cut Pro 中剪輯高達 30 道的 4K ProRes 影片串流，或高達 7 道的 8K ProRes 影片串流，比配備 Afterburner 的 28 核心 Mac Pro 還多。這也是 Mac 系列產品第一次讓影片剪輯師可以在遠離剪輯室的地方，以使用電池供電的方式，用 HDR 替 8K ProRes 4444 影片進行調色。

效能

配備 M1 Pro 和 M1 Max 的 10 核心 CPU，14 吋 MacBook Pro 能夠：



用 Xcode 建立專案，速度最高提升 3.7 倍

在 Logic Pro 享有最多達 3 倍的 Amp Designer 外掛模組

執行 NASA TetrUSS 計算流體動力學表現時，速度最高可提升 2.8 倍

配備 M1 Pro 的 16 核心 GPU 和 M1 Max 的 32 核心 GPU，14 吋 MacBook Pro 改變了圖像處理繁重的工作流程：



使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 4K 算圖速度提升最高可達 9.2 倍，M1 Max 則能提升速度高達 13.4 倍

使用 Affinity Photo 時，M1 Pro 結合向量與點陣的 GPU 效能提升可達 5.6 倍，M1 Max 則可快達 8.5 倍

使用 Blackmagic DaVinci Resolve Studio 時，M1 Pro 可將算圖效果提升達 3.6 倍，M1 Max 則可快達 5 倍

M1 Pro 和 M1 Max 皆以 16 核心神經網路引擎強化，讓使用者能享有更快的 ML 任務，包括：



使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 物件追蹤效能提升最高可達 8.7 倍，M1 Max 則能提高達 11.5 倍

在 Adobe Premiere Pro 的 1080p ProRes 422 影片中，畫面編輯偵測速度最快可提升 7.2 倍

用 Adobe Photoshop 在圖片中選取主體時，速度最快可提升 2.6 倍

同樣搭載 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的強大 10 核心 CPU，16 吋 MacBook Pro 帶來：



執行 NASA TetrUSS 計算流體動力學表現時，速度最高可提升 3 倍

用 Xcode 建立專案，速度最高可提升 2.1 倍

用 Vectorworks 出圖，速度最高可提升 2.1 倍

執行 Affinity Photo 時，M1 Pro 將結合向量與點陣的 GPU 效能提升最高可達 2.9 倍，M1 Max 則可快達 4.5 倍

使用配備 Redshift 的 Maxon Cinema 4D 時，M1 Pro 可將算圖速度提升達 2.5 倍，M1 Max 則可提高達 4 倍

使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 可將 8K 算圖速度提升達 1.7 倍，M1 Max 則能提高達 2.9 倍

配有 M1 Pro 的 16 核心 GPU 及 M1 Max 的 32 核心 GPU，16 吋 MacBook Pro 提供更快的圖像處理效能：

搭載配備 16 核心神經網路引擎的 M1 Pro 和 M1 Max，16 吋 MacBook Pro 能實現歷來最快的 ML 任務處理速度：



在 Adobe Premiere Pro 的 1080p ProRes 422 影片中，畫面編輯偵測速度最快可提升 4.4 倍

使用 Final Cut Pro 時，M1 Pro 可提升物件追蹤效能達 3.6 倍，M1 Max 則能提高達 4.9 倍

用 Adobe Photoshop 在圖片中選取物件時，M1 Pro 速度最快可提升 1.5 倍，M1 Max 則可達 2 倍

散熱系統

14 和 16 吋機型的 MacBook Pro 全新鋁金屬機身將內部空間最佳化，帶來更優秀的效能與功能。機身周圍精密地配置先進的散熱系統，能較前一代增加 50% 的空氣流通，即便散熱風扇轉速較低也無妨。此散熱設計讓 MacBook Pro 能提供驚人、持久的效能，同時保持著不過熱且安靜的狀態。而且，歸功於 Apple 晶片的高效率，在使用者執行的大多數日常任務中，都無需啟動風扇散熱。

續航

與前代 MacBook Pro 相比，充一次電後：



14 吋機型可播放最多 17 小時的影片，比以往多了七小時，16 吋機型則更驚人，能播放最高達 21 小時的影片，較之前多出 10 小時，這也是 Mac 筆電系列歷來最長的電池續航力

使用 Xcode 的開發人員，將能編譯最多達 4 倍的程式碼

使用 Adobe Lightroom Classic 編輯圖片時，攝影師將能隨時隨地享受最高達 2 倍的電池續航力

不同於其他會在未插電時降低效能的專業級筆電，MacBook Pro 無論插電與否，都能提供相同等級的效能。MacBook Pro 前所未有地結合系統效能、不插電效能及電池續航力，在筆記型電腦中一枝獨秀。

