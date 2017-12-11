【Mac】 iBetterCharge 電量感應提醒，永遠不會忘記幫 iPhone 充電

2017-12-11 15:43:47 9M87
iBetterCharge Mac 充電提醒

iPhone 電量剩 10%、20% 時會有電量過低提醒大家都知道，但如果電量過低提醒也能在 Mac 出現有什麼好處呢？iBetterCharge 幫大家實現了這個功能，利用 WiFi 監測 iPhone 的電量，並在 Mac 上推播提醒，如果工作時手機放在包包裡、或者放在桌上，過幾分鐘就要確認手機是否有電就太麻煩了，而且這樣工作起來容易分心，沒有效率，透過 iBetterCharge 的提醒，可以讓大家更放心工作！

iBetterCharge Mac 充電提醒
△ 安裝後點擊下方的 Start 開始

電腦 提醒 iPhone 電量 USB連接

△ 第一次使用會需要電腦與 iPhone 連接 USB

iPHone 信任電腦 電量過低提醒

△ 點擊信任此電腦後，選擇 Click to Start。

MAc iPHone電量過低 提醒

△ 這時小圖示就會出在 Mac 上方，電量資訊也在上方，這時就把 USB 拔掉，Mac 也會持續監控電量喔！點擊 Preference 進入設定。

電量過低提醒 iPhone 推播 Mac

△ Notifications 這邊可以設定電量低於幾 % 時推播通知，最低 5% 到最高 50%，建議在 20% 時通知最佳。

安裝版：
iBetterCharge.zip（MediaFire下載）
iBetterCharge.zip（Rapidgator下載）
iBetterCharge.zip（ZippyShare下載）
iBetterCharge.zip（YunFile下載）
iBetterCharge.zip（本站下載）
檔案大小：4.65 MB


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只要在電量40%以下都會出現這個，一直找不到相關設定讓它不要再出現提示，有人遇過嗎？ ... 是這個嗎？低電量就會啟動省電模式，如果是的話在 設定→電源→省電 就可以調了
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