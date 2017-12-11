iPhone 電量剩 10%、20% 時會有電量過低提醒大家都知道，但如果電量過低提醒也能在 Mac 出現有什麼好處呢？iBetterCharge 幫大家實現了這個功能，利用 WiFi 監測 iPhone 的電量，並在 Mac 上推播提醒，如果工作時手機放在包包裡、或者放在桌上，過幾分鐘就要確認手機是否有電就太麻煩了，而且這樣工作起來容易分心，沒有效率，透過 iBetterCharge 的提醒，可以讓大家更放心工作！
△ 第一次使用會需要電腦與 iPhone 連接 USB
△ 點擊信任此電腦後，選擇 Click to Start。
△ 這時小圖示就會出在 Mac 上方，電量資訊也在上方，這時就把 USB 拔掉，Mac 也會持續監控電量喔！點擊 Preference 進入設定。
△ Notifications 這邊可以設定電量低於幾 % 時推播通知，最低 5% 到最高 50%，建議在 20% 時通知最佳。
安裝版：
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