鍵盤

新的 MacBook Pro 也配備一組經雙層陽極氧化處理的黑色巧控鍵盤，優雅地凸顯背光顯示的字元與符號按鍵，並具備全高功能鍵列。包括較寬的 escape 鍵，實體功能鍵取代「觸控列」，恢復了專業使用者喜愛的機械按鍵所帶來的熟悉觸感。此款新鍵盤也與業界最佳、完美契合專業級應用的力度觸控式軌跡板相輔相成。

螢幕

MacBook Pro 提供令人驚豔的 Liquid Retina XDR 顯示器。具備 iPad Pro 上使用的 mini-LED 技術，Liquid Retina XDR 顯示器帶來最高達 1,000 尼特的全螢幕持續亮度、出色的 1,600 尼特峰值亮度，以及 1,000,000:1 的對比度。極致動態範圍讓 HDR 影像栩栩如生，呈現令人驚艷的陰影細節、精彩的反光強調、更深沉的黑色，以及比以往更生動的色彩。它具有優美的 P3 廣色域，並支援十億種顏色，以提供更平滑的色彩梯度。

Mac 也在這個新顯示器上引進 ProMotion 技術，支援最高達 120Hz 的自動適應更新頻率。ProMotion 技術會根據使用者螢幕內容的動態，自動調整更新頻率，以延長電池續航力，並讓工作更流暢、反應更靈敏。影片剪輯師也可以鎖定一個最適合其畫面的更新頻率。出色的 XDR 效能結合超流暢的 ProMotion 自動適應更新頻率技術，造就全世界最優質的筆電顯示器。

16 吋機型提供更寬廣的 16.2 吋6、770 萬像素顯示器，為 Mac 筆電系列歷來最高像素。14 吋機型則賦予使用者比以往更大的螢幕空間，有 14.2 吋實際使用空間7，總計 590 萬像素，比前一代 16 吋 MacBook Pro 像素更高。顯示器採用更窄的邊框，並延伸到相機周圍，讓使用者有更多空間顯示內容。無論使用者是在觀賞電影或替 8K 影片調色，新的顯示器都提供優美的電影級觀看體驗。

相機及音訊

MacBook Pro 配有 1080p FaceTime HD 相機，是 Mac 筆電歷來最佳，帶來雙倍的解析度和更好的低光源表現。相機系統運用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片中的強大影像訊號處理器 (ISP) 和神經網路引擎，執行提升影片品質的運算影片技術，讓使用者的影像更清晰銳利，膚色呈現更自然。

MacBook Pro 擁有領先業界、錄音室等級的麥克風，這種麥克風具備更低的雜訊基底，讓通話和錄音更清晰。高保真度六揚聲器音響系統配備兩個高頻揚聲器，提供更清晰的音場，以及四個能抵消震動的揚聲器，創造了多 80% 的低音。此音響系統也支援空間音訊，創造細緻、3D 的聆聽體驗。因此，不論使用者是以杜比全景聲聆聽音樂或觀看電影，都將享受到電影院般的體驗。綜合上述條件，造就筆電史上最優質的音訊系統。

全新作業系統 macOS Monterey

全新 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 配置 macOS Monterey 將於 10 月 25 日 (星期一) 推出更新，是全世界最先進桌上型電腦作業系統的最新版本。macOS Monterey 與強大的全新 M1 Pro 和 M1 Max 晶片結合，為使用者帶來突破性的效能與生產力。FaceTime 包括新的音訊和視訊功能，讓通話變得更自然生動，而全新「接續互通」工具，如「AirPlay 到 Mac」，則讓 Apple 裝置間協作更加方便。

「原況文字」和「圖像查詢」帶來全新智慧化功能，突顯實用資訊；Safari 加入強大的標籤頁管理功能「標籤頁群組」；「捷徑」則使 Mac 方便自動化。將在今年秋季稍晚推出的「同播共享」功能，將讓 Mac 使用者得以透過 FaceTime 共享體驗，而「通用控制」則方便使用者更輕鬆地在 Mac 和 iPad 間來回切換處理工作。

藉由 macOS Monterey 與 Apple 晶片，Mac 使用者可比以往執行更多類型的 app。Apple 所有的 Mac app 皆針對 M1 Pro 和 M1 Max 進行最佳化，能在這兩種晶片上以原生方式執行，另外亦提供超過 10,000 種通用型 app 和外掛模組，包括 Lightroom Classic、Cinema 4D、Capture One 等等。尚未更新為通用型 app 的現有 Mac app，將透過 Apple 的 Rosetta 2 轉譯技術完美執行，而且使用者也能直接在 Mac 上執行 iPhone 和 iPad app，開啟一個充滿無限可能的新世界。Final Cut Pro 和 Logic Pro 亦迎來強大的新功能，讓創意人員能完美利用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的力量與效能。

價格與上市日期

目前尚未公布開賣日期，不過全新的 MacBook Pro 已在台灣蘋果官網上架，新的 14 吋 MacBook Pro 機型售價 NT$59,900 起，教育優惠價 NT$55,400 起；16 吋 MacBook Pro 機型售價 NT$74,900 起，教育優惠價 NT$68,900 起。

https://www.apple.com/tw/mac/